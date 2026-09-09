Jorge Barón retó al padre Diego Jaramillo del Minuto de Dios a “farmear aura”: “Vamos a ver si me acepta una batalla”

El conductor aprovechó las comparaciones que circulan entre internautas para plantear un duelo simbólico con el sacerdote - crédito @jorgebarontv/ TikTok

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Jorge Barón convirtió una antigua confusión de redes sociales en un reto al padre Diego Jaramillo. El presentador colombiano publicó un video en el que hizo una breve imitación del sacerdote y luego propuso una “batalla de aura” entre ambos, una expresión que se hizo popular en plataformas digitales para comparar la presencia, el carisma o la actitud que transmiten dos personas.

El video comenzó con Barón interpretando una oración asociada con el padre Jaramillo y el espacio televisivo El Minuto de Dios. Después de algunos segundos, el conductor interrumpió la escena y aclaró, con una de las frases que lo identifican desde hace décadas: “¡No! Yo soy Jorge Barón, ¡Entusiasmo!”.

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La publicación surgió después de que el presentador mostrara comentarios de usuarios que han confundido a las dos figuras públicas. Barón decidió responder a esa comparación desde el humor y afirmó que conoce la diferencia entre los estilos y trayectorias de ambos, aunque aprovechó la tendencia para plantear un encuentro digital.

Jorge Barón desafió al padre Diego Jaramillo tras los comentarios que los confunden - crédito @jorgebarontv/ Instagram

La confusión entre Jorge Barón y Diego Jaramillo ha sido mencionada por algunos internautas en publicaciones relacionadas con los dos personajes. Mientras Barón ha construido una carrera vinculada a la televisión y al entretenimiento, Jaramillo es reconocido por su trayectoria religiosa y por su participación durante años en contenidos de orientación católica.

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El conductor tomó esos comentarios como punto de partida para grabar un video de tono humorístico. Tras mostrar algunas de las reacciones de usuarios, expresó su interés en llevar la conversación a una dinámica propia de las redes sociales.

“Vamos a ver si el padre Jaramillo me acepta una batalla de aura”, propuso Barón. La invitación dejó abierta la posibilidad de que el sacerdote responda al reto, que reúne a dos figuras conocidas por generaciones de colombianos desde espacios muy diferentes.

La publicación despertó comentarios entre los seguidores del presentador, quienes destacaron la referencia a la similitud que algunos usuarios han planteado en internet. También hubo expectativa por conocer si Diego Jaramillo acepta participar en el intercambio propuesto por Barón.

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“Ahora falta una batalla de aura de petro vs abelardo”, “la patadita de la buena suerte para el padre Jaramillo 😂“, ”como que una batalla de aura JAJAJAJA😂“, ”A Jorge no lo atropella la tecnología 😅“, ”Igual los dos son leyendas en Colombia ☺️“, ”seria una batalla titanica, por favor Dios no lo permitas", (Sic), dicen las reacciones en el video.

Por ahora, Diego Jaramillo no se ha pronunciado sobre el reto. La respuesta del sacerdote definirá si la broma de Jorge Barón se queda en una publicación o se convierte en un encuentro compartido en redes sociales.