Abelardo de la Espriella entregó detalles y publicó fotos de la cena con Marco Rubio en su casa de Barranquilla: “Encuentro cercano”

El pronunciamiento de Abelardo de la Espriella fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, entregó detalles de la cena que compartió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y su esposa, Jeanette Rubio, en su residencia, después de la reunión oficial que sostuvieron en Barranquilla.

El mandatario colombiano agradeció la visita del jefe de la diplomacia estadounidense y afirmó que la velada permitió compartir aspectos de la cultura local. La cena tuvo lugar después de la agenda desarrollada el 8 de septiembre de 2026 en la sede alterna de la Presidencia, en el Batallón Paraíso.

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En una publicación en X, el presidente señaló que recibió a Rubio y a su esposa una vez concluidas las actividades oficiales.

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Después de una jornada de trabajo, tuvimos el gusto de recibir en nuestra casa al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y a su esposa, Jeanette Rubio, para compartir una cena en familia (sic)”, escribió.

De la Espriella calificó el encuentro como “cercano y fraterno” y vinculó la reunión con el estado de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos.

“Un encuentro cercano y fraterno que fortalece no solo la alianza estratégica entre nuestras naciones, sino también los lazos de amistad que nos unen.. Fortalece no solo la alianza estratégica entre nuestras naciones, sino también los lazos de amistad que nos unen (sic)”, manifestó el mandatario.

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Abelardo de la Espriella calificó el encuentro como “cercano y fraterno” y vinculó la reunión con el estado de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente agradeció la visita de Rubio a Colombia

El jefe de Estado destacó que durante la cena pudieron compartir elementos propios de Barranquilla. En particular, mencionó la gastronomía, la alegría y la hospitalidad de la ciudad.

“Gracias, secretario de Estado, Marco Rubio, por su visita y por permitirnos compartir lo mejor de nuestra tierra: nuestra gastronomía, nuestra alegría y el inigualable calor humano de Barranquilla (sic)”, expresó De la Espriella.

El presidente cerró su mensaje con una invitación al funcionario estadounidense. “¡Esta siempre será su casa!”, afirmó.

Abelardo de la Espriella destacó que durante la cena pudieron compartir elementos propios de Barranquilla - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Detalles de la reunión

La reunión se celebró en el Batallón Paraíso, sede alterna de la Presidencia. La agenda incluyó cooperación en seguridad, lucha contra el narcotráfico, intercambio comercial y atención a las consecuencias del terremoto del 10 de agosto.

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Durante la conferencia de prensa, Rubio calificó los cuatro años de Gustavo Petro como “una aberración”. Afirmó que Colombia atraviesa “un desastre institucional” y declaró: “Sin la seguridad no puede haber prosperidad”. El secretario de Estado vinculó los problemas del país con las redes criminales que también afectan a Estados Unidos.

De la Espriella agradeció los 26,5 millones de dólares en ayuda humanitaria aportados por Washington después del sismo. Propuso convertir ese respaldo en “una asociación estratégica a largo plazo”, enfocada en la reconstrucción, la recuperación económica y la estabilidad regional.

El mandatario también mencionó la crisis venezolana y los más de 2.000 kilómetros de frontera compartida entre ambos países. La jornada concluyó con la firma de dos memorandos entre la Cancillería y el Departamento de Estado.

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Uno de los documentos plantea un trabajo conjunto para reforzar las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras. El otro se refiere a cooperación en energía nuclear civil, aunque no se conocieron detalles sobre su alcance.

Bula y Rubio suscribieron los textos ante el presidente colombiano. La Cancillería afirmó que los acuerdos buscan ampliar la cooperación económica y energética, conforme a la legislación nacional y a la soberanía de Colombia sobre sus recursos naturales.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a Barranquilla el 8 de septiembre para entrevistarse con el presidente Abelardo de la Espriella - crédito Fernando Vergara/REUTERS

Rubio recordó que conocía a De la Espriella antes de su llegada a la política, tras coincidir en una boda en el sur de Florida. Lo definió como “un hombre enérgico, de visión, fuerte y valiente”.

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De la Espriella pidió abrir un consulado estadounidense en Barranquilla, ciudad que llamó “la capital alterna”. Luego recibió a Rubio y a su esposa en una cena privada en Cajuaral. El funcionario estadounidense seguirá su gira en Ecuador y Perú.