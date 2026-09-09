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James Rodríguez sí está en el radar del Avellino de Italia, confirmo el presidente del club: “Lo estamos considerando”

Angelo Antonio D’Agostino, presidente del club, explicó que el futbolista busca extender su carrera por al menos dos temporadas, mientras la institución italiana mantiene el contacto con su entorno para destrabar un eventual fichaje

Un futbolista con uniforme verde y blanco pisa un balón con destellos de luz sobre el césped de un estadio lleno de banderas.
El contacto de Avellino por James Rodríguez comenzó antes de la llegada de Cheddira-crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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El 8 de septiembre de 2026, el diario español Marca dio a conocer la noticia de que James Rodríguez estaría en el radar del Avellino FC, club de la Serie B de Italia.

De esta forma, tras su salida del Minnesota United de los Estados Unidos, y la participación con la selección Colombia en el Mundial 2026, el capitán “Cafetero” tendría una nueva oportunidad en el fútbol europeo bajo el mando del exdefensor Alessandro Nesta.

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Pues bien, en este contexto, el 9 de septiembre de 2026, el presidente del club Angelo Antonio D’Agostino confirmó que si hay interés en contar con James, ya que el colombiano quiere llegar en forma para la Copa América de 2028.

Angelo Antonio D'Agostino confirmó que Avellino evalúa un posible acuerdo con James Rodríguez-crédito Otto Pagine Italia
Angelo Antonio D'Agostino confirmó que Avellino evalúa un posible acuerdo con James Rodríguez-crédito Otto Pagine Italia

El diario Otto Pagine publicó la respuesta de D’Agostino sobre el posible interés de James Rodríguez en el colombiano, explicando que su principal motivación es llegar a la Copa América 2028 con la mayor motivación:

“¿Qué sigue? Parece que quiere seguir jugando dos años más. Quiere jugar la Copa América con su selección y, por lo tanto, no quiere retirarse del fútbol de élite. Hubo una posibilidad de contacto con uno de los agentes, y queríamos convencerlo. La noticia se dio a conocer hoy. Es un campeón, es un jugador muy importante. Veremos en las próximas horas. No creo que haya ningún deseo de hacerlo, especialmente ahora que prácticamente hemos cerrado el mercado de fichajes, pero ya veremos. Lo estamos considerando”, explicó.

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Además explicó la importancia que representa para la estrella “Cafetera” previo a la negociación por el delantero marroquí Walid Cheddira, pero que se detuvieron en su momento por la llegada del futbolista en mención:

James Rodríguez? Las negociaciones comenzaron antes de la llegada de Cheddira. Estuvieron en marcha, luego se detuvieron y ahora se han reanudado porque parece que el jugador ha expresado su disponibilidad, pero tendremos que ver. ¿El entusiasmo? Es un jugador importante, y luego han llegado resultados importantes. Es un buen momento. Las negociaciones están en marcha, ya veremos", dijo.

Este sería el millonario sueldo que recibiría James Rodríguez en la Serie B de Italia

James Rodríguez analiza su futuro mientras la prensa italiana lo vincula con Avellino, equipo de la Serie B-crédito Corriere dello Sport-@MauricioAndrsL6/X
James Rodríguez analiza su futuro mientras la prensa italiana lo vincula con Avellino, equipo de la Serie B-crédito Corriere dello Sport-@MauricioAndrsL6/X

La prensa italiana instaló la versión de que James Rodríguez podría negociar su llegada al Avellino, club que compite en la Serie B de Italia. La información fue publicada el 9 de septiembre de 2026 por el diario Corriere dello Sport, que atribuyó el primer anuncio al medio español Marca.

Según esa publicación, el atacante colombiano habría recibido una propuesta del equipo presidido por Angelo Antonio D’Agostino. El club ofrecería un vínculo hasta el 30 de junio de 2027, con un salario cercano a 2,5 millones de euros por temporada, incluidos los bonos.

Corriere dello Sport indicó que el contacto entre las partes se produjo a través de un intermediario cercano al jugador. De acuerdo con esa versión, el futbolista de 35 años, que se encuentra libre, habría mostrado predisposición a continuar su carrera en la segunda categoría del fútbol italiano.

El diario también señaló que Rodríguez priorizaría tener continuidad con la mira puesta en la próxima Copa América. En ese contexto, el Avellino buscaría convencerlo con un proyecto deportivo que incluya protagonismo y la posibilidad de aportar su experiencia en un plantel que pretende consolidarse en la categoría.

Esta es la actualidad del Avellino FC

El equipo italiano Unione Sportiva Avellino 1912 (imágen de las redes sociales de Unione Sportiva Avellino 1912)
El equipo italiano Unione Sportiva Avellino 1912 (imágen de las redes sociales de Unione Sportiva Avellino 1912)

Con el comienzo de la temporada 2026-2027, el equipo dirigido por exdefensor del AC Milán y leyenda de Italia Alessando Nesta, el equipo se encuentra en la quinta posición con 6 puntos, por detrás del Palermo, Mantova, Suditrol y el Ascoli de Italia.

En el ascenso del balompié italiano hay dos ascensos directos a la Serie A que serían los dos equipos que queden en los primeros lugares, del tercer al cuarto puesto ya clasificarían a las semifinales de los playoffs de ascenso, mientras que del quinto al octavo jugarían los cuartos de final ante los ya plantados en semis.

En lo que se refiere al próximo partido del Avelino, será el 13 de septiembre de 2026 en el estadio Partenio-Adriano Lombardi ante Palermo a las 8:00 a. m. (hora de Colombia).

A continuación, estos son los juegos que tendrá en septiembre:

  • 13 de septiembre de 2026 - Serie B de Italia: Avelino vs. Palermo
  • 19 de septiembre de 2026 - Serie B de Italia: Ascoli vs. Avelino

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