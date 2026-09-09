Colombia

Jorge Barón retó al padre Diego Jaramillo del Minuto de Dios a “farmear aura”: “Vamos a ver si me acepta una batalla”

El conductor aprovechó las comparaciones que circulan entre internautas para plantear un duelo simbólico con el sacerdote

El conductor aprovechó las comparaciones que circulan entre internautas para plantear un duelo simbólico con el sacerdote - crédito @jorgebarontv/ TikTok

Guardar

Jorge Barón convirtió una antigua confusión de redes sociales en un reto al padre Diego Jaramillo. El presentador colombiano publicó un video en el que hizo una breve imitación del sacerdote y luego propuso una “batalla de aura” entre ambos, una expresión que se hizo popular en plataformas digitales para comparar la presencia, el carisma o la actitud que transmiten dos personas.

El video comenzó con Barón interpretando una oración asociada con el padre Jaramillo y el espacio televisivo El Minuto de Dios. Después de algunos segundos, el conductor interrumpió la escena y aclaró, con una de las frases que lo identifican desde hace décadas: “¡No! Yo soy Jorge Barón, ¡Entusiasmo!”.

PUBLICIDAD

La publicación surgió después de que el presentador mostrara comentarios de usuarios que han confundido a las dos figuras públicas. Barón decidió responder a esa comparación desde el humor y afirmó que conoce la diferencia entre los estilos y trayectorias de ambos, aunque aprovechó la tendencia para plantear un encuentro digital.

Jorge Barón desafió al padre Diego Jaramillo tras los comentarios que los confunden - crédito @jorgebarontv/ Instagram
Jorge Barón desafió al padre Diego Jaramillo tras los comentarios que los confunden - crédito @jorgebarontv/ Instagram

La confusión entre Jorge Barón y Diego Jaramillo ha sido mencionada por algunos internautas en publicaciones relacionadas con los dos personajes. Mientras Barón ha construido una carrera vinculada a la televisión y al entretenimiento, Jaramillo es reconocido por su trayectoria religiosa y por su participación durante años en contenidos de orientación católica.

PUBLICIDAD

El conductor tomó esos comentarios como punto de partida para grabar un video de tono humorístico. Tras mostrar algunas de las reacciones de usuarios, expresó su interés en llevar la conversación a una dinámica propia de las redes sociales.

“Vamos a ver si el padre Jaramillo me acepta una batalla de aura”, propuso Barón. La invitación dejó abierta la posibilidad de que el sacerdote responda al reto, que reúne a dos figuras conocidas por generaciones de colombianos desde espacios muy diferentes.

La publicación despertó comentarios entre los seguidores del presentador, quienes destacaron la referencia a la similitud que algunos usuarios han planteado en internet. También hubo expectativa por conocer si Diego Jaramillo acepta participar en el intercambio propuesto por Barón.

“Ahora falta una batalla de aura de petro vs abelardo”, “la patadita de la buena suerte para el padre Jaramillo 😂“, ”como que una batalla de aura JAJAJAJA😂“, ”A Jorge no lo atropella la tecnología 😅“, ”Igual los dos son leyendas en Colombia ☺️“, ”seria una batalla titanica, por favor Dios no lo permitas", (Sic), dicen las reacciones en el video.

Por ahora, Diego Jaramillo no se ha pronunciado sobre el reto. La respuesta del sacerdote definirá si la broma de Jorge Barón se queda en una publicación o se convierte en un encuentro compartido en redes sociales.

Temas Relacionados

Jorge Barónpadre Diego JaramilloBatalla de auraColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Excónsul de Gustavo Petro cuestionó a la izquierda tras condena en caso de Juliana Guerrero: “¿No les parece sospechoso el silencio?”

Tras conocerse la condena de tres años de prisión contra un exsecretario de la Fundación Universitaria San José por la expedición de títulos falsos, María Antonia Pardo lanzó duras críticas contra la activista

Excónsul de Gustavo Petro cuestionó a la izquierda tras condena en caso de Juliana Guerrero: “¿No les parece sospechoso el silencio?”

Juliana Guerrero aceptó que usó títulos falsos de la Fundación Universitaria San José y así reaccionaron los políticos: “El que la hace la paga”

María Fernanda Cabal, Jennifer Pedraza y Andrés Forero se pronunciaron en X tras conocerse el acuerdo de la audiencia judicial de este miércoles 9 de septiembre

Juliana Guerrero aceptó que usó títulos falsos de la Fundación Universitaria San José y así reaccionaron los políticos: “El que la hace la paga”

Día del amor y la amistad: estos son los regalos que más dan los colombianos, según estudio

Fenalco reportó que el 40% planea gastar entre $50.000 y $100.000, mientras el 23% destina de $100.000 a $200.000 y el 15% supera los $200.000

Día del amor y la amistad: estos son los regalos que más dan los colombianos, según estudio

Condenaron a alias El Zarco, cabecilla de las disidencias de las Farc en Tolima, por 13 homicidios, incluido un firmante de paz

Se le atribuye crímenes de firmantes de paz, integrantes de la población Lgbtiq y de personas señaladas de oponer al actuar delictivo del grupo armado ilegal

Condenaron a alias El Zarco, cabecilla de las disidencias de las Farc en Tolima, por 13 homicidios, incluido un firmante de paz

Estudio confirmaría el fracaso de la Paz Total de Petro: grupos armados ilegales crecieron en un 90% y se dispararon los desplazamientos forzados y las desapariciones

A la lista de delitos también se suman atentados contra la fuerza pública y reclutamiento armado de menores de edad, de acuerdo con dos informes por parte de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines por una Cooperación para la Paz y la Coordinación Colombia, Europa y Estados Unidos

Estudio confirmaría el fracaso de la Paz Total de Petro: grupos armados ilegales crecieron en un 90% y se dispararon los desplazamientos forzados y las desapariciones
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Creador de contenido La Piquiña sufrió un intento de robo mientras hacía un en vivo en las calles de Cali: su sistema de seguridad intervino

Creador de contenido La Piquiña sufrió un intento de robo mientras hacía un en vivo en las calles de Cali: su sistema de seguridad intervino

Shakira y Maluma volvieron a unirse musicalmente con ‘Agua’, su primer tema juntos en ocho años

Yina Calderón lanzó fuerte crítica a los participantes de ‘La casa de los famosos’ por los en vivos: “No les está saliendo trabajo”

Ataque digital a ‘La Banda del Aventurero’,el proyecto en honor a Yeison Jiménez, reveló su manager: “Pronto volveremos”

Jorge Barón le pidió al alcalde Galán ser la voz oficial del metro de Bogotá: “¡Eeeentusiasmooo!”

Deportes

El Avellino, de la segunda división de Italia, presentó oferta oficial por James Rodríguez: un año de contrato y condiciones para la renovación

El Avellino, de la segunda división de Italia, presentó oferta oficial por James Rodríguez: un año de contrato y condiciones para la renovación

El colombiano Yáser Asprilla recibió multa por insólito motivo con el Girona de España: “Dios tiene el control”

EN VIVO - Sporting CP vs. Galatasaray: siga aquí el debut de Luis Suárez y Davinson Sánchez en la Uefa Champions League 2026-2027

James Rodríguez estaría por fuera del top 100 de los mejor cotizados de la Serie B italiana: estos son los más valiosos

Marino Hinestroza tuvo fuerte cruce con el argentino Emanuel Olivera en el Santa Fe vs. Vasco: “Cagón”