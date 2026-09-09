Las cuentas de Nequi quedaron sujetas a embargo: así se pueden desembargar

Una cuenta de Nequi embargada no pierde el dinero de forma automática, porque la retención responde a una orden de un juez o de una entidad estatal - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

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Si su cuenta de Nequi quedó embargada, el dinero no se pierde de forma automática: la retención responde a una orden de un juez o de una entidad estatal y solo puede levantarse cuando esa misma autoridad envía a la plataforma una orden formal de desembargo, un trámite que se volvió más frecuente a medida que estas billeteras digitales se integraron al sistema financiero colombiano.

Para finales de 2025, Nequi tenía más de 27 millones de usuarios en Colombia, según la información suministrada por la entidad. Ese crecimiento explica por qué los depósitos de bajo monto y las cuentas de ahorro administradas por la plataforma hoy también quedan alcanzados por medidas cautelares.

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De acuerdo con la información publicada por Nequi S.A. Compañía de financiamiento, la aplicación puede ser embargada porque funciona como depósito de bajo monto o cuenta de ahorros y, por esa condición, está sujeta a las mismas normas legales que otros productos financieros. La empresa aclaró que no decide por sí misma si un usuario debe ser embargado, sino que ejecuta órdenes emitidas por autoridades competentes.

Que una cuenta esté embargada significa que una autoridad ordenó retener o retirar parte del saldo disponible para cubrir una deuda u obligación. Mientras la medida siga activa, el usuario no puede usar ese dinero hasta que se cumpla lo ordenado o hasta que llegue la instrucción oficial para levantarla.

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El desembargo solo avanza si la autoridad envía la orden directamente a Nequi

El desembargo de una cuenta de Nequi solo avanza cuando el juzgado o la entidad que impuso la medida envía el oficio directamente desde un correo institucional - crédito Nequi

La ruta para recuperar el saldo retenido empieza por identificar quién impuso la medida y conseguir el número del proceso. Si se trata de un expediente judicial, la consulta puede hacerse en la plataforma de Consulta de Procesos Nacional Unificada de la Rama Judicial, mediante el radicado o el nombre de alguna de las partes.

Ese paso permite verificar si existe el proceso, qué despacho lo tramita y cuáles fueron sus actuaciones más recientes. Si la deuda ya fue pagada, eso no elimina por sí solo el bloqueo en la cuenta.

Según la información de la plataforma, el usuario debe pedirle al juzgado o a la entidad que ordenó el embargo que emita el oficio de desembargo y lo remita directamente desde su correo institucional, dirigido a Nequi S.A. Compañía de financiamiento. La empresa no acepta documentos enviados por el propio usuario.

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Este proceso se resume en seis pasos: identificar el embargo, consultar el proceso, verificar la deuda, solicitar el levantamiento, esperar la orden oficial y confirmar que la medida haya sido retirada. Si existen varios embargos sobre la misma cuenta, debe llegar una orden de desembargo por cada uno.

La anotación DB EMBARGO en los movimientos de Nequi indica un débito por orden legal, y los reclamos pueden dirigirse a la autoridad, al Defensor del Consumidor Financiero o a la Superintendencia Financiera - crédito Superintendencia Financiera Colombia

Cuando en los movimientos aparece la anotación “DB EMBARGO”, eso significa que Nequi aplicó un débito en cumplimiento de una orden legal. Ese movimiento puede reflejar una retención o un traslado de dinero, y si la orden solo exige retener los recursos, estos se debitan pero no se transfieren a la autoridad hasta que exista una instrucción expresa.

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La compañía también menciona otros supuestos de embargo: deudas por alimentos, que tienen prioridad legal y no están cubiertas por la inembargabilidad; créditos de cooperativas o fondos de empleados, que pueden embargarse con un límite de hasta el 50% de la prestación; y obligaciones derivadas de multas, impuestos o procesos judiciales, siempre respaldadas por una orden formal de autoridad competente.

Si el usuario considera que se afectó dinero que debía estar protegido o cree que hubo un error, el texto recomienda revisar el caso concreto, contactar a la autoridad que impuso la medida y, si persisten las dudas, acudir a los canales oficiales de atención de Nequi, al Defensor del Consumidor Financiero o a la Superintendencia Financiera.

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El embargo puede venir de un juez o de entidades como la Dian y alcaldías

El embargo en Nequi puede originarse en jueces, la Dian, alcaldías, gobernaciones o secretarías de tránsito por deudas, impuestos, multas o cobro coactivo - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Las causas abarcan procesos judiciales por deudas, cobros de impuestos como predial, vehicular o industria y comercio, y multas, incluidas las de tránsito. También se menciona el embargo preventivo, que puede congelar recursos antes de una sentencia definitiva si existe riesgo de ocultamiento.

La orden puede originarse por jurisdicción ordinaria o por cobro coactivo. En el primer caso intervienen jueces civiles, penales, laborales, de familia, administrativos, promiscuos, municipales, tribunales, cortes o el Consejo de Estado; en el segundo, entidades del Estado como la Dian, alcaldías, gobernaciones o secretarías de tránsito, que pueden actuar sin necesidad de pasar por un juez.

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Así mismo, se precisa que la entidad no está obligada a avisarle previamente al usuario. La notificación legal corresponde al juzgado o a la entidad que dictó la medida, mientras la plataforma actúa únicamente como ejecutora.

No todo el saldo necesariamente puede ser retenido. La legislación contempla un límite de inembargabilidad, es decir, una suma mínima protegida por ley para cubrir gastos básicos, y ese umbral cambia según la autoridad que ordene la medida.

Si el embargo proviene de una entidad del Estado por cobro coactivo, el límite para 2026 es de $26.710.740. Si lo ordena un juez en jurisdicción ordinaria, el límite entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026 es de $55.099.308.

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La protección no opera igual en todos los casos. Sin embargo, no aplica en procesos de alimentos, sucesión o divorcio, supuestos en los que la cuenta puede ser embargada por completo.

También se aclara que, si una autoridad envía órdenes de embargo a varias entidades financieras, cada una debe aplicarlas sobre los productos que el usuario tenga allí, aunque otro banco ya haya retenido recursos antes. En otras palabras, el hecho de que exista un embargo en otra entidad no impide que Nequi deba ejecutar el suyo.