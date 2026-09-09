Shakira y Maluma volvieron a unirse musicalmente con ‘Agua’, su primer tema juntos en ocho años

Después de ocho años vuelven a colaborar juntos Maluma y Shakira en una canción - crédito @shakira/IG

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Shakira y Maluma anuncian una nueva colaboración titulada Agua, con fecha de lanzamiento confirmada para el 17 de septiembre de 2026.

El cantante colombiano construyó el anuncio en dos actos a través de sus historias de Instagram. En el primero, publicó una fotografía artística en contraluz: dos siluetas —una femenina de pie, con el cabello largo suelto, y una masculina sentada en una silla— frente a una ventana con luz cálida y cortinas de estampado de tigre.

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La identidad de la artista quedó deliberadamente oculta, con una sola pregunta lanzada a sus seguidores: “Adivinen…”. La imagen generó especulación inmediata. El texto al pie de la historia no dejaba dudas sobre la magnitud del anuncio: “Mañana anuncio nueva colaboración”, acompañado de emojis de alerta y fuego.

Maluma generó expectativa con el lanzamiento de una nueva canción acompañado de una silueta femenina - crédito @maluma/IG

Shakira aparece como “la reina” en la revelación oficial

Horas después, Maluma publicó la fotografía promocional oficial. En ella, Shakira aparece de pie junto al artista, quien permanece sentado en la misma silla de la imagen anterior.

Ella viste un conjunto de encaje blanco de una sola pieza con escote pronunciado y piernas al descubierto. Él lleva un traje blanco abierto al pecho, con sus tatuajes visibles en brazos y torso.

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El fondo de la producción visual replica el escenario de la primera historia: las mismas cortinas de estampado de tigre, ahora completamente iluminadas en tonos cálidos anaranjados. El suelo refleja ambas figuras como si estuviera cubierto de agua, un detalle que conecta directamente con el título del sencillo.

El artista reveló a las pocas horas que la colaboración será con la fiel y eterna Shakira - crédito @maluma/IG

Esta revelación estuvo acompañada por el texto: “Nos fuimos mundial!! Con la reina”, junto a la bandera de Colombia y dos emojis de globo terráqueo. Al pie de la fotografía, la leyenda identifica a los protagonistas: “@maluma y shakira”.

El nombre de la canción y la fecha de estreno cierran la historia: Agua, con lanzamiento el 17 de septiembre de 2026. No se revelaron detalles sobre el sello discográfico ni el equipo de producción.

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No es la primera vez que los dos artistas colombianos comparten créditos. Ya habían colaborado en Chantaje (2016) y Clandestino (2018), canciones que acumularon miles de millones de reproducciones en plataformas de streaming y consolidaron su química musical ante el público global.