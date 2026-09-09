Greeicy, Ana del Castillo, Sebastián Vega, Altafulla, Beéle, entre otros famosos, le enviaron mensajes a Dekko tras la muerte de su hijo de apenas 4 días

“Están en mis oraciones”, las palabras de los famosos que acompañaron a Dekko en su duelo - crédito @soydekko/ Instagram

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Las reacciones de artistas, creadores de contenido y seguidores se multiplicaron después de que el cantante Dekko confirmó la muerte de su hijo Gianluca, quien vivió cuatro días, cinco horas y seis minutos, según lo detalló el artista. Entre los mensajes dirigidos al cantante y a su pareja, Natalia Angulo, estuvieron los de Greeicy, Ana del Castillo, Sebastián Vega, Altafulla, Juan Duque, Isabella Ladera y Mara Cifuente.

El intérprete compartió la noticia a través de sus redes sociales con una despedida para el recién nacido. En el texto, recordó el breve tiempo que alcanzó a compartir con el bebé y expresó el dolor que le produjo no haber podido cargarlo durante sus primeros días de vida.

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El emotivo mensajeque Dekko le dedicó a su bebé tras fallecer después de cuatro días de nacido - crédito @soydekko/IG

“Mi niño precioso, estuviste en este mundo cuatro días, cinco horas y seis minutos; quiero recordarte así, lleno de vida, en el instante en que naciste”, escribió Dekko en la publicación que provocó una cadena de mensajes de respaldo de colegas y usuarios.

La cantante Greeicy fue una de las primeras figuras públicas que se pronunció en los comentarios. “Lo sentimos muchísimo. Dios les dé mucha fuerza”, escribió la artista, quien envió un mensaje de solidaridad para los padres del niño. Ana del Castillo también se sumó a las expresiones de apoyo. La cantante vallenata escribió: “Dios mío. Fortaleza, amigo mío. Jesucristo te bendiga y te dé fuerzas en este momento”. Su comentario estuvo acompañado por emojis de llanto y corazones rotos.

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Famosos y seguidores acompañaron a Dekko tras la muerte de su hijo Gianluca - crédito @soydekko/ Instagram

El ganador de La casa de los famosos Colombia, Altafulla, dejó un mensaje breve en la publicación de Dekko: “Fuerza”, acompañado por los símbolos de una paloma y unas manos en oración. Sebastián Vega también estuvo entre las figuras que se manifestaron ante la noticia que conmovió a la industria musical y a la comunidad digital que sigue al artista.

La cantante urbana Nath expresó sus deseos de acompañamiento espiritual para la familia. “Mucha fuerza para ti y tu familia, que Dios encuentre la forma de reconfortarlos en este momento tan difícil, oramos por ustedes”, comentó. Valentino Lázaro, creador de contenido se dirigió de manera directa al cantante: “Mucha fuerza Daniel para ti y toda tu familia”. En términos similares se pronunció Yina Calderón, quien escribió: “Dios les dé mucha fuerza”, junto a un corazón vendado.

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El ‘influencer’ Rubigol también dejó un mensaje de respaldo: “Mucha fortaleza, rey”. A su vez, Juan Duque manifestó: “Mucha fuerza y amor, Dekkito, no están solos”, una frase que resumió el tono de los comentarios que se acumularon en la publicación.

Nath, Valentino Lázaro y Yina Calderón expresaron su apoyo a la familia - crédito @soydekko/ Instagram

La modelo y creadora de contenido Mara Cifuentes expresó su cercanía con la familia mediante un mensaje en el que señaló: “Están en mis oraciones. Lo siento mucho”. Por su parte, Isabella Ladera escribió: “Lo siento en el alma. Dios les dé mucha fuerza”, el cantante Beéle también se pronunció de manera más reservada con emoticones con los que también lamentó la muerte del menor.

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En su despedida, Dekko también habló de la incertidumbre que le dejó la pérdida de su hijo. “No pude cargarte ni un segundo y llevaré la zozobra conmigo por siempre”, expresó. El artista agregó que no encontraba explicación a lo ocurrido y cerró su mensaje con una frase dirigida al recién nacido: “Descansa en paz, mi ángel”.