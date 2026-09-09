Colombia

Sube la energía en la costa Caribe: Afinia cobrará $1.033 por kilovatio en septiembre

El gerente de la compañía atribuyó la presión financiera al comportamiento de los precios en el mercado mayorista y al crecimiento de la demanda, mientras organizaciones de usuarios compararon el valor con las tarifas de Air-e

Afinia anuncia suspensión del servicio de energía esta semana en Cartagena y Bolívar
Afinia anunció la tarifa que deberán pagar en septiembre los usuarios de Córdoba, Sucre y Bolívar -crédito Jesus Aviles Ortiz/Ilustracion Infobae
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El precio de la electricidad que pagan los hogares del Caribe colombiano volverá a subir durante septiembre, una situación que mantiene abierta la discusión sobre el costo del servicio en una región donde las condiciones climáticas tienen un peso importante en el consumo.

Afinia, compañía encargada de la prestación del servicio en Córdoba, Sucre y Bolívar, estableció en $1.033 el valor del kilovatio hora para este mes. El nuevo precio fue informado por su gerente, Ricardo Arango, que además advirtió sobre las dificultades financieras que atraviesa la empresa.

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Factura de luz-servicio de energía-Colombia
El aumento del consumo eléctrico es uno de los factores que, según la empresa, está presionando sus finanzas -crédito Colprensa

La preocupación de la compañía está relacionada con dos elementos que avanzan de manera simultánea: el encarecimiento de la energía que debe adquirir en el mercado mayorista y el aumento de la demanda. De acuerdo con Arango, la combinación de estos factores está ejerciendo una presión considerable sobre la caja de Afinia y sobre la sostenibilidad de su operación.

“Las condiciones de precios de la energía están llevando a Afinia a no poder continuar. Es en extremo grave la situación de caja por los altos costos de la energía en bolsa y la elevada demanda”, manifestó el gerente. El escenario adquiere especial relevancia en los departamentos donde opera la empresa. Las altas temperaturas hacen que el uso de ventiladores y sistemas de aire acondicionado sea habitual en viviendas y establecimientos comerciales, lo que incrementa la necesidad de electricidad.

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Por esa razón, Arango planteó que las medidas orientadas a disminuir el consumo deben reconocer las condiciones particulares de la Costa. Aunque el ahorro es una de las alternativas para reducir la presión sobre el sistema, desde la compañía consideran que no puede analizarse desconociendo las necesidades de los usuarios frente al calor.

“Tenemos que ahorrar, pero entendemos que la energía en la Costa es necesaria y no un lujo. Tenemos que contar con precios de bolsa adecuados”, sostuvo.

Ricardo Arango, gerente general de Afinia, advierte sobre el riesgo de colapso operativo en la región Caribe si no se resuelve la crisis financiera de la empresa - crédito EPM
Las altas temperaturas del Caribe favorecen un mayor uso de ventiladores y sistemas de aire acondicionado - crédito EPM

El alto consumo por las temperaturas aumenta la presión sobre el sistema

A la discusión se suma la comparación con las tarifas de Air-e, empresa que presta el servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira. Norman Alarcón, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos en el Caribe, señaló que el valor cobrado por Afinia supera el registrado por esa compañía.

Según las cifras entregadas por Alarcón, Air-e manejó en agosto una tarifa de $890,271 por kilovatio hora, mientras que para septiembre el valor anunciado sería de $873,69. La diferencia alimenta las inquietudes de los usuarios frente a los precios que terminan reflejándose en las facturas de los hogares.

En el caso de Afinia, el crecimiento del consumo representa una presión adicional. Hogares, comercios e industrias requieren cada vez más electricidad, mientras la compañía debe mantener la prestación del servicio en los tres departamentos bajo su responsabilidad. Las características del clima regional vuelven más compleja esa ecuación.

En periodos de temperaturas elevadas, los equipos destinados a refrigerar los espacios tienen un uso más frecuente. Para numerosos hogares de la costa, ventiladores y aires acondicionados responden a una necesidad cotidiana y no únicamente a una cuestión de comodidad.

Usuarios de la región cuestionaron el costo del servicio y compararon las tarifas de Afinia y Air-e -crédito Jair Coll/REUTERS
Usuarios de la región cuestionaron el costo del servicio y compararon las tarifas de Afinia y Air-e -crédito Jair Coll/REUTERS

Este punto también atraviesa el debate regulatorio que se ha generado en la región. Diferentes sectores de la costa han cuestionado decisiones relacionadas con el servicio de energía y han planteado la necesidad de que las particularidades del consumo regional sean consideradas al momento de definir las condiciones del mercado.

El impacto alcanza además a las actividades productivas. Comercios, pequeñas empresas e industrias pueden enfrentar mayores gastos de operación cuando aumenta el precio de la electricidad, especialmente en negocios que dependen directamente del suministro energético.

Así, el valor anunciado por Afinia para septiembre vuelve a poner sobre la mesa una discusión que involucra a usuarios, operadores y autoridades. Mientras los consumidores observan el impacto de la tarifa en sus facturas, la empresa señala que debe enfrentar costos elevados de compra y una demanda creciente.

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