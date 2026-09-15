Mafe Carrascal acusó al Gobierno de censura por salida de Ricardo Valencia del Dane: “Nos quieren dejar sin información”

Mafe Carrascal acusó al Gobierno de intervenir en la divulgación de cifras oficiales - crédito @MafeCarrascal/X

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La representante del Pacto Histórico, Mafe Carrascal, cuestionó en un video publicado en X la presunta cancelación de una rueda de prensa del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) sobre inflación y denunció que el gobierno de Abelardo de la Espriella buscaría intervenir en la divulgación de datos oficiales.

“Nos quieren dejar sin información”, afirmó la congresista al comienzo de su mensaje, en el que vinculó la supuesta decisión con la salida del director de la entidad, Ricardo Valencia. Carrascal sostuvo que el funcionario había descartado alteraciones en las cifras estadísticas durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

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La legisladora aseguró que desde la Presidencia se ordenó suspender la presentación pública de los datos de inflación. Además, sostuvo que Valencia fue apartado de su cargo bajo la figura de insubsistencia.

Carrascal vinculó la salida del director del Dane con la rueda de prensa sobre inflación

La militante del Pacto Histórico afirmó que la medida obedecería a diferencias entre el Gobierno y el entonces director del Dane sobre la independencia de las estadísticas oficiales. Según expuso, Valencia habría reconocido que no existió manipulación de los indicadores durante la administración de Petro.

Mafe Carrascal denunció presiones sobre el Dane tras la salida de Ricardo Valencia - crédito @MafeCarrascal/X

“Hasta su propia derecha tecnocrática quieren imponerle el silencio”, expresó Carrascal al cuestionar la presunta decisión. La congresista calificó el episodio como un intento de impedir que circulen datos que, a su juicio, contradicen el discurso político del Ejecutivo.

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En su intervención, la dirigente del Pacto Histórico señaló que el organismo estadístico cumple una función necesaria para el debate público. “El Dane construye ese mínimo piso común de hechos”, dijo, al referirse al papel de la institución en la producción de información sobre empleo, pobreza, inflación y otros indicadores económicos y sociales.

Carrascal citó la Ley 2335 como una norma que protege la autonomía estadística de la entidad.

La congresista comparó el caso con un episodio ocurrido en 2004

La representante también trazó un paralelo con un hecho ocurrido durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Según recordó, en 2004 la Casa de Nariño frenó la presentación de una encuesta de seguridad y ese episodio derivó en la renuncia del entonces director del Dane, César Caballero.

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“¿Cómo volvimos aquí?”, preguntó Carrascal en el video. Para la congresista, ambas situaciones reflejan tensiones entre el poder político y los organismos encargados de divulgar cifras oficiales.

Mafe Carrascal habló de la salida de Ricardo Valencia del Dane - crédito Mafe Carrascal/Facebook - David Morales/Dane

La legisladora sostuvo que sectores gremiales, técnicos y políticos habían cuestionado la información divulgada por el Dane durante el gobierno de Petro. Afirmó que esas críticas se instalaron sin que se demostrara una manipulación de las mediciones.

“Como las cifras les incomodaban ideológicamente, erosionaron la legitimidad del Dane”, planteó.

Mafe Carrascal citó datos de pobreza y desempleo del período 2022-2026

Como parte de su argumento, la congresista defendió los resultados económicos y sociales que atribuyó a la administración de Petro. Señaló que entre 2022 y 2025 hubo casi cuatro millones de personas menos en pobreza monetaria.

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También indicó que la tasa de desempleo pasó del 11% al 8,1% entre julio de 2022 y julio de 2026. La representante usó esas cifras para sostener que los informes oficiales ofrecían resultados que incomodaban a sectores de derecha.

Mafe Carrascal comparó la situación del Dane con un episodio del gobierno de Uribe - crédito @MafeCarrascal/X

“Los avances sí existieron y ahora más que nunca vale la pena gritarlo”, afirmó. Luego advirtió sobre lo que definió como un escenario en el que los boletines del Dane quedarían sujetos a un “filtro de propaganda reaccionaria”.

El mensaje de la congresista se difundió en medio de cuestionamientos sobre la autonomía de las instituciones públicas y el manejo de las cifras económicas. En su video, Carrascal sostuvo que la discusión excede el caso del director del Dane y afecta el acceso de la ciudadanía a información oficial.

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La representante cerró con una crítica al presidente Abelardo de la Espriella. “Estamos en un escenario terrible en el que Abelardo de la Espriella pretende que los boletines del Danepasen por su filtro de propaganda reaccionaria. No contento con censurar a la prensa, ahora también censura a sus propios funcionarios”, expresó.