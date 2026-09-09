Colombia

Gustavo Petro se refirió a la polémica por supuestos problemas para comprar una casa en La Calera y anunció demandas legales: “Pasará a estrados judiciales”

El exmandatario colombiano calificó las declaraciones de “absurda calumnia” y aseguró que tiene una vivienda, que puede vender cuando quiera para adquirir otra

El presidente Gustavo Petro mostró su rechazo a la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en Colombia - crédito Juan Cano/Presidencia/Flickr
El pronunciamiento de Gustavo Petro fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Juan Cano/Presidencia/Flickr
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El expresidente de Colombia Gustavo Petro volvió a hablar de las versiones sobre una presunta compra de vivienda en La Calera, Cundinamarca.

En esta ocasión, el exmandatario colombiano calificó las declaraciones de “absurda calumnia” y afirmó que acudirá a la Justicia para emprender acciones legales.

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El expresidente volvió a rechazar la versión de que está comprando una casa nueva y aseguró que tiene una vivienda, que puede vender cuando quiera para adquirir otra.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro calificó las declaraciones de “absurda calumnia” y afirmó que acudirá a la Justicia para emprender acciones legales - crédito @petrogustavo/X

“Está es una absurda calumnia que pasará a estrados judiciales. No estoy buscando casa para comprar porque ya tengo y puedo venderla para buscar otra (sic)”, expresó el exjefe de Estado.

Gustavo Petro indicó que no utiliza su pasaporte italiano en Colombia, debido a que en el país, según sus declaraciones, solo puede emplear el pasaporte colombiano.

“Ni uso pasaporte italiano en Colombia porque en territorio Colombiano solo se puede usar el pasaporte Colombiano (sic)”, precisó el exmandatario.

Así las cosas, el expresidente Gustavo Petro insistió en que las declaraciones constituyen una “soberana calumnia y mucho más”. También aseguró que se intenta asustar a la población en Colombia.

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“Así es que todo es una soberana calumnia y mucho más, asustar a la gente de Colombia pensando que se meten e problemas si hacen una tracción conmigo si la persona con la que hago un trato no es una persona de EEUU (sic)”, afirmó Gustavo Petro.

Durante un acto oficial en Facatativá, el presidente Gustavo Petro propuso la compra de buses de Bogotá para financiar un nuevo tranvía que conecte ese municipio con el centro de la capital - crédito Juan Diego Cano/Presidencia
El expresidente Gustavo Petro insistió en que las declaraciones constituyen una “soberana calumnia y mucho más” - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Primer pronunciamiento

Gustavo Petro respondió a las versiones sobre una posible compra de vivienda en La Calera, Cundinamarca, y sostuvo que construye una propiedad para residir tras concluir su mandato presidencial. El exmandatario presentó esa explicación en un mensaje publicado en X.

“En este momento estoy construyendo una casa para mí (sic)”, escribió. La declaración apareció después de que el periodista Felipe Zuleta afirmara en Blu Radio que Petro habría buscado adquirir una casa de alto valor en el conjunto residencial Arboreto.

El complejo está situado en La Calera. Según el relato de Zuleta, el primer contacto con una agencia inmobiliaria se habría realizado mediante un ciudadano italiano que manifestó interés por una vivienda dentro de ese desarrollo residencial. Esa fue la versión.

Petro no aludió directamente a La Calera, a Arboreto ni a un uso de nacionalidad italiana. No obstante, mencionó a Zuleta y rechazó lecturas sobre los obstáculos que tendría para alquilar o comprar una vivienda después de dejar el cargo.

El ex jefe de Estado afirmó que los comentarios difundidos pretenden intervenir en asuntos personales y cuestionar su derecho a pensión. “Un estudiante de comunicación se avergonzaría de escuchar a periodistas viejos y maduros hablando en esta comunicación (sic)”, afirmó.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro señaló que, tras un divorcio y el final de un mandato presidencial, una persona puede buscar una vivienda acorde con sus recursos - crédito @petrogustavo/X

También consideró normal que una persona divorciada, al abandonar la Presidencia, busque una vivienda compatible con sus ingresos y sus posibilidades económicas. Para Petro, el fin de un mandato no elimina la facultad de elegir dónde vivir tras dejar el cargo.

En otra parte, explicó que debe vender una vivienda que poseía antes de su divorcio, debido a disposiciones legales vinculadas con esa situación. El dinero que le corresponda por ese inmueble será destinado, según indicó, a financiar parcialmente su casa.

Petro dijo que terminará su administración con un patrimonio menor al que tenía cuando llegó a la Presidencia. Por ello, prevé utilizar los fondos obtenidos de la venta como una parte del pago de una vivienda de valor más elevado.

No precisó el precio de la propiedad que planea vender, el presupuesto de la construcción ni el sitio donde estará ubicada. Tampoco aportó datos sobre los plazos previstos para completar la obra ni sobre las condiciones de una eventual adquisición.

Para cubrir el resto de la financiación, el exmandatario citó regalías derivadas de sus libros, su pensión y conferencias. Además, planteó la posibilidad de desarrollar una actividad comercial relacionada con “la vida y la belleza”. La vinculó con el turismo.

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