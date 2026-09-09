EN VIVO - Sporting CP vs. Galatasaray: siga aquí el debut de Luis Suárez y Davinson Sánchez en la Uefa Champions League 2026-2027

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Sporting CP vs. Galatasaray en la Jornada 1 de la fase de liga de la Uefa Champions League. En el equipo local será titular el delantero Luis Suárez, mientras que en la visita el líder de la zaga será Davinson Sánchez, ambos jugadores de la selección Colombia.
El partido en el estadio José Alvalade de Lisboa se jugará desde las 2:00 p. m. y aquí podrá seguir todas las incidencias del debut de los colombianos en la temporada 2026-2027 de la Liga de Campeones.
12:41 hsHoy
Ficha del partido
- Sporting CP vs. Galatasaray - Jornada 1 de la Uefa Champions League 2026-2027
- Colombianos en el exterior: Luis Suárez (Sporting CP) y Davinson Sánchez (Galatasaray)
- Lugar: estadio José Alvalade - Lisboa, Portugal
- Fecha y hora: miércoles 9 de septiembre - 2:00 p. m. hora colombiana
- Transmisión: Disney + y ESPN