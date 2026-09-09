El Gobierno nacional proyecta 10 cárceles adicionales en Colombia: se harían “en las afueras de las ciudades”

Desde el Ministerio de Justicia se confirmó la construcción de 10 cárceles, como parte de la política carcelaria del presidente Abelardo de la Espriella - crédito @MinjusticiaCo/X

Guardar

El presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, aseguró que el gobierno de Abelardo de la Espriella ya avanza con los planes de la construcción de 10 centros penitenciarios en zonas apartadas del país, tras una reunión de la bancada conservadora con el ministro de Justicia, Iván Cancino.

Según Cepeda, desde la colectividad vieron con buenos ojos la medida que, además, contó con la petición de que los nuevos centros penitenciarios no se ubiquen dentro de las ciudades. Según Cepeda, los congresistas conservadores plantearon que las obras se hagan en las afueras para reducir los riesgos de seguridad en áreas urbanas.

PUBLICIDAD

De hecho, se conoció que el jefe de la cartera de Justicia “expresó que sí y así lo estaba concibiendo”, en cuanto a las locaciones de los centros carcelarios.

“El ministro salió con un gran aplauso, sobre todo por su enfoque sobre la justicia”, dijo Cepeda al referirse al encuentro.

Noticia en desarrollo...