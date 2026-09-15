Colombia

El vicepresidente José Manuel Restrepo dejó solo a Ricardo Valencia, exdirector del DANE que fue declarado insubsistente por el Gobierno: “Yo aquí ejerzo mi tarea”

El exdirector había mencionado que el alto funcionario lo había recomendado para la dirección de la entidad nacional

Ricardo Valencia fue declarado insubsistente el 14 de septiembre - crédito Colprensa
Ricardo Valencia fue declarado insubsistente el 14 de septiembre - crédito Colprensa
Guardar

El presidente de Colombia Abelardo de la Espriella declaró insubsistente a Ricardo Valencia, que llevaba menos de un mes ejerciendo como director general del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

El anuncio se oficializó el lunes 14 de septiembre de 2026, luego de que el ahora exfuncionario había manifestado que no encontró anomalías en las cifras de mercado laboral reportadas durante la gestión de su antecesora Piedad Urdinola.

PUBLICIDAD

Tras su salida, Valencia ha dado declaraciones a los medios de comunicación sobre los detalles de su salida. Entre ellos, apuntó que había llegado al cargo por recomendación del vicepresidente José Manuel Restrepo.

El exdirector del Dane, en diálogo con el Reporte Coronell, agregó que existía una relación profesional con el vicemandatario, al considerar que había sido su profesor en la Universidad del Rosario. Sin embargo, afirmó que, durante su gestión, no logró tener un encuentro formal con el presidente Abelardo de la Espriella.

“Yo no he tenido el placer de conocer ni de hablar en ningún momento con el presidente de la República (Abelardo De La Espriella), ni antes de la elección ni después de la posesión”, declaró al citado programa digital.

PUBLICIDAD

Ante las declaraciones del exdirector del Dane, el vicepresidente se refirió al respecto, y se desligó de la postura de Valencia. En declaraciones a la prensa nacional, el alto funcionario desestimó una supuesta cercanía con el exdirectivo y defendió la postura del actual gobierno para declararlo como insubsistente.

“Yo aquí ejerzo mi tarea como vicepresidente de la República, que significa, en este caso, alrededor del decreto 373”, expresó el vicepresidente a los medios de comunicación.

Además, recalcó que su labor no consiste en dar recomendaciones a cargos públicos sino atender las necesidades de la nación. “Una tarea de coordinación alrededor del crecimiento de la economía colombiana, alrededor de la construcción de talento Colombia, es decir, un talento que prepare o se prepare en inteligencia artificial, alrededor de la modernización y simplificación del Estado y alrededor de los escenarios de productividad y competitividad del país (...) a eso me dedicaré”, puntualizó.

Temas Relacionados

José Manuel RestrepoRicardo ValenciaDANEInsubsistenteColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mafe Carrascal acusó al Gobierno de censura por salida de Ricardo Valencia del Dane: “Nos quieren dejar sin información”

La representante del Pacto Histórico defendió los datos de pobreza y desempleo del período 2022-2026, y afirmó que las cifras oficiales fueron cuestionadas por motivos ideológicos

Mafe Carrascal acusó al Gobierno de censura por salida de Ricardo Valencia del Dane: “Nos quieren dejar sin información”

Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver en vivo el debut de James Rodríguez en la Liga BetPlay

El capitán de la selección Colombia y exgoleador del Mundial de Brasil 2014 podría sumar minutos en la capital de la república

Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver en vivo el debut de James Rodríguez en la Liga BetPlay

Juez dejó en libertad a conductor ebrio señalado de causar la muerte de joven promesa del ciclismo Wilfreth Aguilera: cuál fue la razón

La determinación desató la indignación de la familia de la víctima y de su abogado, Leonardo Pinilla, que cuestionaron la falta de valoración integral del examen de alcoholemia del involucrado, los testimonios de los testigos y los indicios de fuga que registró tras el accidente

Infobae

Rescatadas 8 personas que habían sido secuestradas por el ELN en Catatumbo, confirmó Abelardo de la Espriella: así fue el operativo con ayuda de EE. UU.

Una llamada de uno de los liberados a su madre reveló el contacto con su familia después del operativo realizado en una zona rural de Convención

Rescatadas 8 personas que habían sido secuestradas por el ELN en Catatumbo, confirmó Abelardo de la Espriella: así fue el operativo con ayuda de EE. UU.

Koral Costa rompió en llanto tras la foto de Omar Murillo, ‘Bola 8’ tomado de la mano de un hombre: “Todo tiene su final”

Los mensajes aparecieron después de que el actor publicara una imagen tomada de la mano de otra persona, sin aclarar el vínculo entre ambos

Koral Costa rompió en llanto tras la foto de Omar Murillo, ‘Bola 8’ tomado de la mano de un hombre: “Todo tiene su final”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

Margarita Rosa de Francisco finalmente se sometió a una intervención estética en el rostro y mostró cómo quedó: “Gracias por vencer los temores”

Margarita Rosa de Francisco finalmente se sometió a una intervención estética en el rostro y mostró cómo quedó: “Gracias por vencer los temores”

Emiro Navarro y Valentino protagonizaron pelea en el cara a cara de ‘Stream Fighters 5’: “Hubiera cobrado más”

Un reto con lengua de vaca dejó una nueva salida en ‘MasterChef Celebrity’: este fue el grave error que sacó a Virginia Lizcano del ‘reality’

Colombia brilló en los Emmy 2026: Sofía Vergara deslumbró y Carlos Manuel Vesga estuvo a un paso del premio

Laura Tobón le hizo ‘picante’ ofrecimiento a Yina Calderón tras confesar que su esposo era su “amor platónico”: “Se lo comparto”

Deportes

Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver en vivo el debut de James Rodríguez en la Liga BetPlay

Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver en vivo el debut de James Rodríguez en la Liga BetPlay

Junior es último en la Liga BetPlay: desde cuándo el equipo barranquillero no estaba en el fondo de la tabla

Proyecto de una carrera oficial de Fórmula 1 en Barranquilla sigue vivo, aseguró promotor del evento: culpó a Gustavo Petro de que no se haya realizado

Juan Guillermo Cuadrado será presentado oficialmente como nuevo jugador de Millonarios: esta es la fecha

Vasco da Gama vs. Independiente Santa Fe en vivo HOY: siga aquí el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026