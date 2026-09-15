Deportes

Vasco da Gama vs. Independiente Santa Fe en vivo HOY: siga aquí el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

El partido de ida jugado en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá terminó en empate sin goles, pese a que fue el Cardenal el que tuvo las opciones más claras

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-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Independiente Santa Fe fue campeón de la Copa Sudamericana en 2015 - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Vasco da Gama vs. Independiente Santa Fe que definirá uno de los cuatro equipos clasificados a las semifinales de la Copa Conmebol Sudamericana 2026, que se jugará en el estadio São Januário de Río de Janeiro.

El partido está programado para las 5:00 p. m. y aquí podrá seguir todas las novedades del encuentro que está 0-0 en el marcador global.

11:52 hsHoy

Ficha del partido

  • Vasco da Gama vs. Independiente Santa Fe - Partidos de vuelta de los cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana 2026
  • Lugar: estadio São Januário - Río de Janeiro, Brasil
  • Fecha y hora: martes 15 de septiembre - 5:00 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: DSports, ESPN y Disney +.

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