Colombia

Jorge Barón le pidió al alcalde Galán ser la voz oficial del metro de Bogotá: “¡Eeeentusiasmooo!”

El presentador de televisión sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al presentar su audición para ser el encargado de dar anuncios de paradas, mensajes de convivencia y sonidos representativos

El presentador de televisión se sumó a la lista de opcionados para ser la voz que escuchen los pasajeros en el futuro sistema de transporte - crédito Colprensa
El presentador de televisión se sumó a la lista de opcionados para ser la voz que escuchen los pasajeros en el futuro sistema de transporte - crédito Colprensa
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Continúa la búsqueda de la persona que, con su voz, estará de los anuncios en el metro de Bogotá, que está contemplado a iniciar operaciones en marzo de 2028.

A través de la plataforma Vocímetro, la ciudadanía podrá escoger al encargado de la voz del sistema, donde se han postulado varios candidatos para ello.

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Al listado se sumo el reconocido presentador de televisión Jorge Barón que, a través de sus redes sociales, quiso demostrar su talento para ser incluido en esta propuesta.

El tolimense, que recientemente se ha mostrado activo en su cuenta de Instagram, lanzó varias críticas a los postulados, tanto que simuló estar dormido al escucharlos. Ante ello, el presentador del programa El Show de las Estrellas se le midió al reto y aprovechó para lanzar una súplica al alcalde Carlos Fernando Galán para que sea incluido como la voz oficial del sistema.

“Señor alcalde Galán ¿qué son esas voces para el Metro de Bogotá? (...) Yo le pregunto, señor alcalde, ¿Cómo sonaría la voz del Metro de Bogotá si fuera la voz de Jorge Barón?”, preguntó el locutor colombiano.

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Posterior a ello, Jorge Barón presentó sus tres versiones para el concurso. En la primera, hizo referencia a una de sus frases celebres que cautivó a los colombianos. “¡Eeeentusiasmo! Bienvenidos al Metro de Bogotá, una nueva forma de conectar nuestra ciudad. La próxima parada es Portal Las Américas”, dijo.

En la segunda demostración, el presentador de televisión acudió a otra de las frases utilizadas durante su gira por el territorio nacional en El Show de las Estrellas. “Agüita para mi gente. Bienvenidos al Metro de Bogotá. Su viaje está próximo a comenzar. Próxima estación: Calle 72”, expresó.

Por último, rememoró una de las consignas que ha generado beneficios no solo a los artistas musicales sino a otras personalidades políticas y sociales de Colombia. “Y con la patadita de la buena suerte, le damos la bienvenida al Metro de Bogotá. La siguiente parada es Bosa, donde la gente goza”, comentó.

Finalmente, Jorge Barón hizo una pregunta a sus seguidores y a la ciudadanía bogotana: “¿Le gustaría que los acompañara con mi voz en el Metro de Bogotá?”.

El video generó diferentes reacciones en la red social. La mayoría respaldó su petición, e incluso etiquetaron al alcalde Carlos Fernando Galán para que aceptara dicha propuesta.

“Me encantaría”; “Buenísimo”; “Contratado”; “Aprobado”; “Me iría a Bogotá a subirme al metro solo para escucharlo!”; “Todos dándose la patadita de la buena suerte para conseguir la silla”; “Voz de patrimonio histórico para el metro de Bogotá”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

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