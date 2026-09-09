Jennifer Pedraza celebró la condena de Juliana Guerrero y pidió investigar otros casos de títulos falsos: “Ha tenido que confesar”

La congresista investigó las irregularidades alrededor de los títulos de Juliana Guerrero durante más de un año. Aseguró que se deben indagar otros casos - crédito Prensa Jennifer Pedraza

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La senadora y exrepresentante a la Cámara Jennifer Pedraza se pronunció sobre el reconocimiento de responsabilidad de Juliana Guerrero en la comisión del delito de fraude procesal. Esto, en relación con la presentación de títulos de formación académica falsos de la Fundación de Educación Superior San José (Contaduría Pública y Gestión Contable y Tributaria), los cuales logró obtener sin haber presentado las pruebas Saber Pro y Saber TyT y sin asistir a clases.

La joven de 24 años también actualizó su hoja de vida con esos estudios en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep II), para así poder aspirar al cargo de viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad en el Gobierno del expresidente Gustavo Petro.

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Guerrero aceptó los cargos y llegó a un preacuerdo con la Fiscalía. Por eso, tendrá que asumir una condena de tres años de prisión, el pago de una multa de 100 salarios mínimos y 2,5 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos.

Jennifer Pedraza aseguró que la Fundación San José, donde Juliana Guerrero se graduó irregularmente, tiene otros casos que deben ser investigados por el Ministerio de Educación - crédito Prensa Jennifer Pedraza / @jguerrero112/Instagram

Jennifer Pedraza celebró la decisión judicial contra Juliana Guerrero por caso de títulos falsos

La congresista Pedraza, que fue la primera en denunciar irregularidades relacionadas con los títulos académicos de la joven –junto con la prensa–, celebró la actuación de la justicia en el caso. Además, aseguró que este resultado constituye un logro, debido a la alta tasa de impunidad que hay en Colombia. Según estadísticas del Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa) de 2024, el 93,2% de los procesos penales de ese año quedó estancado en la etapa preliminar de indagación.

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“En un país acostumbrado a la impunidad no deja de ser una muy buena noticia que por fin la justicia colombiana esté actuando en el caso de los títulos falsos de Juliana Guerrero”, indicó la legisladora.

Pedraza puso la lupa sobre el nombramiento que Guerrero iba a tener en el Gobierno Petro y encontró que, en solo 15 días, la joven pasó de tener una hoja de vida sin pregrado, a tener un título profesional. Por eso, radicó derechos de petición ante las entidades competentes, en los que solicitó los soportes de los títulos académicos que Guerrero incluyó en su hoja de vida. De esta manera, se supo que la joven no cumplió con los requisitos exigidos para graduarse como profesional y tecnóloga y, por tanto, que no podía ocupar el cargo que quería en el Gobierno.

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En solo 15 días, Juliana Guerrero pasó a tener un título profesional en su hoja de vida - crédito presidencia

“Una investigación en la que yo he trabajado más de un año de la mano de mi equipo y en el que, a raíz de la contundencia de las pruebas que presentamos, ella misma ha tenido que confesar que incurrió en el delito de fraude procesal”, afirmó la senadora.

Así las cosas, Pedraza solicitó al Ministerio de Educación que haya una investigación detallada sobre las prácticas presuntamente irregulares de la Fundación Universitaria San José y de sus dueños. Pues, tras la polémica que causó el caso de Guerrero, se descubrieron otros casos similares en la misma institución educativa: hay egresados que se habrían graduado sin presentar las pruebas Saber Pro o Saber TyT.

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“¿Están haciendo ellos esto mismo con otras universidades? ¿Qué ha pasado con la posibilidad de que esto sea una práctica sistemática? No podemos quedarnos solamente en la punta del iceberg”, cuestionó la legisladora.

Pedraza cuestionó al expresidente Gustavo Petro por defender a Juliana Guerrero y mantenerla en un cargo público - crédito @infopresidencia/X

De hecho, en noviembre de 2025, el Ministerio de Educación, entonces liderado por Daniel Rojas Medellín, abrió una investigación preliminar (Resolución 021551) contra la Fundación de Educación Superior San José por las presuntas anomalías en la entrega de títulos. La indagación cobija a directivos, representantes legales, consejeros, administradores, revisores fiscales y exsecretarios generales.

En su declaración, Pedraza también cuestionó al exmandatario Gustavo Petro por haber defendido a Guerrero en varias oportunidades, por mantenerla en un cargo público y por insistir en que fuera nombrada viceministra de Juventudes.

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“Lo doloroso es que hasta el último día del Gobierno del expresidente Gustavo Petro, él se dedicó a defenderla y a mantenerla como su delegada en el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar, en donde hay jóvenes que de verdad están consiguiendo de manera honesta sus títulos universitarios y profesores y profesoras que han defendido la educación como un derecho y no como un negocio para hacer trampas de este estilo”, añadió.