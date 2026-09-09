Colombia

Resultados Super Astro Sol hoy 9 de septiembre: verifique el signo ganador

El primer sorteo del día, ya cuenta con sus números ganadores. Consulta si eres uno de los afortunados participantes

Con la lotería de Super Astro puedes ganar desde los dos aciertos. (Infobae)
Con la lotería de Super Astro puedes ganar desde los dos aciertos. (Infobae)
Guardar

Súper Astro Sol compartió los resultados ganadores de su más reciente sorteo, celebrado este miércoles 9 de septiembre de 2026. Este popular juego le da la probabilidad de ganar hasta 42.000 veces la cantidad de su apuesta. Descubra si fue uno de los ganadores del chance de hoy.

Resultados del Súper Astro Sol

Fecha:miércoles 9 de septiembre de 2026.

PUBLICIDAD

Número ganador: 5281.

Signo ganador: Virgo.

En que horario sale Súper Astro

Súper Astro tiene dos sorteos que se juegan prácticamente todos los días de la siguiente manera:

El Súper Astro Sol se celebra de lunes a sábado a las 16:00 horas. El Súper Astro Luna que se celebra de lunes a viernes a las 22:50 horas, los sábados a las 22:45 horas y los domingos, así como días festivos, a las 20:30 horas.

Recuerde que solo se tiene un lapso de un año, contando a partir del día en que se realizó el sorteo, para cobrar el premio, de no hacerlo se perderá.

PUBLICIDAD

Para exigir el dinero se tiene que presentar el tiquete original sin enmendaduras y alteraciones, con las letras claras y legibles; también una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%; y el formato SIPLAFT totalmente diligenciado que puedes encontrar en un punto de venta.

¿Cómo jugar el Súper Astro?

Los pasos para jugar por los premios del Super Astro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios del Super Astro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para participar y tener la posibilidad de ganar uno de los miles de millones de pesos en premios del Súper Astro, primero se tiene que acercar a cualquiera de los puntos de venta de Su Red o Super Giros. O si se prefiere hacerlo en línea, se puede ingresar a la página oficial o descargar la aplicación de cualquiera de los dos distribuidores autorizados.

Posteriormente, se tienes que elegir la combinación ganadora la cual debe estar conformada por cuatro cifras del 0 al 9 más un signo zodiacal. También se puedes elegir los 12 signos zodiacales para aumentar las posibilidades de ganar.

Ya con la apuesta definida, hay que realizar el pago que va desde los 500 pesos hasta los 10 mil pesos por tiquete. Mientras mayor sea el pago, el premio por resultar ganador será más grande.

Para ganar el premio mayor, los cuatro números y el signo de la apuesta tiene que coincidir con los resultados del día, sin embargo, se tiene la posibilidad de obtener alguna recompensa desde los dos aciertos.

El premio mayor, es decir, para aquel que haya atinado las cuatro cifras y el signo, se define multiplicando 42 mil veces el monto apostado. Para quien atinó a tres de las cifras más el signo el dinero entregado se definirá multiplicando mil veces el monto apostado. Mientras que para aquel que atinó a dos cifras más el signo el premio ascenderá a 100 veces el monto apostado.

Cabe mencionar que los premios menores a 182 UVT ($8.565.830) serán pagados en los puntos de venta autorizados de cada distribuidor. Mientras que los premios iguales o mayores a 182 UV, el ganador deberá acercarse a un punto de venta SuRed o Super Giros para formalizarse como ganador, posteriormente el premio será pagado en las oficinas del Banco de Occidente a través de un cheque.

¿Qué impuestos se aplican en Súper Astro?

Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los premios del Súper Astro están sujetos principalmente a dos impuestos:

Una retención en la fuente del 20%, que se aplica únicamente a premios iguales o superiores a 48 UVT (aproximadamente $1.709.136 a $2.259.120 pesos, según la fuente). Esta retención corresponde a un impuesto sobre los premios ganados en juegos de suerte y azar.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) o impuesto 4x1000, que se cobra sobre las transacciones financieras realizadas al momento de la consignación o retiro del dinero del premio. Este impuesto es indirecto y lo asume el beneficiario del premio.

Además, para premios mayores a 182 UVT (alrededor de $6.600.000 o $8.500.000 según distintas referencias), el cobro se realiza por transferencia bancaria, aplicándose estos descuentos antes de que el ganador reciba el monto neto. Estos impuestos son obligatorios y se retienen en la fuente para garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales en Colombia.

Temas Relacionados

Super Astro SolSuper AstroResultado Super Astro SolAstro Sol hoyLoterías de Colombiacolombia-noticiascolombia-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Excónsul de Gustavo Petro cuestionó a la izquierda tras condena en caso de Juliana Guerrero: “¿No les parece sospechoso el silencio?”

Tras conocerse la condena de tres años de prisión contra un exsecretario de la Fundación Universitaria San José por la expedición de títulos falsos, María Antonia Pardo lanzó duras críticas contra la activista

Excónsul de Gustavo Petro cuestionó a la izquierda tras condena en caso de Juliana Guerrero: “¿No les parece sospechoso el silencio?”

Sporting CP venció 3-1 a Galatasaray en la Uefa Champions League: así fue el gol del colombiano Luis Javier Suárez

Los dos jugadores de la selección Colombia fueron titulares con sus respectivos clubes, el goleador samario estuvo en cancha hasta el minuto 74, mientras que Dávinson Sánchez estuvo en cancha todo el juego con su club turco

Sporting CP venció 3-1 a Galatasaray en la Uefa Champions League: así fue el gol del colombiano Luis Javier Suárez

Herencia de Yeison Jiménez: este habría sido el episodio que desató el pleito legal entre sus familiares

La restricción de acceso a la madre del fallecido cantante a su predio en los Llanos Orientales habría detonado las acciones judiciales contra el manejo del patrimonio del cantante

Herencia de Yeison Jiménez: este habría sido el episodio que desató el pleito legal entre sus familiares

Jennifer Pedraza celebró la condena de Juliana Guerrero y pidió investigar otros casos de títulos falsos: “Ha tenido que confesar”

La congresista investigó durante más de un año las irregularidades sobre los títulos académicos que tramitó la joven, que aspiraba a ser viceministra de Juventudes en el gobierno del entonces presidente Gustavo Petro

Jennifer Pedraza celebró la condena de Juliana Guerrero y pidió investigar otros casos de títulos falsos: “Ha tenido que confesar”

Presupuesto de 2027: comisiones económicas definen fecha y hora para debatir sobre los $634,9 billones que propone el Gobierno

El Congreso deberá definir el monto consolidado del presupuesto antes del 15 de septiembre de 2026, de acuerdo con el cronograma establecido para el trámite de la ley de apropiaciones

Presupuesto de 2027: comisiones económicas definen fecha y hora para debatir sobre los $634,9 billones que propone el Gobierno
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Herencia de Yeison Jiménez: este habría sido el episodio que desató el pleito legal entre sus familiares

Herencia de Yeison Jiménez: este habría sido el episodio que desató el pleito legal entre sus familiares

Ella es Stephanie Fernández, la modelo colombiana que mantiene una relación con Zion Hwang, el influencer coreano que le pidió a Abelardo de la Espriella ayudarle con la nacionalidad

Milena López reveló por qué se arrepiente de hacerse un diseño de sonrisa cuando entró a la televisión: “Fue el peor error”

Creador de contenido La Piquiña sufrió un intento de robo mientras hacía un en vivo en las calles de Cali: su sistema de seguridad intervino

Jorge Barón retó al padre Diego Jaramillo del Minuto de Dios a “farmear aura”: “Vamos a ver si me acepta una batalla”

Deportes

Sporting CP venció 3-1 a Galatasaray en la Uefa Champions League: así fue el gol del colombiano Luis Javier Suárez

Sporting CP venció 3-1 a Galatasaray en la Uefa Champions League: así fue el gol del colombiano Luis Javier Suárez

Cúcuta Deportivo anunció el regreso a los entrenamientos de Jaime Peralta: el jugador había presionado su transferencia

La emoción de Valentín Escalante, el jugador argentino cedido en Unión Magdalena, al ver a su mamá en el estadio: “Gracias por cruzarte a la otra punta por estar”

La selección Colombia ya tiene el horario para su partido amistoso ante México por la fecha FIFA: cuándo, dónde ver en vivo

El Avellino, de la segunda división de Italia, presentó oferta oficial por James Rodríguez: un año de contrato y condiciones para la renovación