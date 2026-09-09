El Avellino, de la segunda división de Italia, presentó oferta oficial por James Rodríguez: un año de contrato y condiciones para la renovación

James Rodríguez espera alargar su carrera por dos años más para disputar la Copa América 2028 - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS

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James Rodríguez podría sumar su decimocuarto equipo profesional, el primero en Italia y el primero en una categoría de ascenso en caso de llegar a un acuerdo con el US Avellino de la Serie B de Italia. El capitán de la selección Colombia recibió la primera oferta del cuadro verdiblanco, en donde espera sumar los minutos necesarios para ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo.

El periodista Julián Capera, en su perfil de X, compartió detalles del contrato ofrecido al jugador de la Tricolor. El contrato sería por 1.200.000 euros en un año (4.300 millones de pesos colombianos), lo que significaría 100.000 euros mensuales (360.000.000 pesos colombianos).

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La renovación del contrato por otro año más está sujeta al ascenso a la Serie A de Italia, atada a una mejora salarial de 800.000 euros en el año. Adicional a esto, James recibiría otra suma de dinero, no especificada, por los derechos de imagen. El club italiano es consciente de que la primera oferta puede no ser aceptada por James y su entorno, por lo que espera una contrapropuesta.

El presidente del US Avellino confirma las negociaciones con James Rodríguez

El último club de James Rodríguez fue Minnesota United en Estados Unidos - crédito Reuters

James Rodríguez podría fichar por el Avellino de la Serie B, en una negociación que está “en una fase avanzada”, según informó el diario español Marca y replicó el medio italiano Corriere dello Sport.

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El presidente del club, Angelo Antonio D’Agostino, confirmó que hay conversaciones y las ubicó “en las próximas horas”: “Hay una negociación abierta, veremos. Lo estamos pensando”, dijo sobre la opción de incorporar al colombiano.

De acuerdo con Marca, el futbolista ya habría tenido un contacto directo con Alessandro Nesta, entrenador del Avellino. El punto pendiente sería el apartado económico, ya que el club invertiría en el salario del jugador y no en un traspaso.

D’Agostino sostuvo que el diálogo “comenzó antes de la llegada de Cheddira”, avanzó, se frenó y luego se retomó porque “parece que el jugador ha dado su disponibilidad”. También afirmó que Rodríguez “parece que quiere seguir jugando durante otros dos años” y que busca disputar la Copa América con la selección de Colombia.

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James Rodríguez y los nulos minutos de juego a días de una próxima convocatoria de la selección Colombia

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group K - Colombia v Portugal - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 27, 2026 Colombia's James Rodriguez applauds fans after being substituted REUTERS/Marco Bello

La inactividad de James Rodríguez volvió a instalar una alarma en Colombia: el capitán de la selección no juega desde el 7 de julio, no tiene club tras su salida de Minnesota United y llega a septiembre con apenas 852 minutos disputados en 2026, justo cuando el cierre del mercado europeo redujo sus opciones y dejó a Turquía como alternativa inmediata.

Ese registro equivale a 9,46 partidos en siete meses, una carga muy por debajo del promedio actual de entre 35 y 45 encuentros por temporada para futbolistas en Europa, con competencias de liga, copa, torneos internacionales y compromisos de selección. La referencia expone el principal problema de su presente: la falta de continuidad competitiva.

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La última vez que el volante pisó una cancha fue en la eliminación de la selección Colombia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Aquel 7 de julio, la Tricolor empató sin goles con Suiza en los octavos de final en Vancouver y luego cayó 4-3 en la definición por penales.

FOTO DE ARCHIVO. Los jugadores de Colombia posan para una foto de grupo antes del partido contra Suiza en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en Vancouver, Canadá, 7 de julio, 2026 . REUTERS/Lee Smith

La Selección Colombia confirmó tres amistosos en Estados Unidos durante la próxima ventana de Fecha FIFA entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026, con México, Paraguay y Perú como rivales, según informó la Federación Colombiana de Fútbol.

El primero será ante México el sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore; el horario quedó por definir. Luego enfrentará a Paraguay el viernes 2 de octubre a las 7:00 p. m. (hora colombiana) en el Sports Illustrated Stadium de Harrison.

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El tercer partido será contra Perú el martes 6 de octubre a las 6:45 p. m. (hora colombiana) en el Inter Miami Stadium de Miami. La FCF también informó que la siguiente Fecha FIFA, en noviembre, todavía no tiene rivales confirmados.