Concierto de Stray Kids hoy en Bogotá: horarios, setlist y todo lo que debes saber antes de asistir al evento

Las puertas abren a las 4:00 p. m. y los organizadores publicaron las listas completas de elementos permitidos y prohibidos para el ingreso - crédito @livenation.kpop/IG

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Stray Kids llega en la noche del 9 de septiembre de 2026 al escenario Vive Claro de Bogotá para su primera presentación en la capital colombiana, con puertas abiertas desde las 4:00 p. m. y un arranque de la banda principal previsto para las 8:00 p. m.

El show cuenta con tres actos de apertura que irán calentando el ambiente de los asistentes desde las 5:15 p. m. con la presentación de Kei Linch que abre el espectáculo musical desde esa hora, Bad Milk toma el escenario a las 6:00 p. m. y Nexz cierra el bloque de teloneros a las 7:00 p. m., antes de que los protagonistas de la velada salgan al escenario.

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El posible ‘setlist’ incluye 28 canciones

La lista de temas que podría interpretar la banda esta noche en Bogotá es la siguiente: CREED, SLASH, DIVINE, Thunderous, Just a little, I Do, BLIND SPOT, This & That, Do It, LALALALA, CEREMONY, Chk Chk Boom, S-Class, Hall of Fame, Hellevator, District 9, Side Effects, Double Knot, Back Door, MANIAC, RUN IT, Stray Kids, Phoenix, CASE 143, 宿命, Social Path, MIROH y Haven. Esta información no ha sido confirmada de forma oficial.

Todavía quedan entradas disponibles en la página de Ticketmaster - crédito Ticketmaster Web

Para quienes compraron sus entradas al evento, estas se cargan en la aplicación Quentro, en la que se indica la puerta de ingreso asignada a cada boleta; sin embargo, hay quienes dicen que a pesar de la puerta, todos ingresan por un mismo lugar.

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De acuerdo con la página de Ticketmaster, todavía quedan localidades disponibles para adquirir las entradas.

Lo que se puede y no se puede llevar al Vive Claro

Los organizadores del evento —Live Nation, JYP Entertainment y Páramo Presenta— publicaron listas detalladas de elementos permitidos y prohibidos.

Entre lo que sí se puede ingresar: light sticks y pancartas que no superen un pliego de cartulina, celulares, baterías externas, maquillaje sin espejos ni tijeras, gafas de sol, impermeables, sombreros y gorras. También se admiten gel antibacterial y bloqueador solar, ambos en envases de máximo 100 ml.

Estos son los artículos que puede ingresar a las instalaciones del Vive Claro - crédito @paramo_presenta/IG

En cuanto a los bolsos, solo ingresan morrales o bolsos que no excedan 30x30x15 cm, de preferencia transparentes. Las bolsas de mano pequeñas no pueden superar 11x16 cm, y los canguros tampoco.

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La lista de artículos prohibidos es extensa. No se permite el ingreso de armas, cuchillos ni cadenas; cigarrillos, vapeadores ni encendedores; artículos inflables; drogas o narcóticos; sillas plegables; instrumentos musicales; sombrillas; cámaras profesionales o con lente extensible; trípodes ni selfie sticks; walkie-talkies; bengalas ni elementos pirotécnicos; tabletas o iPads; alimentos o bebidas; mascotas; apuntadores láser; drones; banderas; indumentaria reflectiva, pasamontañas o máscaras; cascos para moto o bicicleta; aerosoles; cadenas largas o joyería con puntas; objetos cortopunzantes o contundentes; binoculares; ni camisetas alusivas a equipos de fútbol.

Tampoco se permite ingresar equipos de grabación de audio, cámaras GoPro, perfumes, correas con taches o chapas grandes, ni botellas de ningún tipo, incluidos los termos vacíos. El consumo de licor solo está autorizado en las zonas habilitadas para ello.

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Detalle de los objetos prohibidos y los horarios de entrada para el concierto del grupo Stray Kids en Bogotá el 9 de septiembre de 2026 - crédito Paramo Presenta y Vive Claro

Recomendaciones clave antes de entrar

Los organizadores destacan seis puntos que todo asistente debe tener en cuenta. La seguridad del recinto es responsabilidad de todos: se pide reportar cualquier novedad al personal del lugar.

Se recomienda llegar bien alimentado e hidratado, ya que no se pueden ingresar alimentos. Dentro del escenario hay puntos de venta habilitados. Por último, los organizadores piden respetar la fauna del Vive Claro: no alimentar ni intentar atrapar a los animales del recinto.

Asimismo, Transmilenio confirmó los servicios zonales y de troncales para llegar a las instalaciones del Vive Claro.

“¡Este miércoles 9 de septiembre, viajamos contigo para vivir el show de Stray Kids en Bogotá! Los servicios de TransMilenio y TransMiZonal estarán habilitados en su horario habitual para que puedas llegar y salir del Vive Claro - Distrito Cultural a precios justos. Al finalizar el show, nuestros servicios estarán disponibles en las estaciones Salitre El Greco - Vive Claro y CAN - British Council".

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