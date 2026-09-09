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Marino Hinestroza tuvo fuerte cruce con el argentino Emanuel Olivera en el Santa Fe vs. Vasco: “Cagón”

El juego entre el “León” y el “Gigante de Colina” terminó empatado en el estadio El Campín, aunque el atacante colombiano se peleó con el defensor argentino

Así fue el fuerte cruce en el juego entre Santa Fe y Vasco da Gama en El Campín-crédito @scespn/Instagram

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El 8 de septiembre de 2026, Santa Fe empató sin goles ante Vasco da Gama por el juego de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana en el estadio El Campín de Bogotá.

De esta forma, el cupo a las semifinales se definirá el 15 de septiembre de 2026 en el estadio Sao Januario de Río de Janeiro, en el cual el ganador se enfrentará a Boca Juniors de Argentina o São Paulo FC de Brasil.

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Pero durante el final del partido, Marino Hinestroza, exdelantero de Atlético Nacional y alternativa en el Vasco da Gama, tuvo un fuerte cruce con el defensor argentino Emanuel Olivera.

El defensor argentino de Santa Fe tuvo un fuerte cruce con el exdelantero de Atlético Nacional en el juego por la Copa Sudamericana-crédito Carlos Ortega/EFE-@sportscenter/Instagram
El defensor argentino de Santa Fe tuvo un fuerte cruce con el exdelantero de Atlético Nacional en el juego por la Copa Sudamericana-crédito Carlos Ortega/EFE-@sportscenter/Instagram

La jugada se presentó a pocos instantes de que el árbitro argentino Darío Herrera finalizara el encuentro.

Cerca del minuto 85, el colombiano lanzó un golpe a la altura del pecho del defensor argentino en una acción que el árbitro Darío Herrera no advirtió, y que terminó con tarjeta amarilla para ambos.

El empate dejó mejor parado al equipo carioca, que viajó a Colombia con una nómina alterna por su situación en el Brasileirao, pero se mantiene en semifinales de la Copa de Brasil, y que jugará a finales de octubre ante el Palmeiras.

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Así fue el empate entre bogotanos y cariocas en El Campín

AMDEP1730. BOGOTÁ (COLOMBIA), 08/09/2026.- Alan Saldivia (i) de Vasco da Gama es amonestado este martes, en el partido de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Santa Fe y Vasco da Gama en el estadio El Campín, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega
Santa Fe buscará el paso a las semifinales, el 15 de septiembre de 2026 en Río de Janeiro-crédito Carlos Ortega/EFE

Santa Fe empató con Vasco da Gama en la ida de los cuartos de final de la Sudamericana y quedó obligado a buscar la clasificación en Brasil, después de no encontrar el gol en casa en un resultado que compromete su margen de error en la serie.

El equipo cardenal cedió un empate como local en el primer cruce de la eliminatoria, un desenlace que lo deja ante la necesidad de una gesta fuera de casa para seguir en competencia. La consecuencia inmediata es deportiva y concreta: la definición se trasladará a territorio brasileño.

El “León” no logró convertir pese a que lo intentó durante el partido de ida y ahora deberá resolver la serie como visitante. El diario presentó el resultado como un tropiezo por el peso estratégico que tenía el encuentro en Bogotá.

Santa Fe no encontró el gol en la ida y trasladó la presión a Brasil

AMDEP1730. BOGOTÁ (COLOMBIA), 08/09/2026.-Iván Scarpeta (d) de Santa Fe disputa el balón con Claudio Spinelli de Vasco da Gama este martes, en el partido de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Santa Fe y Vasco da Gama en el estadio El Campín, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega
El "León" tuvo varias opciones de llevarse la victoria-crédito Carlos Ortega/EFE

El problema principal para Santa Fe estuvo en la definición. El equipo buscó el arco rival, pero no pudo romper el empate y dejó abierta una llave que, por el contexto, ahora se vuelve más exigente.

El resultado en casa adquiere mayor dimensión porque correspondía a la ida de los cuartos de final. En ese tipo de series, no tomar ventaja como local obliga a administrar un escenario más incómodo en la vuelta, esta vez en Brasil y frente a Vasco da Gama.

La igualdad no cerró la eliminatoria, pero sí modificó el punto de partida para el segundo partido. Santa Fe llegará a la vuelta sin renta y con la presión de conseguir como visitante lo que no consiguió en su estadio.

El empate fue peligroso precisamente por ese cambio de escenario. El club colombiano dejó escapar la posibilidad de encaminar la clasificación en casa y trasladó toda la exigencia competitiva al duelo definitivo.

La lectura del partido estuvo entorno a la ausencia de eficacia. Santa Fe intentó marcar, pero el dato que definió la noche fue la ausencia de goles.

Con esa igualdad, la serie de cuartos de final seguirá abierta hasta el partido de vuelta. Allí el equipo cardenal tendrá que ir a buscar en suelo brasileño la clasificación que no pudo asegurar en el primer encuentro.

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