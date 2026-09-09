Athletico Paranaense renovaría el contrato del colombiano Kevin Viveros: esperan venderlo entre 30 y 40 millones de euros

Athletico Paranaense alcanzó un acuerdo verbal para renovar el contrato de Kevin Viveros - crédito Thiago Bernardes/REUTERS

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Athletico Paranaense tiene un acuerdo verbal para renovar el contrato de Kevin Viveros, goleador del Brasileirao con 17 goles, con la idea de mejorarle el salario, sostenerlo al menos hasta fin de año y preparar una futura venta que el club proyecta entre 30 y 40 millones de euros, después de haber resistido ofertas de la Premier League, del fútbol saudita y de otros mercados.

El atacante colombiano, de 26 años, tiene vínculo vigente hasta junio de 2028 y las partes ya alinearon la extensión, según informó ESPN Brasil. El club también rechazó recientemente propuestas de hasta 20 millones de euros por el delantero.

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La decisión responde a dos frentes. Por un lado, la dirigencia busca proteger a su principal activo antes de la próxima ventana de transferencias; por otro, intenta no desarmar al equipo en plena temporada, cuando Viveros es el máximo artillero del campeonato y concentra una parte central de la producción ofensiva del conjunto.

El club busca mejorar el salario de Kevin Viveros y retenerlo al menos hasta fin de año - crédito Cris Mattos/REUTERS

El colombiano participó en 20 de los 37 goles marcados por el equipo en las primeras 25 jornadas del Brasileirao 2026: convirtió 17 y dio tres asistencias. Esa marca lo ubica por encima de la mitad de la producción ofensiva del club.

Antes de este nuevo avance en la negociación, las conversaciones se habían enfriado en reuniones previas al Mundial. El medio brasileño señaló que el director financiero y de fútbol Márcio Lara retomó esta semana el diálogo en el CT do Caju, sede deportiva del Athletico Paranaense, con el entorno del jugador, integrado por su hermano Luis David Viveros y el empresario Cristian Ducara.

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En esa misma línea, la publicación consignó una frase que resume el nivel de interés que genera el delantero dentro y fuera de Brasil: “De los equipos que tienen dinero para invertir, todos ya consultaron”. Entre los clubes y mercados mencionados aparecen Flamengo, Corinthians y el fútbol árabe.

Kevin Viveros llegó a 17 goles en la temporada con Athletico Paranaense - crédito X

Las expectativas en el valor de una eventual venta están estimadas en la comparación con la inversión previa. . La venta de Viveros al club brasileño por cerca de cinco millones de euros representó un momento histórico para FK Sarajevo y para el fútbol de Bosnia, después de que la entidad europea lo detectara en Colombia en 2023, cuando todavía estaba lejos de los grandes focos.

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El delantero pasó por Atlético Nacional, Deportivo La Equidad y Deportivo Cali antes de convertirse en una de las figuras del fútbol brasileño. En la tabla de goleadores extranjeros en el Athletico Paranaense solo tiene por delante al uruguayo David Terans, con 31, y al colombiano David Ferreira, con 38. Si mantiene su promedio actual en el Brasileirao, de un gol cada dos partidos, podría superar pronto el segundo registro.

Athletico Paranaense vs. Coritiba: el clásico de Paraná, el próximo reto de Kevin Viveros

Kevin Viveros participó en 20 de los 37 goles de Athletico Paranaense en las primeras 25 jornadas del Brasileirao 2026 - crédito Cris Mattos/REUTERS

El partido entre Coritiba y Athletico Paranaense por la fecha 27 del Brasileirao se jugará el viernes 11 de septiembre desde las 7:00 p. m. en el Estadio Major Antonio Couto Pereira.

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El cruce llega con ambos equipos después de derrotas en la jornada anterior: Coritiba cayó 1-2 ante Mirassol y Athletico Paranaense perdió 1-3 frente a Cruzeiro, de acuerdo con el mismo medio.

En la tabla, el local, Coritiba, figura séptimo con 37 puntos, mientras que la visita, Paranaense, está tercero con 45 unidades, a nueve puntos del líder Flamengo, que cuenta con 54 unidades. El árbitro designado para el encuentro es Paulo Zanovelli da Silva.

El último antecedente entre ambos en este torneo fue el 22 de marzo y terminó 2-0 para Athletico Paranaense. En el historial del campeonato, el registro marca cuatro triunfos del visitante y una victoria del local.

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