Vasco da Gama vs. Independiente Santa Fe en vivo HOY: siga aquí el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Vasco da Gama vs. Independiente Santa Fe que definirá uno de los cuatro equipos clasificados a las semifinales de la Copa Conmebol Sudamericana 2026, que se jugará en el estadio São Januário de Río de Janeiro.
El partido está programado para las 5:00 p. m. y aquí podrá seguir todas las novedades del encuentro que está 0-0 en el marcador global.
11:52 hsHoy
Ficha del partido
- Vasco da Gama vs. Independiente Santa Fe - Partidos de vuelta de los cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana 2026
- Lugar: estadio São Januário - Río de Janeiro, Brasil
- Fecha y hora: martes 15 de septiembre - 5:00 p. m. hora colombiana
- Transmisión: DSports, ESPN y Disney +.