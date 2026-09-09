Vecinos de Gustavo Bolívar le pedirán que ‘desaloje’ a Gustavo Petro de su casa: este sería el motivo por el que quieren lejos al expresidente

Gustavo Bolívar ha sido uno de los personajes más cercanos y leales al expresidente Gustavo Petro, que tendría que buscar un lugar para vivir - crédito suministrada a Infobae Colombia

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Los vecinos de un conjunto residencial en el norte de Bogotá, lugar donde permanece alojado el expresidente la República Gustavo Petro tras dejar la Casa de Nariño, el pasado 7 de agosto, iniciaron acciones para solicitar que el exjefe de Estado abandone la propiedad debido a los constantes despliegues de seguridad en el sector. Así se conoció en la mañana del miércoles 9 de septiembre, en un nuevo revés para el político.

La petición de los residentes de este sector de la capital fue expuesta por la periodista D’arcy Quinn de La FM, que detalló el malestar generado entre los habitantes de la unidad habitacional propiedad del exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar. Y todo porque la presencia del exjefe de Estado alteró la rutina del sector, en el que hay presencia de esquemas de protección.

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Gustavo Petro dejó la Casa de Nariño el 7 de agosto, al entregar el poder a su sucesor, Abelardo de la Espriella, más allá de sus descalificaciones a la elección - crédito Joel González/Presidencia

“Lo han visto quedándose en la casa de Gustavo Bolívar, que es en un conjunto lleno de pinos en el norte de Bogotá, en donde hay muchos movimientos de escoltas, de todo lo que tiene que ver con la seguridad de un expresidente”, indicó Quinn, que agregó que, debido a la presencia del expresidente en este sector, también hay un helicóptero que constantemente también da vueltas en los alrededores de este conjunto.

La incomodidad de los copropietarios derivó en la preparación de una solicitud formal dirigida al propietario de la vivienda. Según la periodista, los vecinos “están organizándose para mandarle una carta al señor Bolívar pidiendo que le pida a su huésped que se marche; que ellos quieren volver a ser una comunidad tranquila”. Así pues, le pedirán al excongresista que le pida a su copartidario que desaloje el inmueble y busque otro sitio.

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Un tema que parece generar molestia en el expresidente Gustavo Petro es el que se hable de su residencia, como se ha podido ver con sus respuestas en la red social X - crédito @petrogustavo/X

Este nuevo episodio se suma a las dificultades que ha registrado el expresidente para establecer una residencia fija en la capital tras dejar el poder, pues no contaría con personas de su círculo cercano que le den hospedaje. Su conocida casa en Chía (Cundinamarca), según reveló el propio exmandatario, no la puede habitar debido a que se encuentra inmersa en el proceso de divorcio con su exesposa, Verónica Alcocer.

¿Por qué Gustavo Petro no tiene una residencia fija?

La permanencia de Petro en este inmueble obedece a un acuerdo previo tras la finalización de su periodo presidencial el 7 de agosto. Bolívar confirmó que el exmandatario no deseaba pasar su última noche de gobierno en la sede de la Casa de Nariño y optó por un traslado temporal antes de concretar viajes al exterior, como lo confirmó en diálogo con Daniel Coronell, en el que precisó las condiciones del repentino hospedaje.

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“El expresidente me solicitó que no quería dormir su última noche en el palacio y que quería estar ahí unos días mientras viajaba, y yo le facilité la casa. Ahí estuvo unos días, pero ya creo que él se va a México. Es un viaje corto”, contó Bolívar en diálogo con el periodista, en el que además reveló que Petro llegó a este inmueble solo con un mueble, lo que sería evidencia de cómo el líder de izquierda no acumuló propiedades.

En una entrevista con Daniel Coronell, el exsenador Gustavo Bolívar confirmó que alojó al expresidente Gustavo Petro en su casa tras dejar el poder - crédito Daniel Coronell/YouTube

La separación de Alcocer también ha afectado al expresidente; aunque otra versión, la que dio a conocer el periodista Felipe Zuleta, dio cuenta de que el expresidente -incluido en la Lista Ofac por los Estados Unidos- estuvo interesado en adquirir una lujosa vivienda valorada en unos $2.600 millones en el conjunto residencial Arboreto, en La Calera, Cundinamarca. Esta revelación causó el enojo de Petro en su perfil de X.

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“El anónimo que quería comprar la casa era el italiano era Gustavo Petro Urrego”, dijo Zuleta, haciendo referencia a la nacionalidad lombarda con la que cuenta el exmandatario, por su anterior vínculo con Alcocer.

Las aclaraciones del expresidente sobre su patrimonio

Y es que frente a las especulaciones sobre su lugar de residencia, el propio expresidente se expresó a través de redes sociales para desmentir versiones que señalaban intentos fallidos de compra en el conjunto residencial Arboreto: el mismo en el que residió el asesinado estilista Mauricio Leal, y que se caracteriza por casas campestres de lujo, rodeadas de bosque nativo, y que queda enfrente del embalse San Rafael.

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Con este mensaje en su perfil de X, que se sumó a otros, el expresidente Gustavo Petro habló sobre su interés de alquilar un inmueble para vivir - crédito @petrogustavo/X

“Esta es una absurda calumnia que pasará a estrados judiciales. No estoy buscando casa para comprar porque ya tengo y puedo venderla para buscar otra”, reaccionó Petro en su perfil en la plataforma digital, en la que aclaró además que la inclusión en dicho listado internacional no le impide arrendar un inmueble con los recursos provenientes de su pensión y explicó que avanza en los trámites correspondientes a su divorcio.

Al menos fueron cuatro mensajes en esta plataforma en las que se refirió a este asunto, que según él busca crear una serie de relatos ajenos a la realidad jurídica por su presencia en la lista. “Así es que todo es una soberana calumnia y mucho más, asustar a la gente de Colombia pensando que se meten en problemas si hacen una transacción conmigo, si la persona con la que hago un trato no es una persona de EE. UU.”, dijo.

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