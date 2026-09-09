Colombia

Caso Juliana Guerrero añade otro lío judicial: piden investigarla por presunta falsedad en documento público

Luego de que la activista cerca al petrismo aceptara cargos por el delito de fraude procesal en medio de un preacuerdo con la Fiscalía, el Ministerio Público solicitó a la justicia compulsar copias para una nueva pesquisa

- crédito @soy_juliana_g/Instagram
El Ministerio Público pidió que se investigue a Juliana Guerrero ante un posible delito de falsedad en documento público - crédito @soy_juliana_g/Instagram
Guardar

El procurador judicial designado por el Ministerio Público solicitó formalmente a la justicia compulsar copias para investigar a la activista de izquierda Juliana Guerrero por el presunto delito de falsedad en documento público.

La petición fue presentada oficialmente durante la audiencia del miércoles 9 de septiembre de 2026, en el proceso penal contra la joven que intentó ser viceministra de Igualdad en el gobierno de Gustavo Petro y acceder a un alto cargo directivo en la rama ejecutiva con certificados universitarios irregulares.

PUBLICIDAD

Durante la diligencia judicial, la procesada firmó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación mediante el cual aceptó formalmente su responsabilidad penal en el delito de fraude procesal.

En el acuerdo pactado entre las partes se estableció la degradación de su grado de participación a la condición de cómplice, fijando una pena propuesta de tres años de prisión con la posibilidad de ejecución condicional de la pena, además del pago de una multa económica y la correspondiente inhabilitación para ejercer cargos públicos en el Estado.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Juliana Guerrerofalsedad en documento públicoFiscalíaProcuraduríaFundación San JoséColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Excónsul de Gustavo Petro cuestionó a la izquierda tras condena en caso de Juliana Guerrero: “¿No les parece sospechoso el silencio?”

Tras conocerse la condena de tres años de prisión contra un exsecretario de la Fundación Universitaria San José por la expedición de títulos falsos, María Antonia Pardo lanzó duras críticas contra la activista

Excónsul de Gustavo Petro cuestionó a la izquierda tras condena en caso de Juliana Guerrero: “¿No les parece sospechoso el silencio?”

Sube la energía en la costa Caribe: Afinia cobrará $1.033 por kilovatio en septiembre

El gerente de la compañía atribuyó la presión financiera al comportamiento de los precios en el mercado mayorista y al crecimiento de la demanda, mientras organizaciones de usuarios compararon el valor con las tarifas de Air-e

Sube la energía en la costa Caribe: Afinia cobrará $1.033 por kilovatio en septiembre

EN VIVO - Sporting CP vs. Galatasaray: GOL de Luis Javier Suárez en la Uefa Champions League 2026-2027

El delantero de la selección Colombia volvió a adueñarse de la titular en el equipo de Lisboa, tras los rumores de su transferencia y marcar cuatro goles en los cinco primeros partidos

EN VIVO - Sporting CP vs. Galatasaray: GOL de Luis Javier Suárez en la Uefa Champions League 2026-2027

Pasajeros debieron pagar cobros indebidos por transbordos en varias zonas de Bogotá: TransMilenio aclaró lo que ocurrió

El pronunciamiento se dio tras la publicación de Infobae Colombia del 8 de septiembre de 2026, cuando pasajeros reportaron descuentos de otra tarifa plena en conexiones que antes se reconocían sin costo adicional

Pasajeros debieron pagar cobros indebidos por transbordos en varias zonas de Bogotá: TransMilenio aclaró lo que ocurrió

El Gobierno nacional proyecta 10 cárceles adicionales en Colombia: se harían “en las afueras de las ciudades”

La decisión fue informada por el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, que indicó que la bancada respaldó el avance de la construcción de los centros penales, comunicado por el ministro de Justicia, Iván Cancino

El Gobierno nacional proyecta 10 cárceles adicionales en Colombia: se harían “en las afueras de las ciudades”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Ella es Stephanie Fernández, la modelo colombiana que mantiene una relación con Zion Hwang, el influencer coreano que le pidió a Abelardo de la Espriella ayudarle con la nacionalidad

Ella es Stephanie Fernández, la modelo colombiana que mantiene una relación con Zion Hwang, el influencer coreano que le pidió a Abelardo de la Espriella ayudarle con la nacionalidad

Milena López reveló por qué se arrepiente de hacerse un diseño de sonrisa cuando entró a la televisión: “Fue el peor error”

Creador de contenido La Piquiña sufrió un intento de robo mientras hacía un en vivo en las calles de Cali: su sistema de seguridad intervino

Jorge Barón retó al padre Diego Jaramillo del Minuto de Dios a “farmear aura”: “Vamos a ver si me acepta una batalla”

Shakira y Maluma volvieron a unirse musicalmente con ‘Agua’, su primer tema juntos en ocho años

Deportes

EN VIVO - Sporting CP vs. Galatasaray: GOL de Luis Javier Suárez en la Uefa Champions League 2026-2027

EN VIVO - Sporting CP vs. Galatasaray: GOL de Luis Javier Suárez en la Uefa Champions League 2026-2027

Cúcuta Deportivo anunció el regreso a los entrenamientos de Jaime Peralta: el jugador había presionado su transferencia

La emoción de Valentín Escalante, el jugador argentino cedido en Unión Magdalena, al ver a su mamá en el estadio: “Gracias por cruzarte a la otra punta por estar”

La selección Colombia ya tiene el horario para su partido amistoso ante México por la fecha FIFA: cuándo, dónde ver en vivo

El Avellino, de la segunda división de Italia, presentó oferta oficial por James Rodríguez: un año de contrato y condiciones para la renovación