Margarita Rosa de Francisco finalmente se sometió a una intervención estética en el rostro y mostró cómo quedó: “Gracias por vencer los temores”

Margarita Rosa de Francisco reapareció tras su procedimiento facial - crédito @margaritarosa.defrancisco/ Instagram

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Margarita Rosa de Francisco reapareció en redes sociales luego de someterse a una intervención para perfilar su rostro y mostró los resultados en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

La actriz colombiana compartió imágenes mientras hablaba de uno de sus proyectos, aunque buena parte de los comentarios se concentró en los cambios que sus seguidores percibieron en su apariencia.

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La publicación llegó días después de que la también presentadora revelara que había acudido a un especialista para realizarse un procedimiento facial. El 13 de septiembre, De Francisco mostró parte del proceso y explicó a sus seguidores que buscaba definir algunos rasgos de su rostro.

Margarita Rosa de Francisco mostró en Instagram el resultado de una intervención facial - crédito @margaritarosa.defrancisco/ Instagram

En su nuevo video, la artista apareció frente a cámara con un aspecto que llamó la atención de los usuarios de la plataforma. La grabación no estuvo centrada en la intervención ni incluyó una explicación adicional sobre el tratamiento, pero sus seguidores relacionaron la publicación con las imágenes que había compartido previamente.

Los comentarios se enfocaron en el resultado visible del procedimiento y en la apariencia de Margarita Rosa de Francisco. Varios usuarios destacaron el cambio en su rostro y le dejaron mensajes de apoyo en la sección de comentarios. “Quedaste divina” y “Quedaste muy bella Margarita” fueron algunas de las reacciones que recibió la actriz.

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La publicación fue compartida en la cuenta de Instagram de la actriz, que reúne más de 523 mil seguidores. Allí suele mostrar aspectos de su rutina, opiniones sobre distintos asuntos y novedades relacionadas con sus actividades profesionales, por lo que el video también generó atención entre quienes siguen sus contenidos habituales.

El antes y después de Margarita Rosa de Francisco tras someterse a una intervención para perfilar su rostro - crédito @margaritarosa.defrancisco/ Instagram

El médico que intervino a la actriz se refirió al proceso a través de un mensaje en el que explicó los criterios que, según su experiencia, orientan este tipo de procedimientos. El especialista, quien indicó que lleva 26 años como cirujano plástico, sostuvo que cada tratamiento debe responder a las características y expectativas de cada paciente.

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“Siempre habrá mitos respecto a los cambios producidos por el envejecimiento y su manejo”, afirmó. A la vez, señaló que considera necesario plantear una atención personalizada, con la posibilidad de combinar técnicas quirúrgicas de acuerdo con la evaluación profesional y los objetivos conversados con cada persona.

El cirujano sostuvo que su enfoque apunta a conservar la expresión y los rasgos faciales, además de procurar cicatrices poco visibles. Según explicó, la técnica aplicada trabaja sobre distintos planos anatómicos, desde las estructuras profundas hasta las superficiales, con el propósito de armonizar las formas del rostro y el cuello.

El especialista aseguró que el procedimiento buscó evitar cambios asociados a estiramientos o desproporciones faciales y cervicales. También indicó que una de las metas era preservar una mirada expresiva y natural, un aspecto que mencionó al referirse a los resultados compartidos por la actriz.

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En su mensaje, el médico agradeció a Margarita Rosa de Francisco por confiar en él y en el equipo que participó en su atención. “Gracias por vencer los temores y creer en nuestra experiencia y criterio”, expresó el profesional, quien describió el procedimiento como un proceso que requiere acompañamiento en distintas etapas.

La actriz no profundizó sobre los motivos personales que la llevaron a tomar la decisión ni respondió públicamente a las reacciones que surgieron tras el video. Su publicación, sin embargo, dejó en primer plano el resultado que exhibió ante sus seguidores y el interés que generó la intervención.

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La reaparición de Margarita Rosa de Francisco permitió ver los efectos visibles de la intervención facial que mostró días antes. Mientras sus seguidores comentaron el cambio en su aspecto, el médico que la atendió explicó que el propósito de la técnica era mantener la naturalidad y preservar los rasgos de la paciente.

La actriz continuará con la difusión de sus actividades a través de sus plataformas digitales, donde el reciente video abrió una nueva conversación entre sus seguidores sobre el procedimiento y el resultado que mostró frente a cámara.