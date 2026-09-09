Milena López reveló por qué se arrepiente de hacerse un diseño de sonrisa cuando entró a la televisión: “Fue el peor error”

“Yo tenía mis dientes perfectos”, Milena López habló de su diseño de sonrisa - crédito cortesía Canal RCN - Imagen ilustrativa Infobae

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Milena López aseguró que se arrepiente de haberse sometido a un diseño de sonrisa al inicio de su carrera en televisión, una decisión que, según relató, no respondió a una convicción personal, sino a la presión que percibió al ingresar a ese medio.

La presentadora y reciente participante de MasterChef Celebrity afirmó que el procedimiento afectó su salud dental y le exigió un proceso de recuperación.

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Durante una entrevista con la emisora Bésame, López recordó que comenzó a trabajar en televisión en 2007, cuando ingresó al programa Estilo. En ese momento, explicó, personas cercanas a su entorno laboral le sugirieron modificar su dentadura, pese a que ella estaba satisfecha con sus dientes naturales.

“Yo me arrepiento mucho de algo”, dijo la comunicadora al introducir el tema. Luego explicó que la recomendación no surgió de una decisión tomada de manera autónoma. “Ni siquiera era una convicción mía. Fue de las personas que estaban alrededor, que tenía que hacerme un diseño de sonrisa. Y yo tenía mis dientes perfectos”, relató.

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López señaló que, en esa etapa, sentía que ciertos cambios físicos funcionaban como una exigencia tácita para quienes buscaban consolidarse como presentadoras. La presión por cumplir con determinados estándares de imagen la llevó a aceptar el procedimiento, aunque ahora considera que no debió hacerlo.

La presentadora contó que, al mirar fotografías de aquellos años, no se siente identificada con el resultado del diseño de sonrisa. “Yo veo las fotos hoy en día y digo: ‘Me veía espantosa. ¿Qué es esto tan horrible? ¿Yo en qué momento permití?’”, expresó durante la conversación.

Más allá del cambio estético, López afirmó que tuvo consecuencias médicas. Según su relato, unas carillas mal implantadas afectaron su salud dental y le provocaron pérdida de hueso, una situación que describió como difícil de enfrentar.

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“Mi salud dental se deterioró de una forma impresionante, tanto que yo tuve pérdida de hueso por unas carillas mal implantadas”, afirmó. La comunicadora señaló que atravesó un periodo complejo hasta que encontró profesionales que lograron reparar los daños provocados por el procedimiento inicial.

La exconcursante de MasterChef Celebrity aseguró que el proceso le generó sufrimiento y la llevó a revisar la manera en que había tomado esa decisión. “Yo sufrí muchísimo con eso. Fue tan difícil para mí, fue un proceso tan complicado recuperarme”, manifestó.

López explicó que, tras recibir tratamiento especializado, pudo recuperar su salud dental. La experiencia, sin embargo, transformó su relación con los procedimientos estéticos y con las expectativas que enfrentó durante sus primeros años en pantalla.

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“Gracias a Dios di con unos profesionales que me permitieron recuperar todo lo que se había maltratado durante ese proceso”, aseguró. La presentadora recordó que llegó a sentir culpa por haberse sometido a un cambio que no necesitaba y que afectó una condición que consideraba saludable. “Yo lloraba y le decía a Dios: ‘Perdóname, porque tú a mí me entregaste un cuerpo absolutamente perfecto, saludable’”, contó. López agregó que, antes de esa experiencia, las migrañas habían sido el único problema de salud que había enfrentado de forma recurrente y afirmó que nunca había requerido hospitalizaciones.

La comunicadora sostuvo que no tomaría de nuevo la misma decisión. “Yo no volvería a tocarme los dientes”, afirmó. También señaló que, si pudiera regresar a esa etapa de su vida, conservaría su dentadura original y evitaría cualquier intervención similar.

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“Es lógico, los mismos odontólogos andan sin diseños; por algo será”, “Un odontólogo me dijo que él no recomendaba nada de eso”, “3 odontólogos me han dicho que no me haga nunca uno”, “Hay que tener en cuenta que nada de lo que desgaste se devuelve…“, (Sic), son algunas de las apreciaciones que dejaron los internautas en el video de Milena.