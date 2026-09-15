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Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver en vivo el debut de James Rodríguez en la Liga BetPlay

El capitán de la selección Colombia y exgoleador del Mundial de Brasil 2014 podría sumar minutos en la capital de la república, ya que estará en la nómina de jugadores que tendrá el técnico Lucas González

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James Rodríguez durante su presentación como nuevo refuerzo de Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot de Medellín-crédito STR/EFE
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El fútbol colombiano vive momentos de atracción tras las llegadas de James Rodríguez a Atlético Nacional, y de Juan Guillermo Cuadrado a Millonarios.

En el caso del “Verdolaga”, el 15 de septiembre de 2026, la jefatura de prensa confirmó que el capitán de la “Tricolor” estará en la lista de viajeros para el duelo ante Internacional de Bogotá en la capital de Colombia.

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Después de 18 años. James volverá a jugar con Atlético Nacional-crédito STR/EFE

El partido se jugará el 16 de septiembre de 2026 a partir de las 8:20 p. m. (hora de Colombia) en el estadio El Campín de Bogotá, y se podrá ver a través de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.

Para el encuentro, el árbitro encargado de impartir justicia será el vallecaucano Carlos Betancur, mientras que en el VAR estará Nicolás Gallo.

Cómo llegan ambos equipos al encuentro

Internacional de Bogotá

-crédito Catalina Olaya/Colprensa
Internacional de Bogotá quiere huirle al descenso-crédito Catalina Olaya/Colprensa

El equipo dirigido por el argentino Ricardo Valiño viene de sumar una victoria clave en el descenso, el 12 de septiembre de 2026 ante Llaneros FC por 3-2.

El cuadro bogotano comenzó perdiendo al minuto 12 con autogol de Larry Vásquez, luego, el paraguayo Diego Duarte empató el partido al 16, y 15 minutos más tarde, Néider Ospina adelantaría al cuadro de la “Media Colombia” (apodo de Llaneros) al 32.

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A falta de cuatro minutos para finalizar el primer tiempo, el uruguayo Fabricio Sanguinetti empató al 41 el partido para los bogotanos.

Ya para la segunda mitad, al minuto 87, el atacante Yojan Garés le dio la victoria a Inter. A continuación, así vienen en sus últimos cinco juegos:

  • 12 de septiembre de 2026 - Liga BetPlay: Internacional de Bogotá 3-2 Llaneros
  • 9 de septiembre de 2026 - Copa BetPlay: Real Cundinamarca 1-2 Internacional de Bogotá
  • 6 de septiembre de 2026 - Liga BetPlay: Internacional de Bogotá 2-2 Águilas Doradas
  • 30 de agosto de 2026 - Liga BetPlay: Millonarios 0-0 Internacional de Bogotá
  • 27 de agosto de 2026 - Liga BetPlay: Internacional de Bogotá 1-1 Deportivo Pasto

Atlético Nacional

Andrés Sarmiento fue uno de los jugadores titulares con Atlético Nacional en el partido ante Águilas Doradas en el fútbol colombiano - crédito Atlético Nacional
Andrés Sarmiento fue uno de los jugadores titulares con Atlético Nacional en el partido ante Águilas Doradas en el fútbol colombiano - crédito Atlético Nacional

El conjunto verdolaga suma 15 puntos y tiene tres partidos menos que el líder América. Buscará su quinto triunfo consecutivo para acercarse a la parte alta de la clasificación, luego de vencer 2-0 a Águilas Doradas el 13 de septiembre de 2026, y acumular cuatro fechas sin perder.

Los goles fueron de Edwin Cardona al minuto 68 de tiro penal, y de Ian Poveda al 83 para cerrar la victoria del equipo de Lucas González.

A continuación, así viene Nacional en sus últimos cinco partidos:

  • 13 de septiembre de 2026 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 2-0 Águilas Doradas
  • 7 de septiembre de 2026 - Copa BetPlay: Atlético Nacional 3-0 Deportivo Cali
  • 29 de agosto de 2026 - Liga BetPlay: Alianza FC 1-5 Atlético Nacional
  • 26 de agosto de 2026 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 2-1 Deportivo Cali
  • 23 de agosto de 2026 - Liga BetPlay: Fortaleza 1-2 Atlético Nacional

El último enfrentamiento entre ambos terminó con una goleada 7-1 de Nacional el 12 de mayo de 2026, con anotaciones de Simón García, Matheus Uribe, Alfredo Morelos, Cristian Arango, Edwin Cardona y Andrés Sarmiento, por los playoffs de la Liga BetPlay.

El gol inicial para el cuadro bogotano llegó por medio de Juan Valencia al minuto 5 de partido.

En lo que se refiere al último duelo en Bogotá, hay que ir al 9 de mayo de 2026, cuando el cuadro “Verdolaga” derrotó por 1-2 a su rival en el estadio Metropolitano de Techo.

Ian Poveda (hoy jugador de Atlético Nacional) adelantó al cuadro bogotano, pero un autogol de Simón Palacio al 34 y la anotación de Juan Manuel Rengifo al 68, le dieron la victoria al 18 veces campeón de Colombia.

Asi quedaron los últimos cinco partidos entre sí:

  • 12 de mayo de 2026 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 7-1 Inter Bogotá
  • 9 de mayo de 2026 - Liga BetPlay: Inter Bogotá 1-2 Atlético Nacional
  • 21 de marzo de 2026 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 3-0 Inter Bogotá
  • 19 de julio de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 3-1 Inter Bogotá
  • 2 de febrero de 2025 - Liga BetPlay: Inter Bogotá 0-1 Atlético Nacional

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