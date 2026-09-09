Colombia

Giro en el caso del asesinato de María Camila Potosí | Esta es la versión que contradice el testimonio de Yulieth Angulo, la mujer que aparece junto a la joven en una moto

La Fiscalía le atribuyó a los cinco capturados, incluida la mujer, delitos como secuestro, desaparición forzada, feminicidio agravado y ocultamiento de material probatorio

Declaraciones del comandante de la Policía Nacional de Colombia, general William Oswaldo Rincón Zambrano - crédito Mecal
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Una audiencia reservada dejó al descubierto una posible contradicción en la declaración de Yulieth Cecilia Angulo Escobar, una de las cinco personas capturadas por el homicidio de María Camila Potosí, la joven de 21 años que estaba embarazada de ocho meses, y que fue hallada sin vida en zona rural de Cali.

La Fiscalía deberá establecer si la versión inicial de la procesada coincide con los elementos que integran el expediente.

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María Camila desapareció el 16 de julio de 2026. Cuatro días después, las autoridades encontraron su cuerpo en el corregimiento de La Buitrera.

El caso generó impacto y repudio en todo el país por las circunstancias en las que ocurrió el crimen y por la hipótesis de que el ataque tuvo como propósito extraerle a la víctima el bebé que llevaba en gestación.

La información conocida por Red+ Noticias indica que Angulo habría sostenido que llevó a María Camila a un puesto de salud y que después perdió contacto con ella.

No obstante, los investigadores habrían reconstruido una ruta distinta, apoyada en videos de seguridad, testimonios y otros elementos técnicos.

Las capturas se desarrollaron en Cali y el municipio de Andalucía, en el departamento de Valle del Cauca - crédito Mecal

Según esa reconstrucción, la joven habría sido trasladada después a una vivienda ubicada en el sector Alto de Polvorines.

Las diferencias entre la explicación inicial y los hallazgos posteriores se convirtieron en uno de los puntos que analiza la indagación.

Las cámaras ubicaron a Angulo junto a María Camila antes de su desaparición

Las cámaras de seguridad fueron una de las primeras herramientas para establecer los últimos movimientos de María Camila Potosí.

Los registros audiovisuales permitieron determinar que Angulo habría sido la última persona que estuvo con la joven antes de que se perdiera su rastro.

La versión atribuida al comienzo por parte de la procesada situaba el final de ese contacto en un puesto de salud. No obstante, el expediente que revisan las autoridades incluiría información que ubicaría a ambas mujeres posteriormente en otro punto de la ciudad.

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El caso también incorpora audios, registros de comunicaciones y grabaciones de cámaras de seguridad. Una de las piezas conocidas correspondería a una llamada en la que Angulo habría reaccionado después de recibir imágenes donde aparecía junto a María Camila.

La Fiscalía investiga si Angulo simuló estar embarazada para acercarse a la víctima

La principal hipótesis del ente acusador señala que Angulo habría simulado un embarazo para generar confianza con María Camila Potosí. Bajo esa versión, el objetivo era llevarla al lugar donde fue asesinada.

La investigación indica que la recién nacida habría muerto después de la extracción. Luego, el cuerpo de la joven fue abandonado en una zona rural de Cali. Estos hechos son materia de investigación y deberán ser demostrados por la Fiscalía ante los jueces competentes.

La posible contradicción de Angulo no define por sí sola su responsabilidad penal. Sin embargo, el expediente debe ser valorado de manera integral y el proceso deberá determinar qué ocurrió desde que María Camila salió de su entorno cercano hasta el momento en que fue encontrada en La Buitrera.

La Fiscalía atribuyó a los cinco capturados delitos como secuestro, desaparición forzada, feminicidio agravado y ocultamiento de material probatorio, de acuerdo con lo que se ha conocido hasta el momento en el proceso judicial.

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María Camila PotosíHomicidio en CaliYulieth AnguloTestimoniosMujer embarazada desaparecidaColombia-Noticias

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