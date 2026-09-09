Colombia

Secuestraron en Cesar a reconocido ganadero y esposo de la exalcaldesa de La Paz: también reportaron desaparecido a un comerciante

Los casos involucran al ganadero Julio Morón Pérez, esposo de la exalcaldesa Andrea Ovalle, y al comerciante Adalberto Rodríguez, ambos reportados como desaparecidos en áreas rurales de Manaure y Tamalameque

El ganadero Julio Morón Pérez, esposo de la exalcaldesa de La Paz Andrea Ovalle, desapareció después de que su camioneta apareció abandonada en la finca Veracruz de Manaure - crédito X
El ganadero Julio Morón Pérez, esposo de la exalcaldesa de La Paz Andrea Ovalle, desapareció después de que su camioneta apareció abandonada en la finca Veracruz de Manaure - crédito X
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Las autoridades del departamento del Cesar investigan dos presuntos secuestros ocurridos en menos de 24 horas: el del ganadero Julio Morón Pérez, esposo de la exalcaldesa de La Paz Andrea Ovalle, y el del comerciante Adalberto Rodríguez, quien habría sido retenido por tercera vez.

Los casos fueron reportados en zonas rurales de Manaure y Tamalameque. Hasta el momento, las autoridades no han informado pistas sobre los responsables ni una posible exigencia económica a las familias para liberar a las dos víctimas.

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La desaparición de Morón Pérez se conoció después de que su camioneta apareció abandonada en la finca Veracruz, en el sector Casa Blanca de Manaure. Rodríguez, oriundo de Tamalameque, habría sido sacado por la fuerza de su vivienda por hombres armados en el corregimiento Pasa Corriendo.

El ganadero habría sido retenido durante la tarde del martes 8 de septiembre en el predio rural donde fue encontrado su vehículo. La camioneta estaba cerca del portón de la finca Veracruz y tenía las ventanas abajo. En su interior permanecían las pertenencias de Morón Pérez.

La camioneta de Julio Morón Pérez fue hallada cerca del portón de la finca Veracruz, con las ventanas abajo y sus pertenencias en el interior - crédito X
La camioneta de Julio Morón Pérez fue hallada cerca del portón de la finca Veracruz, con las ventanas abajo y sus pertenencias en el interior - crédito X

El vehículo se encontró prácticamente en la puerta del portón de la finca”, explicó el secretario de Gobierno de Manaure, Adalberto Ramírez. El funcionario indicó que, tras el hallazgo, las autoridades ingresaron al lugar con apoyo de la fuerza pública para verificar las condiciones en las que había quedado el vehículo.

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Ramírez añadió que el Ejército y la Policía activaron los protocolos de búsqueda y realizaron recorridos por el sector rural donde habría ocurrido la retención.

La desaparición del ganadero genera preocupación por su vínculo con una figura política local. Su esposa, Andrea Ovalle, fue alcaldesa del municipio de La Paz.

Adalberto Rodríguez habría sido sacado de su vivienda en Tamalameque

El segundo caso ocurrió en el corregimiento Pasa Corriendo, área rural de Tamalameque, municipio donde Rodríguez desarrolla actividades comerciales.

Según la información conocida por las autoridades, un grupo de hombres armados interceptó al comerciante cuando estaba en su residencia. Los hombres lo obligaron a salir de la vivienda y se lo llevaron por la fuerza. El caso adquiere una dimensión particular porque Rodríguez ya habría sido retenido en otras dos oportunidades.

Adalberto Rodríguez habría sido sacado por la fuerza de su vivienda en el corregimiento Pasa Corriendo, en Tamalameque, por hombres armados - crédito X
Adalberto Rodríguez habría sido sacado por la fuerza de su vivienda en el corregimiento Pasa Corriendo, en Tamalameque, por hombres armados - crédito X

Las circunstancias de ambos hechos están bajo investigación. Las autoridades no han establecido si los casos tienen relación entre sí ni han divulgado elementos que permitan identificar a los captores.

El secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, afirmó que la investigación está a cargo del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), la Policía del Cesar y el Ejército Nacional.

La investigación está siendo liderada por el Gaula, la Policía del Cesar y el Ejército Nacional”, detalló Esquivel.

El funcionario señaló que los casos son revisados en el Puesto de Mando Unificado (PMU), que opera de manera permanente en el departamento para analizar asuntos de seguridad.

Las instituciones también establecieron contacto con los familiares de las personas retenidas. La prioridad de las acciones oficiales es ubicar a Morón Pérez y Rodríguez.

Durante la mañana del miércoles se realizó un consejo de seguridad en Manaure. La reunión fue convocada para revisar la situación de orden público y los episodios de violencia que han afectado a esa zona del Cesar.

El secuestro mantiene bajo presión a los ganaderos del Cesar

El departamento cuenta con cerca de 22.000 ganaderos, un sector que ha señalado al secuestro como uno de los delitos que más afecta sus actividades y su seguridad.

Un informe de la Comisión de la Verdad documentó que unas 3.293 personas de la región, entre hombres y mujeres de diferentes sectores, declararon haber sido víctimas de secuestro. Los registros del informe ubican buena parte de los casos en La Jagua de Ibirico, Chimichagua, Curumaní, Pailitas, Codazzi, El Copey, Pueblo Bello, Chiriguaná, Becerril, Aguachica y Valledupar.

El documento relacionó esa práctica con la búsqueda de recursos por parte de grupos armados al margen de la ley, que procuran sostener y fortalecer sus estructuras criminales.

El presidente del Comité Agropecuario del Cesar, Joaquín Tomás Ovalle, advirtió que la mayor preocupación se concentra en el sur del departamento. “La situación más difícil está en el sur del Cesar”, sostuvo Ovalle, quien agregó que en la zona norte el panorama es más tranquilo, aunque los nuevos casos provocaron alarma entre los productores.

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