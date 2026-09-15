Juan Guillermo Cuadrado será presentado oficialmente como nuevo jugador de Millonarios: esta es la fecha

El futbolista Juan Guillermo Cuadrado sostiene la camiseta con el número 11 durante su presentación oficial con Millonarios FC en el estadio El Campín de Bogotá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado protagonizan los fichajes de la temporada en la Liga BetPllay con Atlético Nacional y Millonarios, respectivamente.

Mientras el capitán de la selección Colombia vendrá a Bogotá para debutar con Atlético Nacional en el juego ante Inter de Bogotá, el “Panita” (como es conocido popularmente Juan Guillermo Cuadrado) sería presentado el 16 de septiembre de 2026 ante los medios de comunicación e hinchas azules de forma oficial.

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El periodista detalló que el 16 de septiembre de 2026 sería la presentación del volante de 38 años-crédito @guilloarango/X

El 15 de septiembre de 2026, el periodista Guillermo Arango, de La FM, informó que Juan Guillermo Cuadrado será presentado este miércoles 16 de septiembre como nuevo jugador de Millonarios, después de que el club anunciara su incorporación el 10 de septiembre en sus redes sociales.

“Ⓜ️ 🎤 Juan Guillermo Cuadrado (38) sería presentado mañana en rueda de prensa como nuevo jugador de @MillosFCoficial.🩻 El extremo presenta hoy sus exámenes médicos y completará la documentación restante para oficializar su vinculación con el club", informó.

Por otra parte, el portal partidario de Millonarios, La Página Embajadora, publicó una foto del delantero en el aeropuerto de Guaymaral el 14 de septiembre de 2026, y recordó las palabras de Alberto Gamero, sobre darle minutos a Cuadrado en el partido del 19 de septiembre de 2026 ante Boyacá Chicó, programado para las 2:00 p. m. en el estadio El Campín de Bogotá:

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El "Panita" ya llegó a Bogotá para oficializar su vínculo con los Azules-crédito @LPEmbajadora/X

“Juan Guillermo Cuadrado YA está en Bogotá, llegó esta tarde en vuelo privado al aeropuerto de Guaymaral y mañana se unirá a entrenamientos con Millonarios. La idea de Alberto Gamero es que sume minutos Boyacá Chicó”, dijeron.

La rueda de prensa de presentación de Juan Guillermo Cuadrado como nuevo jugador de Millonarios se llevará a cabo a partir de las 10:30 a. m. (hora de Colombia) en la sede Xcoli, Sede Deportiva de Millonarios FC:

El "Panita" será presentado como jugador del Azul-crédito Millonarios FC

Así se dio la llegada de Juan Guillermo Cuadrado: el director deportivo de Millonarios reveló los detalles del negocio

- crédito Cristian Bayona / Colprensa

El director deportivo Ariel Michaloutsos confirmó que Millonarios esperaba el 14 de septiembre de 2026 a Juan Guillermo Cuadrado para iniciar sus exámenes médicos, una incorporación que responde a la política de sumar futbolistas con experiencia y jerarquía para una nueva etapa del club.

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El dirigente anticipó que el debut dependerá de su condición física y de una eventual sanción pendiente, durante una entrevista en El VBar de Caracol Radio.

La llegada del jugador colombiano surgió en una conversación con el entrenador Alberto Gamero sobre las necesidades futuras del plantel. Michaloutsos explicó que, a partir de ese diálogo, la directiva encabezada por Gustavo Serpa asumió las gestiones y cerró la operación en un plazo que consideró importante.

El directivo sostuvo que la contratación fue una decisión colectiva entre la dirección deportiva, el cuerpo técnico y la institución. “Después, la camiseta de Millonarios llama mucho la gestión”, afirmó al describir el peso del club para convencer al futbolista.

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Cuadrado puede desempeñarse “por el carril, como lateral y como extremo”, según Michaloutsos. Su nombre tomó fuerza después de la lesión de Jhomier, aunque el dirigente remarcó que el equipo ya cuenta con una nómina que calificó como importante.

El club pretende incorporar jugadores reconocidos en el fútbol colombiano, pero con actualidad competitiva. Para el director deportivo, Rodrigo Contreras y Rodrigo Ureña representan ese perfil, junto con futbolistas de proyección que “van de menos a más”.

“Millonarios debe incorporar jerarquía, debemos incorporar jugadores que todo el mundo en Colombia se dé cuenta la jerarquía que tienen”, expresó. También aclaró que un apellido reconocido no garantiza rendimiento: el refuerzo debe atravesar un buen momento y tener la personalidad necesaria para vestir una camiseta que definió como pesada.

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La situación de Rodrigo Contreras sigue abierta, aunque ya existen conversaciones entre el club y sus representantes para avanzar hacia una compra. Michaloutsos señaló que ambas partes muestran disposición para alcanzar un acuerdo.

El plantel tiene el cupo completo de 25 jugadores inscritos, una condición que condiciona un eventual regreso de Radamel Falcao García.

“Ojalá que en enero él tenga todas las ganas”, dijo Michaloutsos sobre la posibilidad de que el delantero vuelva a la institución.