Colombia

Colpensiones no tendría dinero para pagar las pensiones de 10 millones de empleados en 2027: el Ministerio del Trabajo planteó la solución

Desde el año entrante, la entidad estatal asumirá un papel central y gestionará los aportes de más personas bajo el nuevo modelo legal de la reforma pensional, en medio de dudas sobre la magnitud de los recursos necesarios para cumplir sus obligaciones

Natalia López, ministra del Trabajo, indicó que "el sector tendría un déficit de $4,84 billones para 2027, concentrado principalmente en Colpensiones y el pago de pensiones" - crédito Congreso de la República
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La reforma pensional convertirá a Colpensiones en el fondo de pensiones más grande de Colombia desde 2027, según explicó la ministra del Trabajo, Natalia López, en el Congreso de la República. La funcionaria afirmó que la entidad pasará de 3.000.000 de cotizantes a 10.200.000 con la entrada en vigor del nuevo régimen entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de ese año.

Como se recordará, Colpensiones concentrará la cotización obligatoria hasta 2,3 salarios mínimos mensuales legales vigentes y será el único pagador de mesadas para las personas se pensionen bajo el nuevo modelo legal. López también señaló que en 2027 el cambio implicará traslados por $5,52 billones y aportes de las aseguradoras por $4,15 billones.

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La entidad presentó el cambio como una redefinición de su papel dentro del sistema pensional. Además, las transferencias mensuales a los jubilados provendrán de manera exclusiva del fondo público. La regla aplicará a las personas que se pensionen bajo el nuevo esquema previsto en la reforma.

El auxilio funerario de Colpensiones será equivalente al último salario base de cotización o a la última pensión recibida por el fallecido - crédito Colpensiones/Colprensa
Colpensiones es la entidad pública del Estado en Colombia encargada de administrar el régimen de pensiones del sector público y privado bajo el Régimen de Prima Media - crédito Colpensiones/Colprensa

El faltante en el Presupuesto General de la Nación que se asocia a Colpensiones

Natalia López precisó que el déficit total del Ministerio de Trabajo asciende a $4,8 billones y que se concentra, sobre todo, en Colpensiones y en el pago de las pensiones. También diferenció esa cifra del déficit de las entidades adscritas.

“El déficit total de las entidades adscritas es de 652.000 millones, principalmente, concentrados en el Sena”, dijo la ministra. En esa misma intervención pidió al Congreso respaldar la financiación del faltante para asegurar la continuidad de las obligaciones de la cartera.

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Después, la funcionaria precisó otra cifra sobre la brecha fiscal. “Es importante diferenciar las dos vigencias. Para 2026 existen $5,4 billones apropiados sin situación de fondo”, anotó.

Añadió que la disponibilidad para 2026 no resuelve por sí sola las necesidades de pago. Explicó que el Ministerio del Trabajo solicitó recursos al Ministerio de Hacienda para garantizar el pago de las pensiones del Régimen de Prima Media en noviembre y diciembre.

Natalia López, ministra del Trabajo, dijo que "hemos hecho la solicitud al Ministerio de Hacienda para garantizar el pago de las pensiones de los meses del régimen de prima media de noviembre y diciembre de este año" - crédito Congreso de la República

De igual manera, la ministra también desglosó la base presupuestaria prevista para 2027. “Y para 2027, Hacienda confirmó una cuota de funcionamiento de $58,17 billones, aproximadamente $41 billones para Colpensiones y $17 billones para el Fopep”, afirmó. Mencionó otra cifra sobre el faltante.

“Esta distribución deja el faltante de $4,84 billones frente a la necesidad estimada que tiene Colpensiones para el año 2027”, declaró, después de referirse también a un déficit de $4,86 billones.

Cómo funcionará el esquema en el que Colpensiones pagará una sola mesada

La transformación operará con la entrada en vigencia de la Ley 2381 de 2024. Desde abril de 2027, la primera franja de cotización de cada trabajador, hasta 2,3 salarios mínimos mensuales legales vigentes, irá de forma obligatoria a Colpensiones.

Con el salario mínimo vigente en 2026, ese tope equivale a $4.027.081, aunque el valor definitivo para 2027 dependerá del salario mínimo que se fije para ese año.

La Cámara de Representantes debe subsanar el trámite de nueve artículos de la reforma pensional - crédito Luisa González/Reuters
La Cámara de Representantes debe subsanar el trámite de nueve artículos de la reforma pensional - crédito Luisa González/Reuters

Quienes ganen por encima de ese límite seguirán cotizando sobre la totalidad de su ingreso. La parte que exceda los 2,3 salarios mínimos mensuales legales vigentes irá al Componente Complementario de Ahorro Individual.

Dicho tramo será gestionado por las Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual (Accai), conocidas como fondos privados de pensión (AFP). El sistema conservará un tope máximo de cotización de 25 salarios mínimos mensuales.

También mantendrá un aporte total del 16% del ingreso base de cotización. De ese porcentaje, 12% estará a cargo del empleador y 4% a cargo del trabajador.

Aunque los aportes se repartirán entre el componente público y el complementario durante la vida laboral, el pensionado no recibirá dos pagos separados al retirarse. Colpensiones integrará esos recursos y hará un solo giro mensual a quienes se pensionen bajo el nuevo régimen.

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