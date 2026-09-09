Deportes

Athletico Paranaense renovaría el contrato del colombiano Kevin Viveros: esperan venderlo entre 30 y 40 millones de euros

De darse la salida del delantero, se convertiría en el segundo jugador de la selección Colombia mejor avaluado en el mercado internacional, según Transfermarkt

Athletico Paranaense alcanzó un acuerdo verbal para renovar el contrato de Kevin Viveros - crédito Thiago Bernardes/REUTERS
Athletico Paranaense alcanzó un acuerdo verbal para renovar el contrato de Kevin Viveros - crédito Thiago Bernardes/REUTERS
Guardar

Athletico Paranaense tiene un acuerdo verbal para renovar el contrato de Kevin Viveros, goleador del Brasileirao con 17 goles, con la idea de mejorarle el salario, sostenerlo al menos hasta fin de año y preparar una futura venta que el club proyecta entre 30 y 40 millones de euros, después de haber resistido ofertas de la Premier League, del fútbol saudita y de otros mercados.

El atacante colombiano, de 26 años, tiene vínculo vigente hasta junio de 2028 y las partes ya alinearon la extensión, según informó ESPN Brasil. El club también rechazó recientemente propuestas de hasta 20 millones de euros por el delantero.

PUBLICIDAD

La decisión responde a dos frentes. Por un lado, la dirigencia busca proteger a su principal activo antes de la próxima ventana de transferencias; por otro, intenta no desarmar al equipo en plena temporada, cuando Viveros es el máximo artillero del campeonato y concentra una parte central de la producción ofensiva del conjunto.

El club busca mejorar el salario de Kevin Viveros y retenerlo al menos hasta fin de año - crédito Cris Mattos/REUTERS
El club busca mejorar el salario de Kevin Viveros y retenerlo al menos hasta fin de año - crédito Cris Mattos/REUTERS

El colombiano participó en 20 de los 37 goles marcados por el equipo en las primeras 25 jornadas del Brasileirao 2026: convirtió 17 y dio tres asistencias. Esa marca lo ubica por encima de la mitad de la producción ofensiva del club.

Antes de este nuevo avance en la negociación, las conversaciones se habían enfriado en reuniones previas al Mundial. El medio brasileño señaló que el director financiero y de fútbol Márcio Lara retomó esta semana el diálogo en el CT do Caju, sede deportiva del Athletico Paranaense, con el entorno del jugador, integrado por su hermano Luis David Viveros y el empresario Cristian Ducara.

PUBLICIDAD

En esa misma línea, la publicación consignó una frase que resume el nivel de interés que genera el delantero dentro y fuera de Brasil: “De los equipos que tienen dinero para invertir, todos ya consultaron”. Entre los clubes y mercados mencionados aparecen Flamengo, Corinthians y el fútbol árabe.

Kevin Viveros llegó a 16 goles en la temporada con Athletico Paranaense - crédito X
Kevin Viveros llegó a 17 goles en la temporada con Athletico Paranaense - crédito X

Las expectativas en el valor de una eventual venta están estimadas en la comparación con la inversión previa. . La venta de Viveros al club brasileño por cerca de cinco millones de euros representó un momento histórico para FK Sarajevo y para el fútbol de Bosnia, después de que la entidad europea lo detectara en Colombia en 2023, cuando todavía estaba lejos de los grandes focos.

El delantero pasó por Atlético Nacional, Deportivo La Equidad y Deportivo Cali antes de convertirse en una de las figuras del fútbol brasileño. En la tabla de goleadores extranjeros en el Athletico Paranaense solo tiene por delante al uruguayo David Terans, con 31, y al colombiano David Ferreira, con 38. Si mantiene su promedio actual en el Brasileirao, de un gol cada dos partidos, podría superar pronto el segundo registro.

Athletico Paranaense vs. Coritiba: el clásico de Paraná, el próximo reto de Kevin Viveros

Kevin Viveros participó en 20 de los 37 goles de Athletico Paranaense en las primeras 25 jornadas del Brasileirao 2026 - crédito Cris Mattos/REUTERS
Kevin Viveros participó en 20 de los 37 goles de Athletico Paranaense en las primeras 25 jornadas del Brasileirao 2026 - crédito Cris Mattos/REUTERS

El partido entre Coritiba y Athletico Paranaense por la fecha 27 del Brasileirao se jugará el viernes 11 de septiembre desde las 7:00 p. m. en el Estadio Major Antonio Couto Pereira.

El cruce llega con ambos equipos después de derrotas en la jornada anterior: Coritiba cayó 1-2 ante Mirassol y Athletico Paranaense perdió 1-3 frente a Cruzeiro, de acuerdo con el mismo medio.

En la tabla, el local, Coritiba, figura séptimo con 37 puntos, mientras que la visita, Paranaense, está tercero con 45 unidades, a nueve puntos del líder Flamengo, que cuenta con 54 unidades. El árbitro designado para el encuentro es Paulo Zanovelli da Silva.

El último antecedente entre ambos en este torneo fue el 22 de marzo y terminó 2-0 para Athletico Paranaense. En el historial del campeonato, el registro marca cuatro triunfos del visitante y una victoria del local.

Temas Relacionados

Kevin ViverosAthletico ParanaenseSelección ColombiaColombianos en el exteriorColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO - Sporting CP vs. Galatasaray: siga aquí el debut de Luis Suárez y Davinson Sánchez en la Uefa Champions League 2026-2027

El delantero de la selección Colombia volvió a adueñarse de la titular en el equipo de Lisboa, tras los rumores de su transferencia y marcar cuatro goles en los cinco primeros partidos

EN VIVO - Sporting CP vs. Galatasaray: siga aquí el debut de Luis Suárez y Davinson Sánchez en la Uefa Champions League 2026-2027

James Rodríguez sí está en el radar del Avellino de Italia, confirmo el presidente del club: “Lo estamos considerando”

Angelo Antonio D’Agostino, presidente del club, explicó que el futbolista busca extender su carrera por al menos dos temporadas, mientras la institución italiana mantiene el contacto con su entorno para destrabar un eventual fichaje

James Rodríguez sí está en el radar del Avellino de Italia, confirmo el presidente del club: “Lo estamos considerando”

Así calificó la prensa argentina a Álvaro Montero tras el partido Boca vs. São Paulo por la Sudamericana: “Espectacular”

El cuadro Xeneize se hizo fuerte con su público ante São Paulo, y el exportero de Millonarios volvió a ser uno de los puntos más destacados

Así calificó la prensa argentina a Álvaro Montero tras el partido Boca vs. São Paulo por la Sudamericana: “Espectacular”

Santa Fe empató ante Vasco da Gama por la Sudamericana, y así reaccionó la prensa brasileña: “Muy ajetreada”

El “León” de la capital ahora tendrá que buscar el cupo a las semifinales en Río de Janeiro

Santa Fe empató ante Vasco da Gama por la Sudamericana, y así reaccionó la prensa brasileña: “Muy ajetreada”

Bayern Múnich vs. Bodø/Glimt: hora y dónde ver en vivo el debut de Luis Díaz en la Champions League

El “Guajiro” disputará su segunda temporada a nivel continental con el “Gigante de Baviera” de Vincent Kompany

Bayern Múnich vs. Bodø/Glimt: hora y dónde ver en vivo el debut de Luis Díaz en la Champions League
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Concierto de Stray Kids hoy en Bogotá: horarios, setlist y todo lo que debes saber antes de asistir al evento

Concierto de Stray Kids hoy en Bogotá: horarios, setlist y todo lo que debes saber antes de asistir al evento

Sheila Gándara aclaró si impedirá que su hija comparta tiempo con Mariana Zapata, la nueva pareja de su ex, Juanda Caribe: “Es lo más precioso que tengo”

El ‘influencer’ español Naim Darrechi aseguró que ha recibido amenazas de muerte tras enfrentarse a comerciante en Cali: “Que me van a poner como un coladero”

Carolina Gómez le respondió fuerte a quienes la acusan de vivir de su novio Yeferson Cossio: “No tengo que fingir que trabajo”

Así fue la visita de Jeanette Dousdebes Rubio, esposa de Marco Rubio, al Museo del Carnaval de Barranquilla junto a la primera dama Ana Lucía Pineda

Deportes

EN VIVO - Sporting CP vs. Galatasaray: siga aquí el debut de Luis Suárez y Davinson Sánchez en la Uefa Champions League 2026-2027

EN VIVO - Sporting CP vs. Galatasaray: siga aquí el debut de Luis Suárez y Davinson Sánchez en la Uefa Champions League 2026-2027

James Rodríguez sí está en el radar del Avellino de Italia, confirmo el presidente del club: “Lo estamos considerando”

Así calificó la prensa argentina a Álvaro Montero tras el partido Boca vs. São Paulo por la Sudamericana: “Espectacular”

Santa Fe empató ante Vasco da Gama por la Sudamericana, y así reaccionó la prensa brasileña: “Muy ajetreada”

Bayern Múnich vs. Bodø/Glimt: hora y dónde ver en vivo el debut de Luis Díaz en la Champions League