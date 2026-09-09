Colombia

Dorado Mañana resultados de hoy miércoles 9 de septiembre: ganadores del último sorteo

Como todos los días Infobae Colombia te comparte los resultados del sorteo de este miércoles de una de las loterías más populares del país

La lotería El Dorado Mañana captó la atención de miles de colombiano por sus diferentes modalidades y la variedad de premios (Jesús Avilés/Infobae)
La lotería El Dorado Mañana captó la atención de miles de colombiano por sus diferentes modalidades y la variedad de premios (Jesús Avilés/Infobae)
Guardar

La suerte volvió a llamar a la puerta de miles de colombianos con el sorteo de la lotería El Dorado Mañana, realizado este 9 de septiembre. 

Este juego, que se celebra de lunes a sábado, reúne a personas que sueñan con llevarse el premio mayor.A las 11:00 hora local, el Canal 1 transmitió en vivo el emocionante evento. Recuerda que, si eres ganador, deberás presentar tu billete en buen estado para reclamar tu premio.Aquí están los resultados del sorteo de hoy:

PUBLICIDAD

Números ganadores El Dorado Mañana

Fecha: 9 Septiembre 2026.

Resultados: 5315 - 3.

Cómo se juega El Dorado Mañana

Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedroes oficiales o las tiendas autorizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedroes oficiales o las tiendas autorizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta lotería se juega todos los días y cuenta con una emocionante forma de apuesta que depende de los números y el orden de los mismos. A diferencia de otros juegos donde se eligen los billetes con un número de serie y cifras predefinidas, aquí los participantes tienen la oportunidad de elegir hasta cuatro dígitos.

El premio va a depender directamente de la cantidad apostada y tiene dos modalidades de juego: apuesta directa y combinada. En la primera el jugador selecciona un número de uno a cuatro cifras y el número elegido tiene que coincidir exactamente al número ganador del sorteo. La apuesta combinada el número a elegir es el mismo, sin embargo, no importa el orden del mismo.

PUBLICIDAD

La lotería El Dorado Mañana da seis diferentes premios que van a depender de la cantidad de cifras acertadas:

Premio para 4 cifras (apuesta directa): recibirás 4.500 veces el valor de tu apuesta.Premio para 4 cifras (apuesta combinada) recibirás 208 veces el valor de tu apuesta.Premio para 3 últimas cifras (apuesta directa): 400 veces el valor de la apuesta.Premio para 3 últimas cifras (apuesta indirecta): 83 veces tu apuesta.Premio para 2 cifras: 50 veces lo apostado.Premio para la última cifra: cinco veces tu apuesta.

El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:30 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)
El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:30 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las probabilidades de ganar El Dorado, según la IA

La probabilidad de ganar en el sorteo de El Dorado Mañana varía dependiendo de la modalidad de apuesta y la cantidad de cifras jugadas. Este juego permite apostar números de 2, 3 o 4 cifras, lo que genera diferentes combinaciones posibles y, por ende, diferentes probabilidades de acierto. Por ejemplo, si apuestas un número de 4 cifras, la probabilidad de acertar ese número exacto es de 1 entre 10,000 (desde 0000 hasta 9999), lo que muestra que es un juego con alta dificultad pero accesible para muchos jugadores.

La inteligencia artificial (IA), al analizar datos históricos de sorteos, puede identificar los números o combinaciones que han aparecido con mayor frecuencia en El Dorado, pero esto no cambia la naturaleza aleatoria del juego. La IA puede ayudar a los jugadores a elegir números que han tenido más presencia en sorteos pasados, aunque cada sorteo es independiente y la probabilidad real de ganar sigue siendo la misma para cada número. La ventaja de usar IA radica en optimizar la selección basándose en patrones observados, no en garantizar la victoria.

Este concurso ofrece sorteos diarios de lunes a sábado a las 11:00 a.m. (El Dorado Mañana) y 3:30 p.m. (El Dorado Tarde), lo que multiplica las oportunidades de participación. La clave para jugar está en apostar con responsabilidad, conocer bien las modalidades y números posibles y siempre verificar los resultados en fuentes oficiales. Aunque las probabilidades de acertar el número completo son bajas, la frecuencia de sorteos y diversas formas de premio aumentan las chances globales de ganar algún monto en este popular juego de azar colombiano.

¿Qué es la lotería El Dorado?

Este sorteo es supervisado por Grupo Empresaria y la Secretaría Distrital del Gobierno y Lotería de Bogotá. En Colombia las loterías tienen un propósito altruista, puesto que parte de las ganancias que dejan los diferentes concursos es destinado para el sector salud del país.

La lotería el dorado fue creada después del año 2000, su modalidad diaria es lo que llamó la atención de miles de colombianos que están en busca de probar su suerte y ganar diferentes premios por medio del azar.

Los resultados se publican todos los días poco después del sorteo y los participantes cuentan con la posibilidad de verificar rápidamente si el número que seleccionado fue el ganador.

Temas Relacionados

Dorado MañanaEl Dorado MañanaEl Dorado Mañana ColombiaLotería Dorado ColombiaResultado dorado mañanacolombia-loteriascolombia-noticiasLoterías de ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Río, hijo de J Balvin y Valentina Ferrer, protagonizó accidente en una piscina: el incidente quedó en video

El hijo de la pareja de famosos aseguró que el ingreso al agua fue accidental, pero las imágenes compartidas por su madre mostraron la secuencia completa

Río, hijo de J Balvin y Valentina Ferrer, protagonizó accidente en una piscina: el incidente quedó en video

EN VIVO - Sporting CP vs. Galatasaray: siga aquí el debut de Luis Suárez y Davinson Sánchez en la Uefa Champions League 2026-2027

El delantero de la selección Colombia volvió a adueñarse de la titular en el equipo de Lisboa, tras los rumores de su transferencia y marcar cuatro goles en los cinco primeros partidos

EN VIVO - Sporting CP vs. Galatasaray: siga aquí el debut de Luis Suárez y Davinson Sánchez en la Uefa Champions League 2026-2027

Creador de contenido explicó lo que todo extranjero necesita antes de viajar a Colombia: “Aquí no se mide en metros ni en pulgadas”

Un video viral advierte a los turistas angloparlantes que en Colombia el sistema métrico oficial es solo una formalidad. En la práctica, el país mide en “ratos”, “chorritos” y velocidades que ningún radar puede detectar

Creador de contenido explicó lo que todo extranjero necesita antes de viajar a Colombia: “Aquí no se mide en metros ni en pulgadas”

Marino Hinestroza tuvo fuerte cruce con el argentino Emanuel Olivera en el Santa Fe vs. Vasco: “Cagón”

El juego entre el “León” y el “Gigante de Colina” terminó empatado en el estadio El Campín, aunque el atacante colombiano se peleó con el defensor argentino

Marino Hinestroza tuvo fuerte cruce con el argentino Emanuel Olivera en el Santa Fe vs. Vasco: “Cagón”

Taxista en presunto estado de embriaguez atropelló a un motociclista en Soacha y escapó del lugar: dejó abandonado a una menor en el carro

Testigos señalaron que el chofer del vehículo de servicio público habría abandonado la zona luego del impacto contra la moto en Soacha

Taxista en presunto estado de embriaguez atropelló a un motociclista en Soacha y escapó del lugar: dejó abandonado a una menor en el carro
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Río, hijo de J Balvin y Valentina Ferrer, protagonizó accidente en una piscina: el incidente quedó en video

Río, hijo de J Balvin y Valentina Ferrer, protagonizó accidente en una piscina: el incidente quedó en video

Creador de contenido explicó lo que todo extranjero necesita antes de viajar a Colombia: “Aquí no se mide en metros ni en pulgadas”

Greeicy, Ana del Castillo, Sebastián Vega, Altafulla, Beéle, entre otros famosos, le enviaron mensajes a Dekko tras la muerte de su hijo de apenas 4 días

Concierto de Stray Kids hoy en Bogotá: horarios, setlist y todo lo que debes saber antes de asistir al evento

Sheila Gándara aclaró si impedirá que su hija comparta tiempo con Mariana Zapata, la nueva pareja de su ex, Juanda Caribe: “Es lo más precioso que tengo”

Deportes

EN VIVO - Sporting CP vs. Galatasaray: siga aquí el debut de Luis Suárez y Davinson Sánchez en la Uefa Champions League 2026-2027

EN VIVO - Sporting CP vs. Galatasaray: siga aquí el debut de Luis Suárez y Davinson Sánchez en la Uefa Champions League 2026-2027

Marino Hinestroza tuvo fuerte cruce con el argentino Emanuel Olivera en el Santa Fe vs. Vasco: “Cagón”

Por qué James Rodríguez aceptaría jugar con el Avellino de la segunda división de Italia: tiene que ver con la próxima Copa América

James Rodríguez sí está en el radar del Avellino de Italia, confirmo el presidente del club: “Lo estamos considerando”

Athletico Paranaense renovaría el contrato del colombiano Kevin Viveros: esperan venderlo entre 30 y 40 millones de euros