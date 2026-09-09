Hombre que causó la muerte de la madre del general Esparza, clave en la Operación Jaque, fue condenado a 17 años de prision

Las cámaras de seguridad registraron el momento del ataque contra Raquel Guerrero. Horas después, la Policía ubicó y capturó al presunto responsable tras seguir su recorrido mediante las grabaciones del sector. - crédito @BLUSantanderes/X

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Juan Carlos Ortiz Flores fue condenado a 17 años y cinco meses de prisión tras aceptar su responsabilidad por la muerte de Raquel Guerrero, una mujer de 84 años, ocurrida después de un intento de hurto en Bucaramanga (Santander).

La víctima era la madre del general José Luis Esparza, quien fue ficha clave en la Operación Jaque durante el gobierno de Álvaro Uribe.

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El caso ocurrió el viernes 10 de julio de 2026, cuando la mujer caminaba por una calle del barrio Universidad de Bucaramanga. Dos hombres que se movilizaban en motocicleta intentaron quitarle el bolso.

El intento de hurto terminó con la mujer arrastrada sobre el pavimento y con un golpe en la cabeza que le causó un trauma craneoencefálico. La víctima ingresó a una Unidad de Cuidados Intensivos y murió el 22 de agosto, después de permanecer días bajo atención médica.

La Fiscalía sostuvo que el sentenciado intentó hurtarle el bolso a la mujer desde una moto y que la caída le causó un trauma craneoencefálico - crédito @JLEsparzaG/ X

Así fue la captura del implicado

La Policía Metropolitana de Bucaramanga capturó a Ortiz Flores durante un operativo desarrollado en el barrio Bavaria. El hombre se movilizaba en una motocicleta cuando los uniformados realizaron el procedimiento. Durante la requisa, las autoridades le encontraron un arma traumática y municiones.

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La captura permitió avanzar en la investigación por el ataque contra la madre del general Esparza. El proceso judicial incluyó elementos relacionados con el intento de hurto y el porte del arma hallada durante el operativo.

La Fiscalía vinculó el desenlace fatal con la caída y el arrastre de la víctima. Según su versión, el trauma craneoencefálico derivado de esa agresión terminó con la vida de la mujer.

El preacuerdo incluyó homicidio agravado y otros delitos

Ortiz Flores celebró un preacuerdo con la Fiscalía y aceptó cargos por homicidio agravado, hurto calificado, tentativa de hurto y porte ilegal de armas de fuego.

La condena contra Juan Carlos Ortiz Flores fue de 17 años y cinco meses de prisión por el crimen ocurrido el 10 de julio en Bucaramanga - crédito captura de video

La aceptación de responsabilidad quedó incorporada al proceso por la muerte de la mujer de 84 años. La pena establecida para el condenado fue de 17 años y cinco meses de prisión.

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El expediente judicial diferenció el intento de apoderarse del bolso de la víctima de las consecuencias que produjo el ataque. Aunque los hombres no se llevaron las pertenencias, la agresión derivó en lesiones que resultaron mortales.

El caso ocurrió en una zona residencial de Bucaramanga y tuvo como punto central la secuencia registrada en video. Las imágenes mostraron el acercamiento de los motociclistas y el momento en que la mujer fue derribada durante el intento de robo.

La investigación estableció que la víctima requirió traslado inmediato a cuidados intensivos tras el golpe contra el pavimento. Su muerte ocurrió luego de la atención hospitalaria, mientras avanzaron las pesquisas para identificar a los implicados.

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José Luis Esparza despidió a su madre con un mensaje que refleja el dolor causado por la violencia, tanto en zonas rurales como urbanas - crédito @JLEsparzaG/ X

“Te fuiste, mamita querida. Otra vez la violencia nos toca: rural, cuando asesinaron a tu hermano, mi tío, el día de mi cumpleaños; urbana, contigo. Sufriste porque tu único hijo quiso ser soldado. Gracias por sus condolencias. Perdón por no responder aún. Les agradezco de corazón”, fue la despedida del oficial en la red social X.

El intento de hurto quedó registrado en un video

Una grabación registró el momento en que la víctima caminaba con normalidad por el barrio Universidad, en el occidente de Bucaramanga, cuando los motociclistas se acercaran para arrebatarle sus pertenencias.

Durante el forcejeo, la mujer cayó al suelo. El movimiento de la motocicleta provocó que fuera arrastrada por varios metros. La Fiscalía sostuvo que Ortiz Flores participó en el hecho desde la motocicleta. La entidad indicó que el intento de robo desencadenó las lesiones que causaron el fallecimiento de la mujer.

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“La Fiscalía determinó que el sentenciado, desde una moto, intentó hurtarle el bolso a la mujer”, señaló el organismo investigador.

Las autoridades precisaron que los responsables huyeron después del ataque. La motocicleta se alejó del lugar con Ortiz Flores y otro hombre a bordo, aunque no lograron llevarse el bolso de la víctima.