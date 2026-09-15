Un reto con lengua de vaca dejó una nueva salida en ‘MasterChef Celebrity’: este fue el grave error que sacó a Virginia Lizcano del ‘reality’

La falta de sal fue decisiva en el último desafío de eliminación - crédito cortesía Canal RCN

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Virginia Lizcano fue eliminada de MasterChef Celebrity tras una prueba de eliminación en la que los participantes tuvieron que preparar un plato con lengua de vaca como ingrediente principal.

La comediante presentó unos tacos de lengua que recibieron varias observaciones del jurado y, después de la deliberación, quedó fuera de la competencia.

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El reto puso a los concursantes ante una preparación que requería precisión en la cocción de la proteína, equilibrio en los sabores y una propuesta completa al momento de llegar al atril. Cada participante contó con 60 minutos y tuvo acceso libre a la despensa para elegir los ingredientes necesarios.

Lizcano llamó a su preparación “Taco e’ lengua”. El plato incluía tacos de lengua y salsa de chipotle, pero los jueces consideraron que la propuesta no alcanzó el nivel esperado para una instancia de eliminación. La falta de acompañamientos y algunos problemas de sazón terminaron por pesar en la evaluación.

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Nicolás de Zubiría fue el primero en señalar que el plato tenía un buen sabor, aunque advirtió que resultaba simple y necesitaba más componentes para acompañar la proteína. La observación apuntó a la construcción general de la receta, que quedó limitada frente a otras presentaciones de la noche.

Belén Alonso también detectó fallas en la salsa de mayonesa que acompañaba los tacos. La chef sostuvo que a la preparación le faltaba sal, un aspecto que afectó el resultado final. Jorge Rausch coincidió con esa devolución y afirmó que el plato estaba incompleto para un desafío que definía la permanencia de los concursantes.

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La falta de sal y de complementos fue determinante en la salida de Virginia Lizcano. Aunque la proteína era el eje de la prueba, el jurado evaluó el plato como un conjunto y comparó cada propuesta antes de tomar la decisión final.

Durante la jornada, otros participantes también recibieron reparos, aunque lograron sostener sus platos con aciertos técnicos o sabores que convencieron a los chefs. Martha Restrepo, por ejemplo, tuvo críticas por el exceso de sal en su preparación. Pese a ello, el jurado destacó la técnica, el punto de cocción de la carne, la textura del arroz y el emplatado.

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Otro de los platos que obtuvo una reacción favorable combinó puré de papa y ají amarillo, lengua en salsa y un crocante. La propuesta recibió el “cachete” de Rausch, una señal de aprobación que el chef entrega a las preparaciones que considera destacadas.

También hubo valoraciones positivas para una receta de lengua con panela y tomate, arroz jazmín y aguacate a la parrilla. Los chefs reconocieron el sabor, aunque Alonso cuestionó la presentación y sugirió ajustes para futuras preparaciones.

Víctor Tarazona fue el otro concursante que quedó en riesgo de eliminación junto con Lizcano. Su plato incluyó una salsa preparada con el fondo de la lengua, crema de leche, soya y mantequilla. Los jueces señalaron que la textura de la salsa era demasiado grumosa, pero Rausch destacó la cocción de la carne y afirmó que estaba “perfectamente cocinada”.

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Esa diferencia resultó relevante en la definición. Mientras Tarazona tuvo errores en uno de los componentes de su receta, el jurado consideró que su plato mostraba un mejor manejo de la proteína. Lizcano, en cambio, acumuló observaciones sobre el sabor, la composición y la falta de elementos que completaran el menú.

Tras escuchar el veredicto, Virginia Lizcano rompió en llanto y se despidió de sus compañeros y de los miembros del jurado. “Muchas gracias por todo lo que viví, para mí fue un honor haberlos conocido y gracias por dejarme ser yo misma”, expresó.

La comediante también habló de la tristeza que le provocaba dejar el programa por los vínculos que formó durante las grabaciones. “Es muy triste irme por todo lo bonito que viví con ustedes. Está genial que se tomen la vida como un chiste”, agregó antes de abandonar la cocina.

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La eliminación de Lizcano dejó una nueva baja en MasterChef Celebrity, que continuará con los participantes que lograron superar el reto de lengua de vaca.