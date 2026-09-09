Colombia

Ataque digital a ‘La Banda del Aventurero’,el proyecto en honor a Yeison Jiménez, reveló su manager: “Pronto volveremos”

Después de varias semanas de problemas en sus redes, el equipo anunció un nuevo espacio para publicar el capítulo final del programa y por fin revelar quién será la figura que asumirá esta etapa musical

La agrupación contó que la suspensión en YouTube dejó en pausa el concurso ligado al legado de Yeison Jiménez, aplazó el anuncio del ganador y obligó al equipo a mover el proyecto a otra cuenta - crédito @rafaelmunozmanager/IG

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La Banda del Aventurero denunció que su canal de YouTube fue cancelado por Google en medio de lo que su mánager Rafael Muñoz describió como una cadena de ataques contra sus plataformas digitales, un golpe que además frenó el reality con el que buscaban elegir la nueva voz del proyecto vinculado al legado de Yeison Jiménez.

El dato alteró también el contenido más sensible de esa transición: el grupo afirmó que el cierre del canal impidió publicar nuevos capítulos del concurso y retrasó la revelación del ganador, pese a que el proceso llevaba alcance nacional y ya había mostrado sus primeros episodios.

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En un video difundido en la cuenta oficial de Instagram de la agrupación, Muñoz sostuvo que el equipo apeló la decisión de la plataforma, pero no logró revertirla.

Los integrantes originales de la banda colaboran directamente en la evaluación y preselección, aportando la esencia del grupo en cada decisión - crédito Yeison Jiménez / Facebook
Los integrantes originales de la banda colaboran directamente en la evaluación y preselección, aportando la esencia del grupo en cada decisión - crédito Yeison Jiménez / Facebook

Según su relato, la respuesta que recibieron aludió a supuestas prácticas inusuales en el crecimiento de suscriptores.

“Nosotros apelamos porque sabemos el trabajo que hemos hecho, sabemos cómo hemos construido esta comunidad y sabemos que no hemos utilizado este tipo de herramientas”, dijo el representante, que rechazó de forma directa la acusación sobre el uso de bots.

El cierre del canal interrumpió el reality con el que buscaban una nueva voz

Muñoz identificó el canal cancelado como el espacio donde la banda publicaba el concurso con el que intentaban definir quién asumiría una nueva etapa musical. Allí, explicó, ya estaban alojados los primeros capítulos del formato.

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En ese mensaje, el mánager precisó el impacto concreto de la suspensión: “Mucha gente me venía preguntando por qué no sabemos cuál es el ganador. Pues porque no teníamos nuestro canal de YouTube”.

La consecuencia, según planteó, no fue solo técnica, sino también narrativa: el proyecto perdió la vitrina principal con la que se conectaba con sus seguidores.

El panel de expertos, integrado por Sonia Restrepo, Diva Jessurum, Johan Úzuga y Rafael Muñoz, une sensibilidad, experiencia mediática y conocimiento musical - crédito Yeison Jiménez / Facebook
El panel de expertos, integrado por Sonia Restrepo, Diva Jessurum, Johan Úzuga y Rafael Muñoz, une sensibilidad, experiencia mediática y conocimiento musical - crédito Yeison Jiménez / Facebook

Rafael Muñoz, mánager de la agrupación, afirmó que la decisión del cierre se produjo tras reportes por presuntas irregularidades en el crecimiento de suscriptores, una acusación que negó y que dejó en pausa la difusión del concurso hasta la apertura de un nuevo espacio digital.

La banda ya comunicó que decidió abrir otro canal para retomar la publicación de contenidos. En ese nuevo perfil, sostuvo Muñoz, se conocerá el último capítulo del programa y se anunciará al ganador.

Muñoz atribuyó la caída de las cuentas a ataques de terceros

En su declaración, el representante no limitó el problema al cierre del canal principal. También afirmó que existieron intentos para afectar otras redes de la agrupación y que el objetivo de esos movimientos era perjudicar o incluso quedarse con sus espacios digitales.

“Hay gente malintencionada, hay gente que nos ha querido, a través de ataques cibernéticos, lograr que nos cancelen nuestras plataformas digitales y nuestras redes sociales para hurtárselas o para simplemente hacer el daño”, señaló.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Según dijo el mánager, los ataques provienen de personas que no están de acuerdo con el contenido del 'reality' - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El texto que acompañó la publicación en Instagram situó el conflicto en una línea de tiempo más amplia. “Desde hace más de un mes hemos vivido momentos difíciles con nuestras redes, pero seguimos luchando por recuperar nuestras cuentas y proteger lo que tanto amamos”, escribió la agrupación en ese mensaje a sus seguidores.

La apelación no prosperó y la banda negó cualquier crecimiento artificial

La explicación de Muñoz incluyó la versión que, según dijo, recibieron de la empresa tras elevar la apelación. De acuerdo con su relato, los reportes internos de la plataforma asociaron el crecimiento del canal con herramientas irregulares para aumentar la base de suscriptores.

El mánager negó de manera tajante esa hipótesis. “Es mentira, porque nosotros somos siempre una familia real”, afirmó, antes de insistir en que la comunidad que sigue al grupo se construyó de forma orgánica.

Hasta ahora, el caso se conoce por la versión pública entregada por Muñoz y la agrupación. En el texto no aparece un pronunciamiento de Google sobre la denuncia ni sobre las razones específicas que motivaron la cancelación del canal.

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