Presupuesto de 2027: comisiones económicas definen fecha y hora para debatir sobre los $634,9 billones que propone el Gobierno

El Congreso deberá definir el monto consolidado del presupuesto antes del 15 de septiembre de 2026 - crédito Luisa González/Reuters

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Las comisiones económicas del Congreso de la República sesionarán de manera conjunta el lunes 14 de septiembre a las 2:00 p. m. para debatir y votar la fijación del monto definitivo del Presupuesto General de la Nación para 2027.

La citación fue confirmada por el presidente de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, Alexander Harley Bermúdez, con el fin de avanzar en la primera etapa del trámite legislativo antes de que venza el plazo máximo fijado por la ley presupuestal.

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De acuerdo con el cronograma normativo que rige al Poder Legislativo, el monto consolidado de la ley de apropiaciones de la nación debe quedar definido obligatoriamente antes del 15 de septiembre de 2026.

Una vez aprobada esta cifra global por los congresistas que integran las comisiones senatoriales y de Cámara, la ponencia del proyecto pasará inmediatamente a su primer debate unificado, procedimiento que debe ser votado en su totalidad antes del cierre de dicho mes para dar paso a las discusiones decisivas en las plenarias de ambas corporaciones durante las primeras semanas de octubre.

Las comisiones económicas se reunirán el 14 de septiembre para definir el monto global de un presupuesto que asciende a $634,9 billones - crédito @CamaraColombia/X

El proyecto de ley radicado ante la corporación por la administración del presidente Abelardo de la Espriella contempla un monto total de $634,9 billones para el ejercicio fiscal de 2027.

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¿En qué se gastarán los $634,9 billones del Presupuesto 2027?

Esta propuesta económica representa un incremento de aproximadamente $59,9 billones frente a los montos iniciales proyectados en la vigencia del año anterior, recursos que estarán orientados de manera prioritaria al pago de obligaciones acumuladas, el cubrimiento de pasivos institucionales y el saneamiento general de las finanzas de la nación.

Desde la vocería oficial del Ministerio de Hacienda, liderada por Miguel Gómez Martínez, se precisó que la mayor parte del incremento en la propuesta presupuestal responde a la necesidad de respaldar compromisos que habían quedado desfinanciados en sectores clave de la administración pública.

Entre estos rubros destacan la salud, el sistema general de pensiones, el ajuste salarial de los empleados públicos del orden nacional y las transferencias requeridas para cubrir de forma definitiva el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles en el mercado local.

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El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, plantea un presupuesto de $634,9 billones, con $155,4 billones destinados al servicio de la deuda pública - crédito @miguel_gomez_m/X

Adicionalmente, uno de los componentes de gasto con mayor asignación de recursos dentro del documento presentado a consideración del Congreso de la República corresponde al servicio de la deuda pública, el cual alcanzará los $155,4 billones para 2027.

La iniciativa económica contempla también las partidas de emergencia requeridas para atender la reconstrucción de las zonas afectadas por el reciente terremoto registrado en el territorio nacional, así como una partida especial de $20,9 billones destinados a la ejecución continua de los compromisos derivados del Acuerdo de Paz a través de 48 entidades ejecutoras del Estado.

En lo relativo a la estrategia de financiación del plan de gastos estatales, el Gobierno nacional confirmó formalmente que no recurrirá a la radicación de una nueva propuesta de reforma tributaria ante las comisiones del Senado y la Cámara.

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En su lugar, el equipo económico oficial le apuesta a un fortalecimiento de los mecanismos de recaudo tributario y a la lucha contra la evasión a cargo de la administración de impuestos, de la mano con la aplicación estricta de un plan de austeridad sobre los gastos de funcionamiento no esenciales dentro del aparato público.

Para 2027, el Gobierno propone destinar $155,4 billones al cumplimiento de estas obligaciones - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Las proyecciones del marco fiscal de mediano plazo entregadas por el Ejecutivo contemplan un techo para el déficit fiscal de hasta el 9,4% del Producto Interno Bruto (PIB) para la vigencia de 2027.

La ruta planteada por los técnicos del Ministerio de Hacienda proyecta una reducción gradual de esta cifra en las siguientes vigencias hasta ubicarse en niveles cercanos al 2,3% del PIB en los años posteriores, con el propósito fundamental de estabilizar los indicadores de la deuda pública nacional frente a las agencias internacionales.

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Fecha en la que se deberá aprobar el Presupuesto General de la Nación 2027

El cronograma legal estipula que, tras la discusión y votación del monto global en la jornada del lunes 14 de septiembre, las comisiones económicas continuarán de forma ininterrumpida con el estudio de las ponencias sectoriales de inversión.

Una vez definido el monto global, las comisiones económicas continuarán con el estudio de las ponencias sectoriales - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Las plenarias del Senado de la República y la Cámara de Representantes iniciarán sus discusiones a partir del 1 de octubre y tendrán como fecha límite el 20 de octubre de 2026 para conciliar el texto definitivo y aprobar la ley general de presupuesto que regirá la asignación de recursos públicos durante el próximo año.