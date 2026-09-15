Koral Costa rompió en llanto tras la foto de Omar Murillo, ‘Bola 8’ tomado de la mano de un hombre: “Todo tiene su final”

La fotografía de Omar Murillo generó interpretaciones sobre su vida sentimental y llevó a los usuarios a revisar las historias de su expareja - crédito @koralladiva/ Instagram

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Koral Costa publicó mensajes sobre cerrar ciclos y avanzar hacia una nueva relación después de que una fotografía de Omar Murillo con otro hombre generara especulaciones en redes sociales.

La creadora de contenido y experteja de Murillo compartió varias historias en Instagram, algunas de ellas entre lágrimas, reaccionando al post del actor con el que confirmaría que está en una nueva relación con un hombre.

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La conversación comenzó a partir de una postal que Murillo publicó en su cuenta de Instagram. En la imagen, el actor aparece tomado de la mano de un hombre. El contenido no reveló la identidad de la otra persona ni precisó la naturaleza de su vínculo, pero el mensaje que acompañó la fotografía abrió espacio para distintas interpretaciones entre los usuarios.

“No voy a explicar esta foto. Mejor díganme ustedes qué creen que significa”, escribió Omar Murillo junto a la publicación. La frase llevó a parte de sus seguidores a relacionar la escena con una posible nueva relación, mientras otros señalaron que la imagen por sí sola no permitía establecer un vínculo sentimental.

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Koral Costa se mostró afectada en redes después de la publicación de Omar Murillo con otro hombre - crédito @koralladiva/ Instagram

La publicación circuló en una cuenta que supera los 708 mil seguidores. El encuadre se concentró en las manos entrelazadas y no mostró los rostros de quienes aparecen en la fotografía. La falta de contexto llevó a que usuarios revisaran otras publicaciones del actor y compartieran hipótesis sobre su vida privada.

Horas después de la circulación de la fotografía, Koral Costa compartió historias en las que se mostró afectada. En una de ellas, agradeció a un amigo identificado como Camilo Andrés por acompañarla durante un momento difícil. “Gracias amigo por estar conmigo y por no dejarme sola, te amo amigo”, expresó.

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La creadora de contenido no explicó de manera puntual el motivo de su estado emocional. Aun así, el momento de las publicaciones llevó a que varios usuarios las asociaran con la conversación digital que surgió alrededor de Murillo y la imagen que compartió.

En otras historias, Costa difundió frases sobre las rupturas y la posibilidad de iniciar una nueva etapa sentimental. “Todo tiene su final” fue una de las expresiones que publicó. También compartió un mensaje que decía: “Las personas toman sus propias decisiones y deciden qué hacen y qué no hacen (...) Todo tiene su final, todo pasa, yo mañana también puedo tener otra relación”, dijo Koral en un video en el que se le está tomando alcohol.

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Omar Murillo compartió una imagen que reavivó las especulaciones sobre su vida sentimental - crédito @bola8actor/ Instagram

Los mensajes no nombraron directamente a Omar Murillo, por lo que no es posible establecer que fueran una respuesta a la fotografía ni a los rumores sobre la vida afectiva del actor. La coincidencia temporal, no obstante, hizo que la expareja volviera a ocupar la atención de sus seguidores.

Costa decidió después referirse de forma más amplia al asunto. La cantante manifestó que las personas pueden tomar sus propias decisiones y recordó aspectos de la relación que mantuvo con Murillo. “Cuando él estaba conmigo fue una retro chimba. Todo tiene su final, todo pasa”, afirmó.

Koral Costa y Omar Murillo mantuvieron una relación de aproximadamente 17 años. Ambos confirmaron su separación a comienzos de 2026, después de una etapa en la que fueron una de las parejas más conocidas del entretenimiento colombiano.

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En declaraciones anteriores, Costa explicó que la ruptura no obedeció necesariamente a la ausencia de afecto. Según su versión, ambos decidieron avanzar por caminos separados para concentrarse en sus proyectos personales y profesionales.

Koral Costa y Omar Murillo estuvieron juntos durante cerca de 17 años antes de confirmar su separación - crédito @bola8actor/Instagram

La separación cobró mayor visibilidad después de que Murillo se trasladara a España. Desde entonces, los seguidores de ambos han seguido sus publicaciones en busca de referencias a su presente personal, una atención que se reactivó con la imagen de las manos entrelazadas. De acuerdo con una de las versiones difundidas tras la polémica, Murillo explicó que el hombre de la fotografía es un amigo español. El actor habría rechazado la idea de que una imagen entre dos hombres permita concluir de forma automática que existe una relación amorosa.

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Murillo no ha confirmado públicamente que tenga una nueva pareja, ni identificó de forma detallada al hombre que aparece en la publicación. La falta de precisiones mantuvo las interpretaciones en redes sociales, donde algunos usuarios expresaron apoyo y otros pidieron una explicación sobre el contexto de la fotografía.