Ella es Stephanie Fernández, la modelo colombiana que mantiene una relación con Zion Hwang, el influencer coreano que le pidió a Abelardo de la Espriella ayudarle con la nacionalidad

Stephanie Fernández, la modelo que aparece junto a Zion Hwang en sus publicaciones digitales - crédito @stephafdz/ Instagram

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La atención sobre la vida personal de Zion Hwang creció en las últimas semanas, después de que el creador de contenido de origen coreano hablara de su interés en obtener la nacionalidad colombiana.

En ese escenario, también tomó visibilidad Stephanie Fernández, la modelo e influenciadora colombiana con quien mantiene una relación desde hace varios años.

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Fernández ha construido una comunidad propia en Instagram, donde reúne a más de 227 mil seguidores. En esa red social difunde imágenes vinculadas con el modelaje, actividades de su rutina y escenas de su vida privada, entre las que aparecen algunos registros junto al cantante e influenciador.

La modelo colombiana reúne más de 227 mil seguidores en su cuenta de Instagram - crédito @stephafdz/ Instagram

La presencia de la pareja en las plataformas digitales ha despertado la curiosidad de los seguidores de Hwang, quien supera los tres millones de seguidores en Instagram. El interés no se limita a sus publicaciones conjuntas: también está ligado a la trayectoria que el creador desarrolló en Colombia, país en el que reside desde hace varios años.

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El perfil público de Stephanie Fernández se sostiene en una combinación de contenidos personales y profesionales. La colombiana publica fotografías de sesiones de moda, videos breves y momentos de su día a día, una dinámica que le permitió sumar seguidores y consolidar una presencia independiente dentro del entorno digital.

Aunque su nombre ganó mayor circulación por su vínculo sentimental con Zion Hwang, su actividad en redes no se limita a esa relación. Las publicaciones muestran aspectos de su trabajo como modelo y distintas experiencias que decide compartir con su audiencia.

Fernández participa de forma activa en las redes sociales y, entre sus publicaciones, incluye contenido con Hwang. La exposición de esos momentos permitió que una parte del público identificara a la modelo como su actual pareja. El interés por la vida de la joven aumentó a la par de la repercusión que tuvo la decisión de Hwang de comunicar su intención de tramitar la nacionalidad colombiana. El anuncio generó comentarios entre los usuarios de sus plataformas.

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Stephanie Fernández combina publicaciones de modelaje con contenidos de su vida cotidiana - crédito @stephafdz/ Instagram

Zion Hwang se hizo conocido entre el público colombiano por sus contenidos sobre costumbres locales, experiencias cotidianas y referencias a la cultura del país. Su permanencia en territorio colombiano forma parte de la narrativa que comparte con sus seguidores y que, con el tiempo, fortaleció su vínculo con esa audiencia.

Zion Hwang fue recibido en Cancillería para conocer el proceso de nacionalidad colombiana

El interés por la relación entre Zion Hwang y Stephanie Fernández aumentó después de que el creador de contenido surcoreano fuera recibido en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería de Colombia, para conocer las condiciones de una eventual solicitud de nacionalidad. La cita se concretó tras una instrucción del presidente Abelardo de la Espriella, luego de que el influencer hiciera pública su intención de formalizar su vínculo con el país en el que reside desde hace varios años.

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La reunión tuvo un carácter informativo y no representó la apertura oficial de un trámite ni la concesión de la ciudadanía colombiana. Durante el encuentro, Hwang recibió orientación sobre los requisitos legales, los pasos administrativos y las implicaciones de un eventual proceso de naturalización. También se revisó su situación migratoria, un aspecto que será determinante si decide presentar una solicitud ante las autoridades.

El creador de contenido surcoreano sostuvo una reunión en el Palacio de San Carlos tras expresar que quiere establecerse de forma permanente en el país - crédito @ cancilleriacol/ Instagram

El procedimiento para los extranjeros que buscan obtener la nacionalidad colombiana está regulado por la Ley 2332 de 2023. La norma establece que cada caso debe ser evaluado de forma particular, con base en elementos como la condición migratoria del solicitante y el cumplimiento de las exigencias previstas para acceder a la naturalización.

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Después de la visita, Hwang expresó el valor que tiene Colombia dentro de su historia personal. El cantante y creador digital afirmó que vivió antes en China y Estados Unidos, aunque señaló que su proyecto de vida se encuentra en territorio colombiano. En sus redes sociales, suele compartir contenidos relacionados con costumbres locales, experiencias diarias y distintos aspectos de su permanencia en el país.

El encuentro contó con la presencia del viceministro de Asuntos Exteriores, Pedro Agustín Roa, quien le transmitió un mensaje de bienvenida y destacó las expresiones de afecto que Hwang ha manifestado hacia Colombia. Durante la actividad, el influencer recibió una medalla con forma de tigre, emblema asociado al presidente De la Espriella, además de una tarjeta con los nombres del mandatario y de la primera dama, Ana Lucía Pineda.

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Zion Hwang avanzó en su deseo de convertirse en colombiano tras un encuentro con la Cancillería - crédito @cancilleriacol/ Instagram

La repercusión de esa visita llevó a numerosos usuarios a buscar detalles sobre su vida personal y sobre las personas que lo acompañan en Colombia. En ese contexto, volvió a aparecer el nombre de Stephanie Fernández, la modelo e influenciadora con quien mantiene una relación desde hace varios años.