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James Rodríguez estaría por fuera del top 100 de los mejor cotizados de la Serie B italiana: estos son los más valiosos

El colombiano llegó a estar tasado en 80 millones de euros en el mejor momento de su carrera con Real Madrid y Bayern Múnich

-crédito Federación Colombiana de Fútbol
James Rodríguez sumaría su decimocuarto equipo como profesional - crédito Federación Colombiana de Fútbol
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El colombiano James Rodríguez quedaría fuera del top 100 de los futbolistas más valiosos de la Serie B italiana si se confirma su posible llegada al Avellino, con una cotización de 1,5 millones de euros según Transfermarkt. La prensa italiana ubica este jueves 9 de septiembre como un día clave para avanzar en la operación.

De acuerdo con ese portal, hay al menos 100 jugadores en el campeonato con una tasación superior a la del mediocampista, cuyo valor de mercado queda por debajo del que cierra el listado: el arquero Alessandro Nunziante del Arezzo, con 1,8 M€. En la cima de la segunda división italiana aparece el chileno Felipe Loyola del Pisa, tasado en 7 M€.

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James Rodríguez es agente libre tras su salida del Minnesota United de la MLS y que el club italiano estaría cerca de incorporarlo. Según ese reporte, firmaría un contrato hasta mediados de 2027, con opción de extenderlo una temporada más si el equipo asciende, y llegaría a Italia con 35 años.

En el plantel del Avellino, el jugador con mayor valor de mercado es el arquero Tommaso Martinelli (5 M€), seguido por el volante Giacomo Faticanti (4,5 M€) y el delantero Walid Cheddira (2 M€). El equipo, dirigido por Alessandro Nesta, tiene una valoración total de 28,68 millones de euros.

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