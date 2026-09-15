Colombia

Moción de censura contra el ministro Jaime Andrés Beltrán: así está el pulso de las fuerzas en el Senado

La plenaria del Senado definirá este martes a las 3:00 p. m. el primero intento de usar esa herramienta contra un ministro del gabinete de Abelardo de la Espriella, impulsada por el Pacto Histórico

Paula Ramírez, esposa del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se pronunció sobre la polémica generada por el viaje familiar del funcionario a Santa Marta durante la emergencia causada por el terremoto - crédito @paularamirez_/Instagram - @fdbedout/X
El Senado votará este martes la primera moción de censura contra un ministro del gabinete de Abelardo de la Espriella - crédito @paularamirez_/Instagram - @fdbedout/X
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El Gobierno tiene mayorías para evitar que el Senado aparte al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, mediante la primera moción de censura contra un integrante del gabinete del presidente Abelardo de la Espriella. La votación está prevista para este martes en la plenaria, citada a las 3:00 p. m.

La iniciativa fue promovida por el Pacto Histórico tras el viaje de Beltrán a Santa Marta, realizado después del terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto. Los respaldos anunciados por varias bancadas permiten anticipar que la propuesta no reunirá los votos necesarios para sacar al funcionario del cargo.

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La oposición concentra sus votos en los 26 senadores del Pacto Histórico. A ese grupo se sumarían la representante de la circunscripción indígena Martha Peralta y algunos integrantes de la Alianza Verde.

Las cuentas previas ubican el respaldo a la salida del ministro en alrededor de 30 votos o algo más. Esa cifra no alcanzaría para imponerse frente al bloque que respalda la continuidad del jefe de la cartera de Vivienda.

Solicitan moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, tras conocerse su viaje a Santa Marta durante la emergencia ocasionada por el terremoto del 10 de agosto - crédito @JenniferPedraz - @smilelalis/X - Jaime Andrés﻿/Facebook
Solicitan moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, tras conocerse su viaje a Santa Marta durante la emergencia ocasionada por el terremoto del 10 de agosto - crédito @JenniferPedraz - @smilelalis/X - Jaime Andrés﻿/Facebook

El oficialismo y varios partidos que no hacen parte del Pacto Histórico mostraron su posición durante el debate realizado la semana anterior. La previsión es que cerca de 70 congresistas voten contra la moción.

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El ministro Beltrán compareció ante el Senado el 8 de septiembre para explicar su gestión frente a la emergencia. Durante esa sesión, la oposición cuestionó su ausencia en los días posteriores al sismo y el estado de los planes de reconstrucción.

Siete partidos anunciaron que respaldarán al ministro de Vivienda

La Alianza Social Independiente, el Centro Democrático, el Partido Liberal, Cambio Radical, el Partido Conservador, el Partido de la U y Salvación Nacional expresaron su respaldo a Beltrán.

A ese sector se sumaron Mira y otras colectividades que consideraron insuficientes los argumentos para separar al ministro. El bloque oficialista destacó que el funcionario ofreció disculpas por haber viajado a Santa Marta.

El congresista Gustavo Moreno sostuvo que Beltrán se equivocó al elegir ese momento para compartir con su familia, aunque descartó que ese hecho justificara una moción de censura. Para ese sector, la controversia no demuestra que el ministro hubiera abandonado sus funciones.

Ministerio de Vivienda respondió preguntas sobre controversial viaje a Santa Marta de Jaime Andrés Beltrán
Con esta misiva, el Ministerio de Vivienda respondió preguntas sobre controversial viaje a Santa Marta de Jaime Andrés Beltrán - crédito suministrada a Infobae Colombia

Por su parte, la Alianza Verde no tendrá una postura uniforme. El senador Duvalier Sánchez, oriundo de Cali, fue uno de los dirigentes que cuestionó con mayor dureza la actuación de Beltrán.

Sánchez había citado al ministro a un debate de control político en la Comisión Séptima del Senado. En la discusión de la semana pasada, sostuvo que el funcionario contaba con información privilegiada sobre la magnitud de la tragedia antes de emprender su viaje.

El legislador también señaló que, hasta ese momento, había cero contratos para la reconstrucción. Esa crítica se sumó a los reparos de la oposición sobre el diseño de las medidas posteriores al sismo.

Sin embargo, la posición de Jonathan Ferney Pulido, conocido como Jota Pe Hernández, fue distinta. El senador pasó de cuestionar inicialmente al ministro a defenderlo durante la sesión plenaria.

¿Dónde estaban ustedes cuando cité al corrupto de Ricardo Bonilla? Guardando silencio. Cínicos, cobardes”, manifestó Pulido Hernández al dirigirse a la bancada del Pacto Histórico.

Entretanto, el ministro de Vivienda apareció en la mañana del martes para mostrarse confiado del resultado que saldrá del Capitolio Nacional, pese a las fuertes críticas de la oposición al Gobierno.

“Creemos plenamente del trabajo que se ha venido realizando durante casi 40 días. Tenemos la plena convicción que son los resultados lo que nos mantendrá firmes en el trabajo por la recuperación del país. Creemos que Dios fue el que nos puso en este lugar y en la confianza que nos ha dado el presidente será ratificada hoy por el Senado de la República”, señaló Jaime Andrés Beltrán.

La herramienta de la moción de censura fue incorporada en la Constitución de 1991, pero el Senado y la Cámara de Representantes no han aprobado hasta ahora una iniciativa de este tipo contra un ministro.

Uno de los antecedentes más cercanos ocurrió en mayo de 2000. El entonces ministro del Interior, Néstor Humberto Martínez, renunció antes de la votación, cuando las cuentas indicaban que podía perder el respaldo legislativo.

Otro caso se presentó en 2019, durante el gobierno de Iván Duque. El ministro de Defensa Guillermo Botero dejó el cargo luego de que, en medio del debate, se conociera la muerte de menores de edad en bombardeos de las Fuerzas Militares.

La renuncia de Botero frenó una votación que parecía favorable para la oposición. Tras su salida, el Congreso negó el pedido, aunque el funcionario ya había abandonado el Ejecutivo.

La agenda legislativa continuará el miércoles con la citación al ministro de Defensa, Jorge Mora. El jefe de esa cartera deberá responder por bombardeos contra grupos criminales en los que murieron menores de edad.

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