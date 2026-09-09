Colombia

Concierto de Stray Kids hoy en Bogotá: horarios, setlist y todo lo que debes saber antes de asistir al evento

La banda de K-pop se presenta por primera vez en la capital colombiana. Las puertas del Vive Claro abren a las 4:00 p. m. y el show principal arranca a las 8:00 p. m., con tres actos de apertura y un posible setlist de 28 canciones

Las puertas abren a las 4:00 p. m. y los organizadores publicaron las listas completas de elementos permitidos y prohibidos para el ingreso - crédito @livenation.kpop/IG
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Stray Kids llega en la noche del 9 de septiembre de 2026 al escenario Vive Claro de Bogotá para su primera presentación en la capital colombiana, con puertas abiertas desde las 4:00 p. m. y un arranque de la banda principal previsto para las 8:00 p. m.

El show cuenta con tres actos de apertura que irán calentando el ambiente de los asistentes desde las 5:15 p. m. con la presentación de Kei Linch que abre el espectáculo musical desde esa hora, Bad Milk toma el escenario a las 6:00 p. m. y Nexz cierra el bloque de teloneros a las 7:00 p. m., antes de que los protagonistas de la velada salgan al escenario.

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El posible ‘setlist’ incluye 28 canciones

La lista de temas que podría interpretar la banda esta noche en Bogotá es la siguiente: CREED, SLASH, DIVINE, Thunderous, Just a little, I Do, BLIND SPOT, This & That, Do It, LALALALA, CEREMONY, Chk Chk Boom, S-Class, Hall of Fame, Hellevator, District 9, Side Effects, Double Knot, Back Door, MANIAC, RUN IT, Stray Kids, Phoenix, CASE 143, 宿命, Social Path, MIROH y Haven. Esta información no ha sido confirmada de forma oficial.

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Todavía quedan entradas disponibles en la página de Ticketmaster - crédito Ticketmaster Web

Para quienes compraron sus entradas al evento, estas se cargan en la aplicación Quentro, en la que se indica la puerta de ingreso asignada a cada boleta; sin embargo, hay quienes dicen que a pesar de la puerta, todos ingresan por un mismo lugar.

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De acuerdo con la página de Ticketmaster, todavía quedan localidades disponibles para adquirir las entradas.

Lo que se puede y no se puede llevar al Vive Claro

Los organizadores del evento —Live Nation, JYP Entertainment y Páramo Presenta— publicaron listas detalladas de elementos permitidos y prohibidos.

Entre lo que sí se puede ingresar: light sticks y pancartas que no superen un pliego de cartulina, celulares, baterías externas, maquillaje sin espejos ni tijeras, gafas de sol, impermeables, sombreros y gorras. También se admiten gel antibacterial y bloqueador solar, ambos en envases de máximo 100 ml.

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Estos son los artículos que puede ingresar a las instalaciones del Vive Claro - crédito @paramo_presenta/IG

En cuanto a los bolsos, solo ingresan morrales o bolsos que no excedan 30x30x15 cm, de preferencia transparentes. Las bolsas de mano pequeñas no pueden superar 11x16 cm, y los canguros tampoco.

La lista de artículos prohibidos es extensa. No se permite el ingreso de armas, cuchillos ni cadenas; cigarrillos, vapeadores ni encendedores; artículos inflables; drogas o narcóticos; sillas plegables; instrumentos musicales; sombrillas; cámaras profesionales o con lente extensible; trípodes ni selfie sticks; walkie-talkies; bengalas ni elementos pirotécnicos; tabletas o iPads; alimentos o bebidas; mascotas; apuntadores láser; drones; banderas; indumentaria reflectiva, pasamontañas o máscaras; cascos para moto o bicicleta; aerosoles; cadenas largas o joyería con puntas; objetos cortopunzantes o contundentes; binoculares; ni camisetas alusivas a equipos de fútbol.

Tampoco se permite ingresar equipos de grabación de audio, cámaras GoPro, perfumes, correas con taches o chapas grandes, ni botellas de ningún tipo, incluidos los termos vacíos. El consumo de licor solo está autorizado en las zonas habilitadas para ello.

Infografía sobre el concierto de Stray Kids que incluye una lista de objetos no permitidos con íconos y una línea de tiempo con horarios.
Detalle de los objetos prohibidos y los horarios de entrada para el concierto del grupo Stray Kids en Bogotá el 9 de septiembre de 2026 - crédito Paramo Presenta y Vive Claro

Recomendaciones clave antes de entrar

Los organizadores destacan seis puntos que todo asistente debe tener en cuenta. La seguridad del recinto es responsabilidad de todos: se pide reportar cualquier novedad al personal del lugar.

Se recomienda llegar bien alimentado e hidratado, ya que no se pueden ingresar alimentos. Dentro del escenario hay puntos de venta habilitados. Por último, los organizadores piden respetar la fauna del Vive Claro: no alimentar ni intentar atrapar a los animales del recinto.

Asimismo, Transmilenio confirmó los servicios zonales y de troncales para llegar a las instalaciones del Vive Claro.

“¡Este miércoles 9 de septiembre, viajamos contigo para vivir el show de Stray Kids en Bogotá! Los servicios de TransMilenio y TransMiZonal estarán habilitados en su horario habitual para que puedas llegar y salir del Vive Claro - Distrito Cultural a precios justos. Al finalizar el show, nuestros servicios estarán disponibles en las estaciones Salitre El Greco - Vive Claro y CAN - British Council".

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