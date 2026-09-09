Creador de contenido La Piquiña sufrió un intento de robo mientras hacía un en vivo en las calles de Cali: su sistema de seguridad intervino

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El streamer colombiano conocido como La Piquiña sufrió un intento de robo en plena calle de Cali mientras realizaba una transmisión en vivo a través de su canal de Kick, pero sus equipos quedaron intactos gracias a un candado de seguridad que frustró la acción antes de que el presunto ladrón pudiera escapar con algún objeto.

El hecho quedó registrado en video y circuló ampliamente en redes sociales. En la grabación se observa cuando un sujeto llegó en motocicleta, frena intempestivamente e intenta aprovechar la exposición de los aparatos tecnológicos para llevárselos.

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Al percatarse de la situación, uno de los guardaespaldas que acompañaban al streamer reacciona y se ubica al frente, haciendo que el presunto delincuente se dé a la fuga. La Piquiña estaba acompañado por Belosmaki, un exparticipante del Desafío que no reaccionó al intento de hurto.

Un “setup” en la vía pública atrajo la atención de un delincuente

Dos creadores de contenido realizan una transmisión en vivo sobre arte callejero desde un puesto instalado en un mercado al aire libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como se pudo ver en el video, el creador de contenido había montado un estudio improvisado en plena vía pública, con computadores, monitores, cámaras e iluminación, para conectarse con su público en directo.

Ese despliegue de equipos costosos en un entorno abierto convirtió la transmisión en un blanco para la delincuencia. El intento se produjo con la audiencia conectada, lo que transformó un momento de entretenimiento en una escena de tensión en tiempo real.

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El episodio volvió a exponer los peligros a los que se enfrentan los influencers y streamers que trasladan sus producciones a espacios abiertos. La visibilidad de los equipos —iluminación, pantallas y cables en plena calle— funciona como un imán para quienes buscan oportunidades de hurto.

La Piquiña por poco es vícitma de los ladrones mientras realizaba una transmisión en vivo - crédito La Piquiña/Facebook

La Piquiña no resultó herido y sus equipos permanecieron intactos. La reacción del equipo de seguridad y del reportero presente fue determinante para que el intento no prosperara.

DJ Dutty en Cali no corrió con la misma suerte

El DJ Dutty perdió sus herramientas de trabajo en junio de 2026 tras un asalto ocurrido cuando regresaba con su esposa a su vivienda en el sector de San Antonio, en Cali. Los delincuentes lo rodearon en motocicletas, lo derribaron y se llevaron equipos valuados entre seis y siete millones de pesos colombianos.

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Alexánder Álvarez, nombre de pila y conocido por su trabajo musical en la Calle del Sabor, sufrió el ataque durante la madrugada del sábado 20 de junio, después de terminar su jornada laboral en ese punto turístico de la capital vallecaucana.

El artista viajaba en moto junto a su esposa cuando cuatro hombres, también movilizados en motocicletas, lo encerraron. Álvarez intentó proteger sus pertenencias, pero no pudo evitar el hurto debido a la cantidad de agresores.

El robo se presentó la madrugada del sábado 20 de junio, pero solo días después se conocieron los detalles del violento hurto que sufrió el DJ - crédito @djduttymixcali/IG

Entre los objetos robados había una computadora, una controladora, audífonos y otros accesorios que utiliza en sus presentaciones. La pérdida afecta de forma directa su actividad profesional, ya que se trata de elementos necesarios para desempeñarse como DJ.

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“Me hicieron caer”, relató Álvarez al recordar el momento en que fue interceptado. El músico afirmó que los atacantes lo golpearon mientras estaba en el suelo y aprovecharon su imposibilidad de defenderse para quitarle los equipos.

Las lesiones se concentraron principalmente en el rostro. El DJ sostuvo que su caso no es aislado y advirtió que otros trabajadores vinculados a la actividad nocturna de Cali también han sido víctimas de robos.

El músico describió una modalidad en la que grupos de delincuentes cercan a sus víctimas con varias motos. También denunció que algunos vehículos tendrían placas torcidas, borrosas o levantadas, una situación que, según dijo, dificulta su identificación.

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El artista pidió a la Alcaldía y a la Policía que refuercen los controles nocturnos, especialmente en las zonas transitadas por trabajadores del entretenimiento. “Debería haber un poquito más de control”, planteó al reclamar medidas frente a esos robos.