Caso Juliana Guerrero añade otro lío judicial: piden investigarla por presunta falsedad en documento público

El Ministerio Público pidió que se investigue a Juliana Guerrero ante un posible delito de falsedad en documento público - crédito @soy_juliana_g/Instagram

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El procurador judicial designado por el Ministerio Público solicitó formalmente a la justicia compulsar copias para investigar a la activista de izquierda Juliana Guerrero por el presunto delito de falsedad en documento público.

La petición fue presentada oficialmente durante la audiencia del miércoles 9 de septiembre de 2026, en el proceso penal contra la joven que intentó ser viceministra de Igualdad en el gobierno de Gustavo Petro y acceder a un alto cargo directivo en la rama ejecutiva con certificados universitarios irregulares.

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Durante la diligencia judicial, la procesada firmó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación mediante el cual aceptó formalmente su responsabilidad penal en el delito de fraude procesal.

En el acuerdo pactado entre las partes se estableció la degradación de su grado de participación a la condición de cómplice, fijando una pena propuesta de tres años de prisión con la posibilidad de ejecución condicional de la pena, además del pago de una multa económica y la correspondiente inhabilitación para ejercer cargos públicos en el Estado.

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