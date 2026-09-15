Juez dejó en libertad a conductor ebrio señalado de causar la muerte de joven promesa del ciclismo Wilfreth Aguilera: cuál fue la razón

Wilfreth Aguilera Torres, de 19 años, murió tras ser atropellado mientras entrenaba en bicicleta. Su familia solicitará que el conductor investigado sea enviado a prisión y que el caso sea procesado como homicidio con dolo eventual - crédito STC/Facebook y Canal8/Facebook

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Un juez de control de garantías de Facatativá dispuso que Jesús Acosta Rico, investigado por la muerte del deportista Wilfreth Aguilera, continúe en libertad durante el proceso judicial. La determinación generó la indignación de los familiares de la víctima y de su equipo de abogados, quienes señalaron inconsistencias en la valoración de los elementos probatorios recopilados.

El hecho ocurrió el 17 de mayo de 2026, cuando el joven deportista perdió la vida tras ser impactado por el vehículo conducido por el procesado. Durante las diligencias, la representación legal de las víctimas presentó material que incluyó el examen de alcoholemia, el informe técnico del siniestro, el plano topográfico y la identificación del automóvil involucrado.

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Elementos de prueba señalan grado de alcoholemia y presuntos intentos de obstrucción del implicado

Según la defensa de los allegados al ciclista, el expediente contempla actuaciones posteriores al choque que evidenciarían un intento de fuga y maniobras para interferir en la labor de la justicia. Sin embargo, el despacho judicial consideró insuficientes estos argumentos y declinó decretar una medida privativa de la libertad contra Jesús Acosta Rico.

El abogado Leonardo Pinilla, representante de la familia, cuestionó la forma en que se analizaron los testimonios. “Rechazamos de manera contundente esta decisión. Estamos hablando de la muerte de un joven, de una promesa del ciclismo, y de un proceso en el que existen elementos que, desde nuestra perspectiva, debieron ser valorados integralmente”, dijo.

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Los cuestionamientos hacia el desarrollo de la investigación se remontan a las horas posteriores al impacto. Según el letrado, el 18 de mayo, un día después del fallecimiento de Aguilera, el fiscal Edgar Salas ordenó la liberación inicial del conductor a pesar de contar con las pruebas técnicas de la escena y el examen de alcoholemia; decisión que causó preocupación.

En esa fase preliminar, la conducta fue catalogada como homicidio culposo sin contemplar eventuales agravantes. Ante esta situación, la propia Fiscalía compulsó copias disciplinarias para revisar el procedimiento ejecutado, mientras que la familia del deportista tuvo que solicitar la realización de un comité técnico para reconsiderar la imputación de cargos.

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Familia denunció irregularidades comenzaron desde el primer día de las actuaciones

Pese a la insistencia de la familia de Aguilera en que se establezca una medida de aseguramiento contra el presunto responsable, la reciente decisión judicial volvió a dejar al procesado en libertad. Por ello, el abogado Pinilla indicó que el juez realizó una lectura fragmentada de las entrevistas rendidas por los testigos presenciales del suceso.

A esto se sumó que el ente acusador decidió no interponer el recurso de apelación frente a la negativa del juez. “Resulta difícil para la familia comprender que primero haya sido necesario insistir para que se solicitara la medida y que, una vez un juez la niega, la Fiscalía decida no apelar”, indicó Pinilla sobre este caso, en el que exigen un trámite riguroso.

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Para el jurista, la postura no va enfocada a que se otorguen privilegios ni condenas anticipadas. “Estamos pidiendo justicia, rigor y que la muerte de Wilfreth no quede reducida a un expediente más”, destacó el abogado en su declaración, en relación con esta actuación judicial; aunque la misma no representa el fin del proceso, pues el implicado sigue vinculado.

El pedalista, considerada toda una promesa del deporte de las bielas, se encontraba entrenando en aquella jornada en la vía Los Alpes - Facatativá, en específico en el sector conocido como el Alto de La Tribuna (Cundinamarca); en una jornada enfocada en su presencia en la Vuelta a la Juventud, una de las competencias ciclísticas por excelencia en el país.

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