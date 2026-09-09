Río, hijo de J Balvin y Valentina Ferrer, protagonizó accidente en una piscina: el incidente quedó en video

Las imágenes muestran a Río mientras juega cerca del agua y luego entra por decisión propia durante una jornada familiar - crédito @valentinaferrer/ Instagram

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La modelo Valentina Ferrer, pareja de J Balvin, compartió un video en redes sociales donde se le ve a su hijo Río caer accidentalmente en una pisicina. La modelo argentina publicó las imágenes en sus redes sociales después de que su hijo, fruto de su relación con el cantante colombiano, le dijera que había entrado al agua de manera accidental.

El momento ocurrió durante una jornada familiar en una piscina. Ferrer recibió una grabación que mostraba al niño cerca del borde, mientras jugaba y evaluaba la posibilidad de lanzarse. La secuencia dejó una versión distinta a la que Río había dado inicialmente sobre lo sucedido.

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“Río dijo: ‘Me caí a la piscina’. Gracias por mandarme las pruebas”, escribió la modelo junto al video, que difundió con humor entre sus seguidores. La publicación mostró el contraste entre el relato del menor y las imágenes que registraron el instante previo a que entrara al agua.

En la grabación se ve a Río en uno de los extremos de la piscina. El niño se acerca al agua, se detiene y juega cerca del borde antes de ingresar. La secuencia sugiere que no se trató de un tropiezo, sino de una acción que el menor realizó por decisión propia.

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El video de la “caída” a la piscina del hijo de J Balvin y Valentina Ferrer que causó risas - crédito @jbalvin/ Instagram

El episodio se convirtió en una nueva escena familiar compartida por Valentina Ferrer en sus perfiles digitales. La modelo suele publicar momentos de su vida cotidiana junto a su hijo, que nació en junio de 2021, y también imágenes de actividades que comparte con J Balvin.

En esta ocasión, el interés de la publicación estuvo en la explicación que Río dio tras salir del agua. La afirmación de que se había “caído” llevó a Ferrer a reaccionar cuando recibió el registro visual de lo ocurrido. Lejos de presentar la situación como un incidente, la argentina optó por mostrarla como una anécdota de la crianza.

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Las reacciones de sus seguidores se concentraron en la espontaneidad del niño y en la diferencia entre su versión y el video. Varios usuarios identificaron el episodio como una de las situaciones habituales que enfrentan los padres cuando sus hijos intentan evitar una reprimenda o explicar una travesura.

La relación entre J Balvin y Ferrer se ha mantenido alejada de una exposición constante, aunque ambos comparten de forma ocasional fragmentos de su vida familiar. Río ha aparecido en algunas de esas publicaciones, sobre todo en fechas especiales, viajes y espacios de descanso.

El video mostró que Río jugó junto a la piscina antes de lanzarse por su cuenta - crédito Composición fotográfica

La modelo argentina suele acompañar sus contenidos con mensajes breves, sin dar detalles extensos sobre la intimidad de su hijo. En el caso del video de la piscina, el foco estuvo puesto en el relato del niño y en las imágenes que sirvieron como prueba de que su entrada al agua no fue accidental.

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Antes de la anécdota de la piscina, Valentina Ferrer ya había contado otro episodio relacionado con Río que generó reacciones en redes sociales. La modelo argentina relató que enfrentó a un espectador que insultó al niño durante la final del Mundial 2026, disputada entre Argentina y España el 19 de julio.

Según contó, la situación ocurrió después del gol que definió el partido a favor de España. Río expresó en inglés que quería que Argentina ganara, una reacción vinculada con las raíces de su madre. Ferrer aseguró que un hombre que se encontraba cerca se volteó hacia el niño, hizo gestos y le lanzó un insulto en inglés.

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El episodio ocurrió en el estadio de Nueva York, cuando un espectador reaccionó con insultos tras escuchar al niño expresar su deseo de que ganara Argentina en el partido ante España - crédito valentinaferrer / Tiktok

La modelo reaccionó de inmediato y le reclamó al aficionado por dirigirse de esa manera a su hijo. Ferrer explicó que habría tolerado que el hombre se refiriera a ella, pero no aceptó que involucrara al menor en una discusión surgida por un partido de fútbol. J Balvin no estaba junto a ellos en ese momento, pues se había desplazado a otra zona del estadio para evitar el sol. Por esa razón, Ferrer enfrentó la situación sola hasta que otras personas intervinieron y el espectador fue retirado del lugar.

La argentina afirmó después que Río quedó afectado por lo sucedido y le preguntó por qué aquel hombre le había hecho un gesto ofensivo. El episodio llevó a Ferrer a cuestionar la hostilidad que puede surgir en eventos deportivos, incluso cuando hay niños presentes. La pareja ha procurado resguardar varios aspectos de la vida privada de su hijo, aunque ocasionalmente comparte escenas familiares y momentos de la crianza.

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