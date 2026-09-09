Juliana Guerrero, la polémica exfuncionaria del Gobierno Petro, aceptó cargos por títulos falsos en la Universidad San José: será condenada

Juliana Guerrero negó reuniones con contratistas o empresarios y rechazó haber recibido comisiones o beneficios por supuestas gestiones de contratación pública - crédito @soy_juliana_g/instagram

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Juliana Guerrero, la joven que estuvo vinculada con el Gobierno de Gustavo Petro, firmó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, en el que acepta su responsabilidad en la obtención irregular de sus títulos académicos en la Universidad San José.

La decisión se conoció en una audiencia judicial realizada en la mañana del miércoles 9 de septiembre de 2026.

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