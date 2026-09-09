Colombia

Pasajeros debieron pagar cobros indebidos por transbordos en varias zonas de Bogotá: TransMilenio aclaró lo que ocurrió

El pronunciamiento se dio tras la publicación de Infobae Colombia del 8 de septiembre de 2026, cuando pasajeros reportaron descuentos de otra tarifa plena en conexiones que antes se reconocían sin costo adicional

La tarjeta TransMiPass será la nueva opción mensual de pago en el Sitp desde marzo de 2025 - crédito Bogotá. Gov
Transmilenio atribuyó los cobros indebidos en transbordos con tarjeta TuLlave a fallas tecnológicas puntuales en la parametrización del sistema - crédito Bogotá. Gov
Guardar

TransMilenio atribuyó a fallas tecnológicas puntuales los cobros indebidos que algunos usuarios de la tarjeta TuLlave reportaron al realizar transbordos dentro del plazo de 125 minutos. La empresa aseguró a Infobae Colombia que no ha modificado las reglas del beneficio tarifario vigentes desde febrero de 2025 y que adelanta ajustes para restablecer su operación habitual.

El pronunciamiento llegó después de la denuncia publicada por Infobae Colombia el martes 8 de septiembre de 2026. Usuarios del sistema reportaron que, en recorridos que antes les permitían hacer conexiones sin un nuevo cobro, los validadores marcaron “transbordo no válido” y descontaron otra vez la tarifa plena.

PUBLICIDAD

La entidad reconoció que durante la semana (finales de agosto e inicios de septiembre de 2026) anterior algunos pasajeros no recibieron el transbordo a cero pesos en determinados puntos de la ciudad. Según explicó, el problema se originó durante el despliegue de un proceso tecnológico que produjo interferencias en la parametrización del sistema.

Gracias a la tarjeta TuLlave los bogotanos se pueden movilizar entre TransMilenio y Sitp
La empresa aseguró que no cambió las reglas del beneficio tarifario y que el plazo de transbordo sigue siendo de 125 minutos desde febrero de 2025 - crédito Colprensa

TransMilenio dice que no cambió las condiciones del beneficio

La empresa de transporte TransMilenio afirmó que las condiciones de uso del beneficio se mantienen sin cambios desde febrero de 2025, cuando la ventana para realizar transbordos pasó de 110 a 125 minutos. El plazo equivale a dos horas y cinco minutos y se cuenta desde la primera validación de ingreso al sistema.

PUBLICIDAD

La empresa indicó que los usuarios pueden realizar hasta dos transbordos dentro de ese período, siempre que cumplan con las condiciones aplicables. El beneficio funciona en el sistema integrado, que reúne los servicios troncales de TransMilenio, los buses TransMiZonal y TransMiCable.

El valor de la tarifa para esos componentes es de $3.550 durante todo el día en 2026. El primer ingreso se cobra a tarifa plena y, a partir de ese momento, el sistema debe reconocer los transbordos habilitados sin un descuento adicional, siempre que la tarjeta sea personalizada y la conexión cumpla las reglas operativas.

“No se han realizado modificaciones a esta medida”, señaló la empresa en la respuesta enviada a Infobae Colombia. La compañía de transporte precisó que las fallas detectadas no corresponden a una nueva directriz sobre rutas o paraderos, como temían algunos de los usuarios que expusieron sus casos.

Cuáles son los beneficios de la tarjeta Tu llave para los estudiantes - crédito Transmilenio
Los usuarios del sistema reportaron que algunos validadores marcaron “transbordo no válido” y cobraron otra vez la tarifa plena dentro del tiempo habilitado - crédito TransMilenio

La entidad aseguró que trabaja en los ajustes necesarios para mejorar la parametrización de los equipos, por lo que indicó en su comunicado que: “Actualmente se adelantan los ajustes necesarios en la parametrización del sistema, con el propósito de restablecer su funcionamiento habitual”.

¿En qué casos aplica y no aplica el transbordo?

Para obtener el beneficio, el pasajero debe contar con una tarjeta TuLlave personalizada. TransMilenio aclaró que las tarjetas sin personalizar no tienen acceso a la tarifa integrada, por lo que sus titulares pagan el valor completo del pasaje en cada validación.

La ventana de 125 minutos empieza a correr cuando el usuario valida su tarjeta en los torniquetes de una estación o portal, en los accesos de los buses troncales, en TransMiZonal o en TransMiCable. Si el pasajero intenta hacer una nueva validación después de que vence el plazo, el sistema la registra como un viaje independiente y cobra nuevamente la tarifa plena.

Las condiciones expuestas por la empresa establecen que el beneficio aplica en conexiones entre servicios zonales y en transbordos desde un servicio troncal hacia uno zonal. No se aplica entre servicios troncales ni entre servicios duales.

Tampoco se reconoce en trayectos realizados bajo la secuencia TransMilenio, TransMiZonal y nuevamente los articulados de TransMilenio. Estas limitaciones hacen parte de las reglas vigentes, de acuerdo con la respuesta de la entidad.

Para acceder a este beneficio, los ciudadanos deben estar dentro de los grupos mencionados (A1 a B7) y contar con la tarjeta personalizada tullave
El beneficio de Transmilenio permite hasta dos transbordos en 125 minutos en los servicios troncales, TransMiZonal y TransMiCable - crédito Transmilenio

La denuncia inicial recibida por Infobae Colombia advertía que las restricciones no habían sido explicadas con suficiente claridad. El ciudadano que reportó el caso aseguró que él y su pareja pagaron un nuevo pasaje al intentar completar un segundo transbordo, pese a que consideraban estar dentro del tiempo habilitado.

La ampliación a 150 minutos aún requiere evaluación técnica

En paralelo a las fallas reportadas, TransMilenio se refirió a la iniciativa aprobada por el Concejo de Bogotá para ampliar de 125 a 150 minutos el período de transbordo. La propuesta, impulsada por el concejal Rubén Torrado, del Partido de la U, busca añadir 25 minutos a la ventana disponible para los usuarios.

La medida permitiría completar hasta dos transbordos en un período de dos horas y media desde el ingreso a cualquiera de los componentes del sistema. La iniciativa está orientada a quienes realizan trayectos extensos y pueden agotar el plazo actual antes de llegar a su destino.

Torrado sostuvo que la ampliación responde a las dificultades de habitantes de zonas periféricas como Ciudad Bolívar, Bosa, Usme, Rafael Uribe y Kennedy. Según explicó, las obras de infraestructura y la reducción en la velocidad promedio de los buses extendieron los tiempos de desplazamiento.

No obstante, la compañía indicó que, antes de que la ampliación entre en vigor, se requiere un análisis técnico para establecer su viabilidad. La información suministrada señala que la medida requiere la firma del alcalde Carlos Fernando Galán para comenzar a aplicarse.

La ampliación del transbordo de 125 a 150 minutos aprobada por el Concejo de Bogotá aún requiere análisis técnico y la firma del alcalde Carlos Fernando Galán - crédito Secretaría de Integración Social
La ampliación del transbordo de 125 a 150 minutos aprobada por el Concejo de Bogotá aún requiere análisis técnico y la firma del alcalde Carlos Fernando Galán - crédito Secretaría de Integración Social

La empresa manifestó que atenderá las solicitudes relacionadas con los casos de transbordos que no fueron reconocidos. Mientras se completan los ajustes tecnológicos, los usuarios pueden conservar los registros de sus validaciones y verificar que su tarjeta esté personalizada antes de presentar una reclamación ante los canales de atención del sistema.

Temas Relacionados

Cobros indebidos en transbordosTransbordos TransmilenioTarjeta TullaveOperación TransmilenioColombia-Noticas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Excónsul de Gustavo Petro cuestionó a la izquierda tras condena en caso de Juliana Guerrero: “¿No les parece sospechoso el silencio?”

Tras conocerse la condena de tres años de prisión contra un exsecretario de la Fundación Universitaria San José por la expedición de títulos falsos, María Antonia Pardo lanzó duras críticas contra la activista

Excónsul de Gustavo Petro cuestionó a la izquierda tras condena en caso de Juliana Guerrero: “¿No les parece sospechoso el silencio?”

Sube la energía en la costa Caribe: Afinia cobrará $1.033 por kilovatio en septiembre

El gerente de la compañía atribuyó la presión financiera al comportamiento de los precios en el mercado mayorista y al crecimiento de la demanda, mientras organizaciones de usuarios compararon el valor con las tarifas de Air-e

Sube la energía en la costa Caribe: Afinia cobrará $1.033 por kilovatio en septiembre

EN VIVO - Sporting CP vs. Galatasaray: GOL de Luis Javier Suárez en la Uefa Champions League 2026-2027

El delantero de la selección Colombia volvió a adueñarse de la titular en el equipo de Lisboa, tras los rumores de su transferencia y marcar cuatro goles en los cinco primeros partidos

EN VIVO - Sporting CP vs. Galatasaray: GOL de Luis Javier Suárez en la Uefa Champions League 2026-2027

Caso Juliana Guerrero añade otro lío judicial: piden investigarla por presunta falsedad en documento público

Luego de que la activista cerca al petrismo aceptara cargos por el delito de fraude procesal en medio de un preacuerdo con la Fiscalía, el Ministerio Público solicitó a la justicia compulsar copias para una nueva pesquisa

Caso Juliana Guerrero añade otro lío judicial: piden investigarla por presunta falsedad en documento público

El Gobierno nacional proyecta 10 cárceles adicionales en Colombia: se harían “en las afueras de las ciudades”

La decisión fue informada por el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, que indicó que la bancada respaldó el avance de la construcción de los centros penales, comunicado por el ministro de Justicia, Iván Cancino

El Gobierno nacional proyecta 10 cárceles adicionales en Colombia: se harían “en las afueras de las ciudades”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Ella es Stephanie Fernández, la modelo colombiana que mantiene una relación con Zion Hwang, el influencer coreano que le pidió a Abelardo de la Espriella ayudarle con la nacionalidad

Ella es Stephanie Fernández, la modelo colombiana que mantiene una relación con Zion Hwang, el influencer coreano que le pidió a Abelardo de la Espriella ayudarle con la nacionalidad

Milena López reveló por qué se arrepiente de hacerse un diseño de sonrisa cuando entró a la televisión: “Fue el peor error”

Creador de contenido La Piquiña sufrió un intento de robo mientras hacía un en vivo en las calles de Cali: su sistema de seguridad intervino

Jorge Barón retó al padre Diego Jaramillo del Minuto de Dios a “farmear aura”: “Vamos a ver si me acepta una batalla”

Shakira y Maluma volvieron a unirse musicalmente con ‘Agua’, su primer tema juntos en ocho años

Deportes

EN VIVO - Sporting CP vs. Galatasaray: GOL de Luis Javier Suárez en la Uefa Champions League 2026-2027

EN VIVO - Sporting CP vs. Galatasaray: GOL de Luis Javier Suárez en la Uefa Champions League 2026-2027

Cúcuta Deportivo anunció el regreso a los entrenamientos de Jaime Peralta: el jugador había presionado su transferencia

La emoción de Valentín Escalante, el jugador argentino cedido en Unión Magdalena, al ver a su mamá en el estadio: “Gracias por cruzarte a la otra punta por estar”

La selección Colombia ya tiene el horario para su partido amistoso ante México por la fecha FIFA: cuándo, dónde ver en vivo

El Avellino, de la segunda división de Italia, presentó oferta oficial por James Rodríguez: un año de contrato y condiciones para la renovación