Yina Calderón lanzó fuerte crítica a los participantes de ‘La casa de los famosos’ por los en vivos: “No les está saliendo trabajo”

La creadora de contenido sostuvo que los concursantes debieron usar la visibilidad televisiva para impulsar emprendimientos propios - crédito @catira.bonita6/ TikTok

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Yina Calderón cuestionó a varios exparticipantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia por la manera en la que, según ella, intentan mantener su actividad en redes sociales después de abandonar el reality.

La empresaria afirmó que varios de los rostros que pasaron por la edición 2026 no habrían conseguido campañas publicitarias ni nuevos proyectos de televisión, por lo que recurrirían a transmisiones en vivo y batallas de TikTok para obtener ingresos.

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La exparticipante de la segunda temporada habló del tema durante una transmisión en sus redes sociales. Antes de exponer su postura, aclaró que no tiene conflictos personales con quienes formaron parte del programa y señaló que incluso siente aprecio por varios de ellos. “Yo no tengo ningún problema con los chicos que salieron de la temporada ahorita de ‘La casa de los famosos’. Es más, muchos me caen muy bien”, afirmó Calderón. No obstante, anticipó que daría una opinión crítica sobre el presente profesional de los exparticipantes.

Yina Calderón dijo que varios exparticipantes no habrían conseguido campañas ni nuevos proyectos

La creadora de contenido sostuvo que, después de la exposición que les dio el reality, algunos concursantes no habrían logrado transformar ese reconocimiento en oportunidades laborales. “A ellos no les está saliendo trabajo. A ellos no les está saliendo ni pautas publicitarias (...) Ellos están muy quemaditos, por eso les toca hacer batallas de tiktok para la plata”, expresó.

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Yina Calderón habló de los exparticipantes de ‘La casa de los famosos’: “Les toca hacer TikTok” - crédito @yinacalderonoficial/Instagram - Cortesía Canal RCN

Calderón no mencionó los nombres de las personas a las que se refería ni presentó información sobre contratos, acuerdos comerciales o actividades profesionales de los concursantes. Sí hizo una excepción al nombrar a Yuli Ruiz, de quien dijo haber visto información sobre un viaje próximo para participar en un reality. “Bueno, a Yuli Ruiz la vi por ahí que va para El Sultanato”, comentó. Después, insistió en que el resto de los exparticipantes estaría en una situación distinta y calificó como limitada la vigencia que tendrían tras su salida del programa.

La empresaria relacionó esa situación con la presencia recurrente de algunos de ellos en TikTok. Según explicó, las batallas de la plataforma permiten a los usuarios competir en tiempo real y recibir regalos virtuales de sus seguidores, que pueden traducirse en ganancias económicas.

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La empresaria afirmó que la exposición en televisión debe convertirse en un negocio propio

“Les toca hacer batallas de TikTok”, dijo Yina Calderón al hablar de los contenidos que ha visto en los perfiles de algunos exparticipantes. Para ella, estas transmisiones reflejan que no cuentan con negocios propios que les den estabilidad una vez termina la atención mediática que genera el reality.

Calderón aseguró que los participantes de la versión 2026 no aprovecharon su paso por el canal - crédito cortesía Canal RCN

La creadora de contenido planteó que quienes llegan a la televisión deben utilizar ese momento para impulsar proyectos comerciales. “Cuando usted tiene la oportunidad de tener un pantallazo en televisión, aproveche su cuarto de hora y cree empresa”, afirmó.

Calderón respaldó su argumento con su propia experiencia. Señaló que ha participado en proyectos de televisión y mencionó un trabajo con Telemundo durante la primera mitad del año. También aseguró que cuenta con una empresa desde hace 12 años, actividad que, según dijo, le permite tener ingresos sin depender exclusivamente de apariciones en pantalla. “El día que yo no quiera hacer televisión un año, pues vivo de mi empresa, y la tengo hace 12 años, pero a ellos no, a ellos les toca en TikTok”, expresó. La empresaria agregó que su negocio de fajas se ha mantenido gracias a las compras de sus seguidores, a quienes agradeció por respaldar sus productos.

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La postura de Yina Calderón frente a las batallas de TikTok no surgió con sus recientes críticas a los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia.

La empresaria respaldó a Westcol por comparar las batallas en vivo con pedir dinero en internet - crédito redes sociales

Días antes, la empresaria se había pronunciado sobre el tema para respaldar a Westcol, quien comparó esas dinámicas con una forma de pedir dinero en internet. El streamer cuestionó las transmisiones en las que dos creadores compiten por recibir regalos virtuales de sus seguidores. Para Westcol, esa práctica equivale a una modalidad digital de la mendicidad, pues los usuarios solicitan aportes económicos frente a una cámara sin ofrecer un producto o servicio definido.

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Calderón coincidió con esa valoración y llevó su comentario más lejos. “No pensé decirlo, pero nunca había estado tan de acuerdo con este cachetón”, manifestó al referirse a Westcol. Luego, sostuvo que las batallas no representan solo una forma de pedir dinero, sino una exposición que consideró degradante.

“Es que eso no es mendigar, es humillarse”, afirmó la creadora de contenido. En su intervención, cuestionó a quienes permanecen durante horas conectados en la plataforma para recibir donaciones virtuales y les recomendó buscar otras formas de ingresos.

La creadora de contenido calificó a estos usuarios de "vagos" y recomendó a las mujeres bloquear a sus parejas si caen en esa práctica - crédito @yinacalderontv/IG

La empresaria planteó que las personas con visibilidad digital deberían usarla para comercializar productos, ofrecer servicios o poner en marcha emprendimientos. “Venda algo, venda una fama, venda un producto, saque un emprendimiento”, expresó al reclamar alternativas a los en vivos.

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También comparó esas transmisiones con oficios informales, al afirmar que quienes limpian vidrios en los semáforos o venden dulces en el transporte público entregan algo a cambio del dinero que reciben. Desde su perspectiva, los creadores que dependen de regalos virtuales no tendrían una actividad productiva fuera de las pantallas.