Colombia

Policía intervino lujosa ‘narcofiesta’ en zona rural de Pereira: armas, drogas y menores que serían explotadas sexualmente

El procedimiento dejó cuatro capturados, una adolescente aprehendida y tres niños bajo protección, mientras las autoridades indagan posibles delitos sexuales y nexos criminales

Investigan posible explotación de menores tras operativo en una finca rural de Pereira - crédito @VickiDavilaH/X
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La intervención de una finca en zona rural de Pereira dejó cuatro adultos capturados, una adolescente aprehendida y tres menores de edad bajo medidas de protección, luego de que la Policía Nacional detectara una reunión privada que es investigada como una presunta “narcofiesta”.

Durante el operativo, las autoridades identificaron a cerca de 50 asistentes, quienes, según la información oficial, consumían sustancias psicoactivas. En el predio también hallaron dos armas de fuego y varios tipos de estupefacientes, entre ellos anfetaminas y opioides.

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La institución indicó que el caso abrió varias líneas de indagación por la presencia de menores y por la posible utilización de estos encuentros para actividades ilegales.

“Uno de los principales focos de la investigación es determinar si algunos de estos espacios estarían siendo utilizados para instrumentalizar menores de edad en actividades ilícitas, incluyendo posibles escenarios de explotación sexual”, señaló la Policía, según información de Semana.

La actuación incluyó la activación de protocolos de protección para los adolescentes localizados en el lugar. “En el procedimiento fueron capturadas cuatro personas; una menor de edad fue aprehendida y otros tres menores fueron identificados y puestos bajo las rutas institucionales de protección”, informó la entidad.

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Presunta narcofiesta en Pereira - crédito Captura de pantalla
Presunta narcofiesta en Pereira - crédito Captura de pantalla

Además, los funcionarios realizaron dos procesos de restablecimiento de derechos tras detectar posibles condiciones de vulnerabilidad. Las autoridades no precisaron las edades de los menores ni detallaron los elementos que motivaron esas decisiones, debido a la reserva que rodea los casos que involucran a niños y adolescentes.

La Policía busca establecer quién financiaba y convocaba los encuentros

La investigación pretende determinar quiénes organizaron la reunión, cómo obtuvieron los recursos para realizarla y si los asistentes o promotores tienen relación con redes criminales que operan en la región.

“Los investigadores también buscan establecer quiénes están detrás de la organización de estas celebraciones y si existen vínculos con la estructura criminal ‘La Cordillera’, así como posibles conexiones internacionales, entre ellas con Panamá”, precisó la institución.

La Policía aclaró que esas hipótesis aún están bajo verificación y que el objetivo es establecer si la finca funcionaba como escenario para la coordinación de actividades delictivas, el expendio de drogas o la captación de personas en condición de vulnerabilidad.

Los investigadores también revisarán la procedencia de las armas y de las sustancias incautadas. Ese análisis permitirá definir si los elementos tenían registro, si fueron adquiridos en el mercado ilegal y cuál era su destino dentro de la reunión.

La Policía busca establecer quién financiaba y convocaba los encuentros - crédito Captura de pantalla
La Policía busca establecer quién financiaba y convocaba los encuentros - crédito Captura de pantalla

Tras el procedimiento, la Policía Metropolitana de Pereira anunció que reforzará las inspecciones en casas, fincas e inmuebles arrendados por días para la realización de eventos privados.

Los controles se concentrarán en lugares sobre los que existan reportes de consumo de estupefacientes, asistencia de menores de edad, circulación de armas o presencia de personas vinculadas con organizaciones ilegales.

“Estas fiestas no serán abordadas únicamente como encuentros privados, sino como posibles escenarios donde las estructuras criminales se relacionan, consumen, coordinan actividades ilícitas y buscan instrumentalizar a otras personas, especialmente menores de edad”, advirtió la Policía.

Las personas capturadas quedaron a disposición de las autoridades judiciales, mientras continúa la recopilación de pruebas para establecer responsabilidades penales y posibles vínculos con estructuras dedicadas al narcotráfico y otros delitos.

Policía halló armas, drogas y cerca de 50 asistentes en una presunta narcofiesta en Pereira - crédito Captura de pantalla
Policía halló armas, drogas y cerca de 50 asistentes en una presunta narcofiesta en Pereira - crédito Captura de pantalla

Senador Germán Rodríguez se pronunció por presunta ‘narco fiesta’ en Dosquebradas

El senador Germán Rodríguez pidió una investigación exhaustiva tras la intervención de una finca en zona rural de Pereira, donde la Policía reportó la captura de cuatro adultos, la aprehensión de una adolescente y la activación de medidas de protección para otros tres menores de edad.

El congresista se pronunció a través de su cuenta en X y reclamó una respuesta institucional frente a las posibles conductas delictivas que se investigan alrededor de la reunión privada, que las autoridades calificaron como una presunta “narcofiesta”.

Germán Rodríguez pidió investigar hasta las últimas consecuencias la presunta 'narcofiesta' en Pereira - crédito @GermanRSenador/X
Germán Rodríguez pidió investigar hasta las últimas consecuencias la presunta 'narcofiesta' en Pereira - crédito @GermanRSenador/X

“Estos hechos no pueden normalizarse. Hay que investigar hasta las últimas consecuencias y proteger de inmediato a los menores”, manifestó Rodríguez.

Rodríguez sostuvo que los responsables deben enfrentar las consecuencias judiciales. “Quienes estén detrás de estas redes criminales deben responder ante la justicia con todo el peso de la ley”, afirmó el senador.

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