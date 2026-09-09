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EN VIVO - Sporting CP vs. Galatasaray: siga aquí el debut de Luis Suárez y Davinson Sánchez en la Uefa Champions League 2026-2027

El delantero de la selección Colombia volvió a adueñarse de la titular en el equipo de Lisboa, tras los rumores de su transferencia y marcar cuatro goles en los cinco primeros partidos

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Luis Suárez es el delantero estrella del Sporting CP de Portugal, mientras que Davinson Sánchez el líder de la defensa del Galatasaray de Turquía - crédito Sporting CP y Galatasaray
Luis Suárez es el delantero estrella del Sporting CP de Portugal, mientras que Davinson Sánchez el líder de la defensa del Galatasaray de Turquía - crédito Sporting CP y Galatasaray

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Sporting CP vs. Galatasaray en la Jornada 1 de la fase de liga de la Uefa Champions League. En el equipo local será titular el delantero Luis Suárez, mientras que en la visita el líder de la zaga será Davinson Sánchez, ambos jugadores de la selección Colombia.

El partido en el estadio José Alvalade de Lisboa se jugará desde las 2:00 p. m. y aquí podrá seguir todas las incidencias del debut de los colombianos en la temporada 2026-2027 de la Liga de Campeones.

12:41 hsHoy

Ficha del partido

  • Sporting CP vs. Galatasaray - Jornada 1 de la Uefa Champions League 2026-2027
  • Colombianos en el exterior: Luis Suárez (Sporting CP) y Davinson Sánchez (Galatasaray)
  • Lugar: estadio José Alvalade - Lisboa, Portugal
  • Fecha y hora: miércoles 9 de septiembre - 2:00 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: Disney + y ESPN

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