Invima emitió alerta por la venta ilegal de insecticida popular en redes: pidió suspender su uso de manera inmediata

Invima emitió alerta por la venta ilegal del insecticida ‘Sergio El Exterminador’ - crédito Invima

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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) lanzó una alerta por la venta del insecticida “Sergio” El Exterminador, ofrecido en redes sociales, en especial en TikTok, sin el registro sanitario exigido en Colombia. La entidad informó que la comercialización del producto es ilegal y que la advertencia se emitió este martes 8 de septiembre de 2026.

“A través de denuncias recibidas y acciones asociadas a la vigilancia sanitaria realizadas por el Invima, se ha detectado la comercialización del producto “SERGIO EL EXTERMINADOR”, a través de redes sociales (TikTok). Dicho producto no cuenta con registro sanitario requerido para su comercialización en el territorio nacional, por lo que su venta en Colombia es ilegal, al tratarse de un producto fraudulento”, puntualiza el comunicado.

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El organismo advirtió que comprar y usar un insecticida sin autorización sanitaria puede implicar riesgos para la salud, puesto que no hay garantías sobre su composición, su fabricación ni sus condiciones de almacenamiento y transporte. Según el Invima, el consumidor tampoco puede tener certeza de que sea seguro o de que cumpla requisitos mínimos para su uso.

“Es importante resaltar que los productos plaguicidas de uso doméstico o de uso en salud pública sin registro sanitario ponen en riesgo la salud de quienes los utilizan, debido a que no existen garantías sobre su calidad, seguridad y eficacia, ni sobre el cumplimiento de los requisitos normativos establecidos, en lo referente a su composición, origen, condiciones de fabricación, calidad y almacenamiento”.

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Según indicó, el producto fue identificado tras denuncias ciudadanas y labores de vigilancia. Al revisar el caso, encontró que no cuenta con registro sanitario.

La entidad señaló que el producto no tiene registro sanitario, por lo que puede tener componentes que afecten la salud - crédito Invima

El Invima recomendó no comprar “Sergio El Exterminador” y evitar cualquier producto que se comercialice sin registro, incluso si aparece en páginas de internet o redes sociales. A quienes ya lo adquirieron, les pidió suspender su uso de inmediato.

“Si está utilizando el producto SERGIO EL EXTERMINADOR: a) Suspenda de inmediato su uso, debido a los riesgos que puede representar para su salud. b) A través de la página web del Invima, denuncie los lugares o personas que lo distribuyan o comercialicen. 3. Adicionalmente, al desconocer su cadena de comercialización, no se tiene trazabilidad de estos ni información sobre las condiciones adecuadas de almacenamiento y transporte”, indicó la autoridad sanitaria.

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También solicitó denunciar a personas o lugares que lo distribuyan para que las autoridades adopten medidas. Recordó que los consumidores pueden verificar los registros sanitarios en su página oficial, y advirtió a distribuidores y comerciantes que no deben venderlo porque pueden enfrentar medidas sanitarias y procesos sancionatorios. En efecto, las autoridades de salud adelantan inspecciones y vigilancia para ubicar puntos de venta del producto.

El instituto de vigilancia informó en la mañana del 10 de julio de 2026 que retiraron la autorización para manufacturar plaguicidas de uso doméstico a la empresa Laboratorios Jotanovo S.A.S., que está ubicada en Medellín, Antioquia. Conforme a la información compartida por la autoridad sanitaria, la medida “obedece al incumplimiento de lo establecido en la normatividad”.

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Por una denuncia ciudadana, decidió tomar las acciones necesarias para revisar cómo se estaban llevando a cabo los procesos de producción de los plaguicidas en las instalaciones de la empresa.

El Invima señaló que este producto viene en presentación de cápsulas que se consumen por vía oral - crédito Invima

Más adelante, informó que sus funcionarios le hicieron una visita de seguimiento a los Laboratorios Jotanovo S.A.S., en la cual se pudo determinar que no se estaban cumpliendo las condiciones mínimas para ejercer algunas de sus actividades productivas. En particular, se trataba de aspectos higiénicos, técnicos, locativos y de control de calidad a la hora de realizar procesos como la fabricación, el envasado y el acondicionamiento de plaguicidas de uso doméstico del producto.

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