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La emoción de Valentín Escalante, el jugador argentino cedido en Unión Magdalena, al ver a su mamá en el estadio: “Gracias por cruzarte a la otra punta por estar”

El delantero que pertenece a San Lorenzo se llevó una bonita sorpresa al ver a su familia en el estadio Sierra Nevada previo al partido entre el equipo de Santa Marta y Barranquilla FC

El delantero argentino, que pertenece a San Lorenzo, jugó 21 minutos con su mamá en las gradas - Valentin Escalante/TikTok

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Valentín Escalante, jugador del Unión Magdalena de la segunda división del fútbol colombiano, publicó un video en donde se evidenció su emoción al ver a su madre luego de entrar al campo de juego del estadio Sierra Neveda de Santa Marta, al iniciar los ejercicios precompetitivos para el partido contra Barranquilla FC.

Tras el encuentro, Escalante compartió un mensaje en redes sociales: “Te amo y gracias por cruzarte a la otra punta por estar”. La publicación expuso el esfuerzo que tuvo que hacer la familia del jugador que pertenece a San Lorenzo de Argentina para llegar a Colombia y ver al delantero que ingresó en el segundo tiempo y sumó 21 minutos.

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En el partido, Barranquilla venció 1-2 a Unión Magdalena como visitante en Santa Marta por la octava fecha del Torneo BetPlay, tras un cierre de partido con dos goles en dos minutos que definieron el resultado.

El primer gol lo marcó Edmilson Herazo al minuto 28, con el que Barranquilla se fue al descanso arriba en el marcador y sostuvo la diferencia hasta el tramo final del encuentro. La igualdad llegó a través de Ruyery Blanco, que convirtió un penal al 73′, pero Darwin Torres anotó el tanto decisivo al 75′ para devolverle la ventaja al equipo barranquillero.

Escalante fue calificado con 6.5 por el portal SofaScore al tener únicamente 12 toques con el balón, completar una recuperación tener una precisión del 100% en los tres pases intentados en campo rival y no tener disparos.

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