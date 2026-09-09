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Por qué James Rodríguez aceptaría jugar con el Avellino de la segunda división de Italia: tiene que ver con la próxima Copa América

El capitán de la selección Colombia en 2026 no acumula más de 20 partidos en el 2026 y tuvo una discreta participación en la Copa del Mundo asociada a su falta de ritmo de competencia

James Rodríguez es el jugador con más partidos oficiales en la historia de la selección Colombia - crédito Bob Frid/EFE
James Rodríguez es el jugador con más partidos oficiales en la historia de la selección Colombia - crédito Bob Frid/EFE
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James Rodríguez estaría a pocas horas de concretar o descartar su fichaje al US Avellino 1912 de la segunda división del fútbol de Italia. Luego de que el periodista Matteo Moretto informara el interés del modesto equipo por fichar a la estrella colombiana, el presidente del cuadro italiano confirmó el interés y dio detalles del diálogo que sostuvo con el entorno del volante.

El capitán de la Amarilla en la Copa América USA 2024 y la Copa Mundial de la FIFA 2026 tiene intención de alargar su carrera por dos años más y estar presente con la Tricolor en la Copa América 2028, que por ahora no tiene sede definida.

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“Parece que quiere seguir jugando dos años más. Quiere jugar la Copa América con su selección y por lo tanto, no quiere dejar el fútbol de primera división”, declaró Angelo Antonio D’Agostino, presidente del US Avellino 1912.

El mediocampista lleva 852 minutos disputados en 2026, una carga que equivale a 9,46 partidos en siete meses y que queda por debajo del volumen habitual de entre 35 y 45 encuentros que suele acumular un futbolista en Europa entre liga, copa, torneos internacionales y compromisos de selección.

El último club de James Rodríguez fue Minnesota United en Estados Unidos - crédito Reuters
El último club de James Rodríguez fue Minnesota United en Estados Unidos - crédito Reuters

El club italiano ya estableció contactos con el entorno del jugador y con el director deportivo Mario Aiello para conocer las condiciones de una eventual operación. La información apunta a que Rodríguez, al estar libre, todavía podría incorporarse a un equipo que tenga una plaza disponible para agentes sin contrato.

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La posibilidad no responde solo al nombre del club. El punto central para el colombiano es encontrar minutos de competencia que le permitan mantenerse activo y presentarse con argumentos a una futura convocatoria de Néstor Lorenzo.

El diario Marca describió negociaciones avanzadas entre las partes. La publicación añadió que el entrenador Alessandro Nesta habló directamente con Rodríguez y que las posturas están próximas, con la necesidad de “cuadrar números” antes de un eventual anuncio en los próximos días.

Un futbolista con uniforme verde y blanco pisa un balón con destellos de luz sobre el césped de un estadio lleno de banderas.
Una ilustración digital representa al futbolista James Rodríguez con la indumentaria del club Avellino en un estadio repleto de aficionados y banderas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el plano táctico, la llegada de James también encaja en una modificación que estudia Nesta. El técnico utilizó recientemente un 3-5-2, pero pretende pasar a un sistema con tres hombres de ataque, una estructura en la que el colombiano podría ocupar la banda derecha junto al delantero Cheddira, fichado en este mercado de verano de 2026, y a Russo.

El presidente del US Avellino indicó en la entrevista publicada por Corriero dello Sport que James fue considerado antes de la llegada de Cheddira, pero en aquella ocasión no se logró avanzar en las negociaciones: “¿James Rodríguez? Las negociaciones comenzaron antes de la llegada de Cheddira. Estuvieron en marcha, luego se detuvieron y ahora se han reanudado porque parece que el jugador ha manifestado su disponibilidad, pero tendremos que esperar a ver".

Este es el US Avellino, el club que siempre ascendió tras la muerte de un papa

El equipo italiano Unione Sportiva Avellino 1912 (imágen de las redes sociales de Unione Sportiva Avellino 1912)
El equipo italiano Unione Sportiva Avellino 1912 (imágen de las redes sociales de Unione Sportiva Avellino 1912)

La oportunidad para Rodríguez aparece en un equipo que compite por subir de categoría. El US Avellino 1912 figura quinto en la tabla, a 3 puntos del líder Palermo, en una temporada en la que el objetivo es alcanzar la Serie A.

El club selló el 19 de abril su regreso a la Serie B. Dos días después, la muerte del papa Francisco reactivó una coincidencia que acompaña la historia de la institución desde 1958: cada ascenso relevante del equipo coincidió con un cambio trascendental en el Vaticano, ya fuera por la muerte de un papa o, en un caso, por una renuncia.

La secuencia comenzó el 9 de octubre de 1958, cuando murió Pío XII tras casi 20 años al frente de la Iglesia Católica. Ese mismo año, Avellino había ascendido de la cuarta división a la Serie C.

En 1963 terminó el pontificado de Juan XXIII y ese año también fue decisivo para el club, que regresó a la Serie C después de haber descendido en temporadas anteriores. La elección posterior de Giovanni Montini como Pablo VI abrió un papado de 15 años que concluyó en 1978, otra fecha central para esta cadena de paralelismos.

Ese año concentró el episodio más singular de la serie. Murieron Pablo VI y su sucesor Juan Pablo I, recordado como el “Papa de los 33 días”, mientras Avellino lograba por primera vez el ascenso a la Serie A, uno de los hitos más altos de su trayectoria.

Con Juan Pablo II, el patrón continuó. El papa polaco murió en 2005 y ese mismo año el equipo volvió a celebrar un ascenso: el 19 de junio venció al Napoli por 2-1 en la final de los playoffs y subió a la Serie B.

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