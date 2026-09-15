El vicepresidente José Manuel Restrepo dejó solo a Ricardo Valencia, exdirector del DANE que fue declarado insubsistente por el Gobierno: “Yo aquí ejerzo mi tarea”

Ricardo Valencia fue declarado insubsistente el 14 de septiembre - crédito Colprensa

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El presidente de Colombia Abelardo de la Espriella declaró insubsistente a Ricardo Valencia, que llevaba menos de un mes ejerciendo como director general del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

El anuncio se oficializó el lunes 14 de septiembre de 2026, luego de que el ahora exfuncionario había manifestado que no encontró anomalías en las cifras de mercado laboral reportadas durante la gestión de su antecesora Piedad Urdinola.

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Tras su salida, Valencia ha dado declaraciones a los medios de comunicación sobre los detalles de su salida. Entre ellos, apuntó que había llegado al cargo por recomendación del vicepresidente José Manuel Restrepo.

El exdirector del Dane, en diálogo con el Reporte Coronell, agregó que existía una relación profesional con el vicemandatario, al considerar que había sido su profesor en la Universidad del Rosario. Sin embargo, afirmó que, durante su gestión, no logró tener un encuentro formal con el presidente Abelardo de la Espriella.

“Yo no he tenido el placer de conocer ni de hablar en ningún momento con el presidente de la República (Abelardo De La Espriella), ni antes de la elección ni después de la posesión”, declaró al citado programa digital.

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Ante las declaraciones del exdirector del Dane, el vicepresidente se refirió al respecto, y se desligó de la postura de Valencia. En declaraciones a la prensa nacional, el alto funcionario desestimó una supuesta cercanía con el exdirectivo y defendió la postura del actual gobierno para declararlo como insubsistente.

“Yo aquí ejerzo mi tarea como vicepresidente de la República, que significa, en este caso, alrededor del decreto 373”, expresó el vicepresidente a los medios de comunicación.

Además, recalcó que su labor no consiste en dar recomendaciones a cargos públicos sino atender las necesidades de la nación. “Una tarea de coordinación alrededor del crecimiento de la economía colombiana, alrededor de la construcción de talento Colombia, es decir, un talento que prepare o se prepare en inteligencia artificial, alrededor de la modernización y simplificación del Estado y alrededor de los escenarios de productividad y competitividad del país (...) a eso me dedicaré”, puntualizó.

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