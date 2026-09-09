Sheila Gándara aclaró si impedirá que su hija comparta tiempo con Mariana Zapata, la nueva pareja de su ex, Juanda Caribe: “Es lo más precioso que tengo”

El finalista del reality compartió con Infobae Colombia cómo asume los desafíos personales luego de las polémicas por acusaciones de infidelidad y la ruptura con la madre de su hija - crédito cortesía Canal RCN

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Sheila Gándara no cierra la puerta a que su hija comparta con la nueva pareja de su exesposo, pero pone una condición: que primero exista una relación estable y duradera.

La creadora de contenido respondió esa pregunta en una ronda de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, en la que sus seguidores le consultaron si permitiría que la niña compartiera con el padre y su pareja.

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“Yo nunca me he negado a la idea, pero para mí, antes de involucrar a alguien en la vida de un niño, tiene que ser una relación estable”, escribió Gándara en sus historias.

Pero la respuesta llegó acompañada de una reflexión sobre el bienestar infantil, pues considera que en ocasiones esos cambios de los padres en sus relaciones sentimentales tienen influencia a futuro en la forma de vivir de sus hijos: “Los cambios repentinos de pareja pueden afectar a los niños, y mi hija es lo más precioso que tengo en el mundo. Así que lo único que esperaría es que primero exista estabilidad, seguridad y que sea una persona que realmente vaya a permanecer en su vida”, agregó.

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Shiela Gándara respondió que piensa de que su hija comparta con la pareja de su exesposo Juanda Caribe - crédito @rehcismes/IG

La ruptura que marcó el final de cinco años de relación

El trasfondo de esas palabras es el quiebre de una relación de más de cinco años. Juanda Caribe, comediante y creador de contenido oriundo de Barranquilla, participó en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, el reality del Canal RCN, donde su cercanía con la empresaria y modelo antioqueña Mariana Zapata se convirtió en uno de los temas más comentados del programa.

Mientras Juanda permanecía en el encierro, circularon capturas de pantalla que apuntaban a presuntas infidelidades. Gándara tomó la decisión antes de que él saliera: se mudó y dio por terminada la relación.

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“Le di una segunda oportunidad que él me pidió y que claramente no valoró”, declaró la influencer en una historia de Instagram, según recogió RCN Radio.

Mariana Zapata y Juanda Caribe viajaron al Chocó para entregar ayudas tras el terremoto - crédito @mariana.zapata13/ Instagram

Juanda confirmó el romance con Zapata tras salir del reality

Al concluir la competencia —donde quedó en el segundo puesto—, Juanda descartó cualquier posibilidad de reconciliación. “A ella siempre voy a desearle cosas buenas, si a ella le va bien a Victoria también, pero hoy estamos en caminos distintos”, dijo en una ronda de preguntas y respuestas, posteriormente al salir del encierro.

La relación con Zapata, que dentro del programa él mismo describió como una amistad profunda, se confirmó públicamente durante el lanzamiento de su sencillo musical en Barranquilla.

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Allí, la modelo tomó el micrófono y le dijo “te amo” ante el público presente. Ambos sellaron el momento con un beso que se viralizó en redes.

Gándara también habló sobre su propio futuro sentimental

La expareja de Juanda Caribe respondió si está dispuesta a darse una nueva oportunidad en el amor - crédito @rechismes/IG

En la misma ronda de preguntas, los seguidores de Sheila le consultaron si volvería a enamorarse. Su respuesta fue cauta pero esperanzadora.

“Creo que sí, pero no por un buen tiempo. Siento que después de todo lo vivido me he vuelto mucho más exigente con muchas cosas, con lo que estoy dispuesta a aceptar y con lo que ya no. Pero sé que en algún momento me daré la oportunidad, si Dios lo permite”, escribió en sus historias.

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La declaración retrata a una mujer que procesó públicamente una separación dolorosa y que, lejos de cerrar capítulos con amargura, elige la cautela como forma de protegerse.

Gándara también explicó en una transmisión en vivo reciente que dejó de mostrar a su hija en redes sociales por razones de seguridad, una decisión que Juanda Caribe tomó de forma paralela e independiente.

Juanda Caribe tuvo una hija con la influenciadora y empresaria Sheila - crédito cortesía RCN

Finalmente, los internautas reaccionaron a la respuesta de Gándara con mensajes como: “Definitivamente ella es una dama”; “Esperemos que el man vuelva a conseguir una mujer como ella”; “La niña cuando esté grande decidirá lo que quiere para su vida”, entre otros.

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