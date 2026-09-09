Colombia

El ‘influencer’ español Naim aseguró que ha recibido amenazas de muerte tras enfrentarse a comerciante en Cali: “Que me van a poner como un coladero”

El creador de contenido extranjero se hizo viral en redes sociales luego de que se fuera a los golpes con un vendedor que aparentemente habría insultado a su novia Katy Cardona, conocida como “La Blanquita”

Naim Darrechi denunció amenazas tras pelear con un comerciante en Cali - crédito @AntonioMinotta/ X
Naim Darrechi denunció amenazas tras pelear con un comerciante en Cali - crédito @AntonioMinotta/ X
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El creador de contenido español Naim Darrechi volvió a quedar en el centro de la polémica tras la difusión de un video en el que aparece en una pelea con un comerciante en las calles de Cali. El altercado habría comenzado luego de que el vendedor hiciera un comentario contra Katy Cardona, conocida en redes sociales como La Blaquita, pareja del influencer.

Las imágenes, que circularon de forma masiva en redes sociales, muestran a la pareja mientras pasa frente a un puesto de venta de calzado. En ese momento, el comerciante habría dirigido una expresión hacia Cardona. Darrechi reaccionó y se enfrentó a golpes con el hombre.

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El video generó miles de reacciones entre los usuarios, que debatieron sobre lo sucedido y cuestionaron la conducta del español. Varios internautas también publicaron mensajes ofensivos dirigidos al creador de contenido.

Horas después, Darrechi realizó una transmisión en vivo en la que afirmó que, tras la pelea, recibió amenazas de muerte. Según relató, algunas personas le enviaron mensajes en los que le advirtieron que “no sabía en dónde se había metido”.

El influencer señaló que la mayoría de esos mensajes llegaron a través de sus redes sociales. Algunos usuarios le pidieron que saliera de Colombia, mientras que otros le recomendaron extremar precauciones durante su permanencia en Cali.

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“Andamos pensando si salir de casa, la verdad, porque ostia, la verdad, con lo que pasó ayer (...) Es algo como amenazas, chavales, tampoco nada serio, pero en Instagram he recibido un montón de mensajes de que me van a poner como un coladero, que me van a matar, cosas así (...) Yo no le paro bolas”, dijo Naim durante su en vivo.

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